Силовое решение: задействует ли Трамп армию для подавления беспорядков в США • 91 • В мире Дональд Трамп готовится направить на подавление беспорядков в США армейские части. Глава Белого дома считает, что местные власти оказались не в состоянии остановить разрастание хаоса и стабилизировать ситуацию. Взятие на себя военными полицейских функций запрещено американскими законами. Однако существует исключение — закон «О восстании», принятый ещё в 1807 году. Напомним, протесты и погромы охватили ряд американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского. Силовики и протестующие против действий полиции, приведших к смерти Джорджа Флойда Reuters © Dustin Chambers Дональд Трамп намерен задействовать регулярную армию для подавления беспорядков, охвативших ряд американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом президент США объявил, выступая накануне в Белом доме. Трамп раскритиковал местные власти, которые, по его мнению, не предпринимают должных усилий для нормализации обстановки. «Власти ряда штатов и местных органов управления не сумели предпринять необходимые меры для защиты своих жителей», — заявил американский лидер. Трамп добавил, что если региональные и местные органы власти не смогут защитить граждан и их имущество от преступников и мародёров, то он положит конец беспорядкам мерами федерального порядка. «Я мобилизую все имеющиеся у федерального правительства ресурсы, как гражданские, так и военные, чтобы прекратить протесты и мародёрство, положить конец разгрому и поджогам, и защитить права законопослушных американцев, в том числе права, гарантированные второй поправкой (к конституции США)», — пообещал Трамп. Дональд Трамп

© Tom Brenner Глава государства повторил, что мэры и губернаторы «должны обеспечить массовое присутствие сотрудников правоохранительных органов до полного подавления беспорядков». «Если город или штат откажется принять необходимые меры для защиты жизни и имущества своих жителей, то я направлю (туда) силы армии США и быстро решу проблему за них», — подчеркнул глава Белого дома. Мнение губернаторов Заявление Трампа уже вызвало критику со стороны губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. По его мнению, президент США действует в собственных интересах, пытаясь повысить свой рейтинг. «Президент призывает американских военных выступить против американских граждан. Ради фотосессии у церкви он задействовал военных, чтобы подавить мирный протест. Для этого президента всё происходящее — просто реалити-шоу. Позор», — написал Куомо в Twitter. The president is calling out the American military against American citizens.



He used the military to push out a peaceful protest so he could have a photo op at a church.



It's all just a reality TV show for this president.



Shameful. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 1, 2020 Губернатор имел в виду прогулку Трампа в Розовом саду Белого дома в понедельник. После обращения к нации политик в сопровождении охраны дошёл до подожжённой протестующими Епископальной церкви Святого Иоанна. Накануне губернатор штата Орегон Кейт Браун отказалась выполнить просьбу администрации города Портленд и задействовать против протестующих Национальную гвардию. Как заявила Браун, выступая на пресс-конференции, она не в первый раз за последние дни отклоняет подобные запросы. Губернатор согласилась направить в город лишь 50 нацгвардейцев, а также 100 сотрудников полиции штата. Однако силовики не будут вступать в конфронтацию с протестующими, а будут лишь присутствовать в городе. Как заявила Браун, появление солдат на улицах американских городов — это именно то, чего добивается президент Трамп, но это не снизит уровень насилия. Как пояснил в беседе с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, местные власти — губернаторы и мэры, которых критикует сейчас Трамп, — думают в первую очередь о своём имидже в глазах населения и о том, смогут ли переизбраться на следующих выборах. «Для любого руководителя сложно принять решение о применении силы к протестующим. Скорее всего, ставка делается на то, что демонстранты побушуют и успокоятся сами», — считает эксперт. Похожей точки зрения придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По мнению эксперта, губернаторы-демократы сейчас намеренно проявляют мягкость по отношению к протестующим. «Трамп намекает на то, что местные власти поощряют выступления и беспорядки, руководствуясь собственными политическими мотивами. Сам он хочет показать, что выступает за порядок, как и другие республиканцы», — пояснил эксперт в комментарии RT. Законы о восстаниях О планах Белого дома задействовать для подавления беспорядков армию стало известно СМИ ещё в конце мая. Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники, что руководство Пентагона приказало привести в состояние готовности подразделения армейской полиции. Речь шла о возможном развёртывании военных в Миннеаполисе, где начались протесты и беспорядки. По информации агентства, солдаты из Форт-Брэгга в Северной Каролине и Форт-Драма в Нью-Йорке получили приказ быть готовыми к развёртыванию в течение четырёх часов, а подразделения в Колорадо и Канзасе — в течение суток. Сообщалось также, что юридическим основанием для подобных мер может стать «Закон о восстании» от 1807 года. Закон наделяет президента правом использовать военные силы для подавления гражданских беспорядков и мятежей. Этот нормативный акт является исключением из закона Posse Comitatus Act 1878 года, запрещающего военным выполнять полицейские функции на американской территории. Противостояние полиции и протестующих в 1968 году, Чикаго

© Bettmann Отметим, что в 2005 году президент-республиканец Джордж Буш даже предлагал упразднить эту норму. Политик объяснял это необходимостью задействовать армию для введения карантина в стране в случае активного распространения вируса H5N1. Что касается «Закона о восстании», то активнее всего эта норма применялась в XX веке. Одним из наиболее известных эпизодов стало подавление властями протестов чернокожего населения после убийства Мартина Лютера Кинга. Тогда протесты охватили десятки городов, включая Вашингтон, Чикаго и Балтимор. Власти задействовали против демонстрантов около ста тысяч полицейских, солдат и гвардейцев. Напомним, причиной массовых протестов, охвативших США в конце мая, стала гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицией 25 мая в Миннеаполисе. Как сообщали СМИ, он был заподозрен в попытке оплатить покупки в магазине поддельными купюрами. "Разыгрываете карту России?" Захарова предостерегла экс-советника Обамы от фатальной ошибки Во время задержания один из полицейских прижал Флойда коленом к земле, сильно сдавив ему шею. Мужчина пытался объяснить силовику, что задыхается, но полицейский проигнорировал эти мольбы и не ослаблял давление в течение длительного времени, даже когда вокруг собралась толпа возмущенных происходящим граждан, а к месту событий прибыли медики с носилками. Как установили впоследствии независимые эксперты, Джордж Флойд скончался от остановки сердца и прекращения дыхания, причина — сдавливание шеи задержанного, которое применил полицейский Дерек Шовин. Полицейские, участвовавшие в задержании, были уволены, а офицеру Дереку Шовину было предъявлено обвинение в убийстве третей степени. Как выяснили американские СМИ, жалобы на его действия поступали и ранее. Семья Флойда и их адвокат недовольны таким решением окружного прокурора и требуют, чтобы Шовину было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, а остальные полицейские, участвовавшие в задержании, также были арестованы. Кадр задержания Джорджа Флойда

© Скриншот с видео: Youtube Следует отметить, что это далеко не первая подобная трагедия. Так, в 2014 году в американском городе Фергюсон штата Миссури полицейский застрелил 18-летнего темнокожего Майкла Брауна. Этот случай также стал толчком для массовых протестов против произвола и жестокости полиции по отношению к гражданам. Преимущественно жертвами полиции становятся именно афроамериканцы. Как заявлял в 2016 году Барак Обама, возглавлявший в то время Белый дом, темнокожие американцы гибнут от рук полицейских в два раза чаще, чем белые. «Это не отдельные инциденты, это систематические события, которые имеют место в нашей правоохранительной структуре», — подчеркнул Обама. Однако, как показывают последние события, исправить эту ситуацию властям не удалось. Шокирующая видеозапись задержания Джорджа Флойда попала в интернет и спровоцировала массовые протестные выступления в США, местами перетекающие в погромы и акты мародёрства и вандализма, которые не утихают уже неделю. Игра на грани Как считает Андрей Сидоров, среди вышедших на улицы большинство настоящих протестующих, возмущённых действиями полиции. «Но в их рядах немало людей, настроенных на силовое противостояние с полицией, а также есть и те, кто занимается мародёрством и нападениями. Ситуация складывается так, что в погромы втягиваются под влиянием общего ажиотажа даже те, кто изначально не был настроен на криминал», — считает эксперт. По мнению Владимира Васильева, понять, кого сейчас больше на улицах американских городов — мародёров или мирных протестующих, сложно. Все зависит от того, как подают ситуацию те или иные СМИ, пояснил эксперт. «Если СМИ акцентируют внимание на том, что это протестующие, тогда в американском обществе будет представление, что эта борьба за права человека. Если они фокусируются на мародёрстве, то это дает дополнительные козыри Трампу, который может опереться на малый и средний бизнес», — считает Васильев. Эксперты не сомневаются в том, что глава Белого дома способен пойти на крайние меры и бросить армию на подавление беспорядков. По словам Андрея Сидорова, это произойдёт в том случае, если Национальная гвардия и местные власти не смогут стабилизировать ситуацию. «Скорее всего, Трамп применит закон «О восстании», он решительный человек. Его избиратели в своей массе консервативны, закон и порядок является для них приоритетом, они только приветствуют подобное решение. А это немалая часть американского общества», — отметил эксперт. При этом задействование армии поднимет конфронтацию на новый уровень, хотя до гражданской войны дело не дойдёт, считает Сидоров. По словам Владимира Васильева, то, какие решения будет принимать в сложившейся ситуации Трамп, отразится на его предвыборной кампании. «Но применение закона «О восстании» является потенциальным провоцированием гражданской войны. Сейчас Трамп даёт понять своим оппонентам из Демократической партии, что готов принять вызов и подвести страну к грани серьёзного противостояния», — подытожил эксперт.





