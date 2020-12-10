Силуанов не осмелился ответить на жёсткий вопрос Глазьева: "Я не понимаю…"

Экономист Михаил Делягин оценил неоднозначный ответ главы Минфина Антона Силуанова на прямой вопрос академика РАН Сергея Глазьева.

Об их напряжённом разговоре в эфире программы "Царьград. Главное" рассказал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько.

Так, академик РАН обратился к оппоненту со следующим: "Вы же знаете про "Вашингтонский консенсус"?"

Речь о типе макроэкономической политики, который в конце прошлого века был рекомендован специалистами МВФ и Всемирного банка к использованию в странах, испытывающих финансовый и экономический кризис.

Это словосочетание широко используется политиками и постоянно встречается в СМИ. Многие эксперты также называют "Вашингтонский консенсус" "символом веры" глобалистов и сторонников экономического либерализма. По их мнению, именно эта концепция управляет российской экономикой последние почти 30 лет.

Несмотря на это, ответ министра финансов РФ на провокационный вопрос Глазьева был следующим: "Я не понимаю, о чём вы говорите".

Эту фразу "перевёл" Делягин. Он подчеркнул, что за этой нейтральной репликой в действительности скрывался куда более жёсткий ответ.