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Силой забирать не будем: Секретарь Совбеза Украины сделал заявление по Донбассу
11 февраля 2022, 20:45 • 97 • Политика
Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов сделал заявление по Донбассу. Он заверил, что силой забирать территории Киев не будет.
Данилов объяснил, что силой возвращать территории Донецкой и Луганской области не будет, так как опасается массовой гибели населения.
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