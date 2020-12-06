Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обрат...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
Главная / Политика

Силовой вариант захвата Донбасса? Пушков рассказал о сценарии и глобальной ошибке

06 декабря 2020, 17:15  •  291 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сценарий силового захвата республик Донбасса, который может применить Киев. Он считает это глобальной ошибкой.
На Украине всё чаще призывают применить сценарий Нагорного Карабаха к Донбассу. Ситуацию прокомментировал сенатор России Алексей Пушков.
По мнению парламентария, Киев не сможет повторить успех Азербайджана сразу по нескольким причинам. Нужно понимать, что у ДНР и ЛНР есть общая граница с Россией, что станет решающим фактором.
Кроме того, Баку оказывала поддержку Турция, что особо и не скрывалось. Киев же может рассчитывать только на косвенную поддержку со стороны США или НАТО, чего будет явно недостаточно.
Самое главное заключается в том, что конфликт в Нагорном Карабахе завершился вводом российских миротворцев.
"Сейчас таких миротворцев в Донбассе нет. Но если Украине придёт в голову попытаться вернуть Донбасс военным путём, то ситуация в итоге может измениться, что Киеву совершенно невыгодно", - написал Пушков в Telegram.
Впрочем, киевские власти действуют не рационально, но импульсивно. Поэтому у них может возникнуть искушение реализовать военный сценарий. Это обернётся ошибкой, ибо Донбасс не является Карабахом.
Как ранее заявил РИА ФАН директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, попытки украинских властей добиться пересмотра Минских соглашений завершатся не в пользу Киева.
В Киеве также всё чаще говорят о необходимости пересмотра соглашений, одновременно отказываясь контактировать с представителями ДНР и ЛНР. По словам Родионова, для украинских радикалов сам факт переговоров в Минске является предательством. И провокационные заявления представителей делегации как раз направлены на их успокоение.
Отказываясь признавать легитимность республик Донбасса, Киев сам себя загоняет в тупик. А попытки пересмотра соглашений закончатся не в пользу Украины. Сам Родионов предлагает адаптировать формат "5+2", который использовался в диалоге по Приднестровью.
"Другое дело, что статус Приднестровья уже 30 лет висит в воздухе, но там хотя бы не стреляют, а стороны периодически пытаются вести прямой диалог, не пытаясь оправдать своё бездействие позицией третьих стран", - добавил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



291
Источник
Похожие новости
06 декабря 2020, 02:35
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
06 декабря 2020, 02:35
Не провокация, но..: Эксперт объяснил попытку прорыва границы России с Украины
06 декабря 2020, 04:25
Где и как будут применяться морские беспилотники Путина
06 декабря 2020, 13:35
Соловья посадили в клетку. Задержание одиозного профессора попало на видео: "До слёз"
06 декабря 2020, 00:45
Украина отрицает попытку прорыва границы России: "Фактов нарушения не зафиксировано"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.