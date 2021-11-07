Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
Главная / Политика

Силуанов - "беспомощная жертва". Делягин привёл в доказательство "безумный прогноз"

07 ноября 2021, 03:15  •  32 • Политика
Делягин считает, что бюджет, который рассматривали в Госдуме, основан на абсолютно безумном прогнозе, а Силуанов - его беспомощная жертва.
Экономист Михаил Делягин раскритиковал принятый в Госдуме в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. По мнению эксперта, документ основан на абсолютно безумном прогнозе.
Делягин указал, что из бюджета следует, что в стране три года подряд не меняется инфляция и три года подряд не меняется экономический рост. Эксперт объяснил, что когда рассчитывается сложная экономическая модель, для удобства некоторые параметры сначала фиксируются, но потом их всё равно досчитывают.
И вот вторую половину работы над бюджетом, как кажется, студенты делали с похмелья после вечеринки,
- прокомментировал Михаил Делягин в интервью Царьграду.
При этом он отметил, что глава Минфина Антон Силуанов в данном конкретном случае является "беспомощной жертвой". Потому что он обязан пользоваться этим прогнозом. Но он жертва сознательная, потому что он мог как-то разобраться в этом.
На встрече с думскими фракциями министру финансов задают вопросы, на которые он не отвечает, а вместо этого обижается,
- указал экономический эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





32
Источник
Похожие новости
06 ноября 2021, 23:10
"Аморально": Захарова обернула против Лондона британскую "проповедь" для русских
06 ноября 2021, 23:10
Суд сказал своё слово: В США вынесли решение по обязательной вакцинации
06 ноября 2021, 23:10
Военные Эстонии едва не расстреляли солдат Британии: Всему виной одна ошибка
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
07 ноября 2021, 00:55
Пенсия $24 750 в год: Нищие пошли на хитрость и не прогадали
07 ноября 2021, 00:55
Властям Грузии поставили ультиматум: Сторонники Саакашвили дали на выполнение 24 часа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2021, 21:00
"Приказ "первого лица" по Донбассу в действии? Депутат Госдумы прибыл в Донецк
02 ноября 2021, 18:45
Летевший в Россию самолёт посадили на Украине: Что известно о судьбе пассажиров
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
04 ноября 2021, 21:35
Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не догнать Россию"
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
05 ноября 2021, 20:20
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
02 ноября 2021, 22:15
"Байрактары" взломаны хакерами. Наступление в Донбассе захлебнётся?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.