На Украине всё чаще призывают применить сценарий Нагорного Карабаха к Донбассу. Ситуацию прокомментировал сенатор России Алексей Пушков.

По мнению парламентария, Киев не сможет повторить успех Азербайджана сразу по нескольким причинам. Нужно понимать, что у ДНР и ЛНР есть общая граница с Россией, что станет решающим фактором.

Кроме того, Баку оказывала поддержку Турция, что особо и не скрывалось. Киев же может рассчитывать только на косвенную поддержку со стороны США или НАТО, чего будет явно недостаточно.

Самое главное заключается в том, что конфликт в Нагорном Карабахе завершился вводом российских миротворцев.

"Сейчас таких миротворцев в Донбассе нет. Но если Украине придёт в голову попытаться вернуть Донбасс военным путём, то ситуация в итоге может измениться, что Киеву совершенно невыгодно", - написал Пушков в Telegram.

Впрочем, киевские власти действуют не рационально, но импульсивно. Поэтому у них может возникнуть искушение реализовать военный сценарий. Это обернётся ошибкой, ибо Донбасс не является Карабахом.

Как ранее заявил РИА ФАН директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, попытки украинских властей добиться пересмотра Минских соглашений завершатся не в пользу Киева.

В Киеве также всё чаще говорят о необходимости пересмотра соглашений, одновременно отказываясь контактировать с представителями ДНР и ЛНР. По словам Родионова, для украинских радикалов сам факт переговоров в Минске является предательством. И провокационные заявления представителей делегации как раз направлены на их успокоение.

Отказываясь признавать легитимность республик Донбасса, Киев сам себя загоняет в тупик. А попытки пересмотра соглашений закончатся не в пользу Украины. Сам Родионов предлагает адаптировать формат "5+2", который использовался в диалоге по Приднестровью.

"Другое дело, что статус Приднестровья уже 30 лет висит в воздухе, но там хотя бы не стреляют, а стороны периодически пытаются вести прямой диалог, не пытаясь оправдать своё бездействие позицией третьих стран", - добавил он.