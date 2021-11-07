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Силуанов - "беспомощная жертва". Делягин привёл в доказательство "безумный прогноз"
07 ноября 2021, 03:15 • 32 • Политика
Делягин считает, что бюджет, который рассматривали в Госдуме, основан на абсолютно безумном прогнозе, а Силуанов - его беспомощная жертва.
Экономист Михаил Делягин раскритиковал принятый в Госдуме в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. По мнению эксперта, документ основан на абсолютно безумном прогнозе.
Делягин указал, что из бюджета следует, что в стране три года подряд не меняется инфляция и три года подряд не меняется экономический рост. Эксперт объяснил, что когда рассчитывается сложная экономическая модель, для удобства некоторые параметры сначала фиксируются, но потом их всё равно досчитывают.
- прокомментировал Михаил Делягин в интервью Царьграду.
При этом он отметил, что глава Минфина Антон Силуанов в данном конкретном случае является "беспомощной жертвой". Потому что он обязан пользоваться этим прогнозом. Но он жертва сознательная, потому что он мог как-то разобраться в этом.
- указал экономический эксперт.
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