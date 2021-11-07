Силуанов - "беспомощная жертва". Делягин привёл в доказательство "безумный прогноз"

Делягин считает, что бюджет, который рассматривали в Госдуме, основан на абсолютно безумном прогнозе, а Силуанов - его беспомощная жертва.

Экономист Михаил Делягин раскритиковал принятый в Госдуме в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. По мнению эксперта, документ основан на абсолютно безумном прогнозе.

Делягин указал, что из бюджета следует, что в стране три года подряд не меняется инфляция и три года подряд не меняется экономический рост. Эксперт объяснил, что когда рассчитывается сложная экономическая модель, для удобства некоторые параметры сначала фиксируются, но потом их всё равно досчитывают.

И вот вторую половину работы над бюджетом, как кажется, студенты делали с похмелья после вечеринки,

- прокомментировал Михаил Делягин в интервью Царьграду.

При этом он отметил, что глава Минфина Антон Силуанов в данном конкретном случае является "беспомощной жертвой". Потому что он обязан пользоваться этим прогнозом. Но он жертва сознательная, потому что он мог как-то разобраться в этом.

На встрече с думскими фракциями министру финансов задают вопросы, на которые он не отвечает, а вместо этого обижается,

- указал экономический эксперт.