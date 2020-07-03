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Силовые структуры Киева полностью подчинены США: Кто покупает секреты ВСУ?

03 июля 2020, 23:00  •  95 • В мире
Военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале написал, что силовые структуры Киева полностью подчинены США, объяснив, кто покупает секреты ВСУ.
В своём Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал список агентов США, "снимающих" инфу в Киеве.
По его словам, в документах, переданных украинскими патриотами, не желающими подчиняться внешнему управлению, содержатся конкретные данные агентов США, которые занимаются "снятием" секретной информации в Генштабе ВСУ. Это, по его словам, гражданин Кент Альберто Баез (Kent Alberto Baez), занимающий должность советника по вопросам защиты систем от кибератак отдела разработки и внедрения программ информационных технологий СВ США.
Кроме того, в списке значится Альберт Эдвард Бреди (Albert Edward Brady), занимающий пост советника по вопросам информационных технологий основных предприятий консалтинга отдела разработки и внедрения программ информационных технологий СВ США.
На третьей позиции американец Джон Фредерик Даум (John Frederik Daum) - советник по вопросам информационных систем командования и управления отдела разработки и внедрения программ информационных технологий СВ США.
Следом за ним - Билал Атиф Гайур (Bilal Atif Ghayur), назначенный советником по вопросам корпоративных ресурсов отдела разработки и внедрения программ информационных технологий СВ США. Замыкает список Чед Майкл Вилхелми (Chad Michael Wilhelmi), старший советник, начальник группы советников отдела разработки и внедрения программ информационных технологий СВ США.
Помимо имён и должностей в сообщении указаны номера паспортов американцев.
Фото: Скриншот с Telegram-канала Юрия Котенка

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