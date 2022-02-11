Силой забирать не будем: Секретарь Совбеза Украины сделал заявление по Донбассу

Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов сделал заявление по Донбассу. Он заверил, что силой забирать территории Киев не будет.

Данилов объяснил, что силой возвращать территории Донецкой и Луганской области не будет, так как опасается массовой гибели населения.