Силовиков хотят отбирать по запрограммированной в ДНК склонности к насилию • 119 • Аналитика В Роспатенте зарегистрировали заявку «Способ профессионального отбора сотрудников силовых ведомств». Оказывается, найден такой «ген воина», якобы позволяющий безошибочно отобрать на службу в погонах лучших из лучших. Вот только вскрылась интрига, от которой берёт оторопь: точно такой же ген вроде как имеется и у особо опасных преступников. Сюжет: Армия Революцию в евгенике совершил Новосибирский государственный НИИ нейронаук и медицины, разработавший способ отбора сотрудников силовых ведомств в соответствии с наследственной предрасположенностью, комбинацией шести генов ДНК. Говорят, что разработка секретная, однако на сайте Рос­патента в открытом доступе имеется достаточно информации, включая и «формулу изобретения». В общем, в ближайшее время система отбора силовиков может значительно усовершенствоваться. Правда, эта система едва ли позволит пробиться на службу тщедушным задохликам вроде Александра Суворова или изысканным сибаритам, как Константин Рокоссовский. Зато, обещают новосибирские учёные-селекционеры, можно будет отказаться от бесполезных проверок на полиграфе и устаревших психологических опросников. Бойцовский ген может пробудиться когда угодно, и в материнской утробе, и в зрелом возрасте. Спровоцировать же его пробуждение может даже избыточная доза серотонина – гормона счастья Вам кого? Чистые руки, горячее сердце и холодная голова теперь становятся архаикой и анахронизмом. Эталонный силовик нынче должен в первую очередь быть непроницаемым. Уметь подавлять волнение и максимально быстро принимать решения. Как робот. Или как идеальный компьютер. В НИИ нейронаук убеждены, что эти умения предопределены генетически. Дескать, в «нейромедиаторной системе головного мозга» есть молекулы нейротрансмиттеров, отвечающие за мышление, эмоции и поведенческие реакции. И если их протестировать, можно понять, кто перед тобой – силовик или так, штафирка. Разработчики из Новосибирска так и поступили. Взяли кровь на анализ ДНК у разных групп испытуемых. Одна – простые смертные «из общей популяции». Другая – «эталонный контингент» спецназа: «мужчины русской и чеченской национальности» с идеальным здоровьем и реноме, без преступного прошлого (включая «родственников по обеим линиям» – «информация проверялась через правоохранительные органы»). Почему чеченской? Наверное, потому, что один из авторов-разработчиков, Даниил Мартынов, как выясняется, занимает пост помощника главы Чечни Рамзана Кадырова. В итоге выяснилось – генетически «простые смертные» и «эталонный контингент» коренным образом отличаются друг от друга. Конечно, не как огурец от баобаба, но всё же генетические различия присутствуют. Только вот ещё что. Видимо, ради чистоты эксперимента учёные взяли ещё одну группу – уголовников, совершивших тяжкие преступления. И что же? Оказалось, что у «эталонного контингента» и уголовников-рецидивистов удивительным образом совпадают генотипы. Правда, ген патологического насилия (генотип ТТ гена DRD2) у преступников встречается в 20% случаев, а у «идеальных силовиков» – только в 2%. Но учёных, похоже, это ничуть не смущает. «Лекарство против страха» Этот роман братьев Вайнеров в СССР ухитрились экранизировать дважды – настолько животрепещущей была подоплёка сюжета. Силовики грезили о том, чтобы выделить чудо-препарат метапроптизол, блокирующий «центры страха» и позволяющий принимать мгновенные решения в борьбе с преступностью. Первый вариант экранизации с Александром Фатюшиным в главной роли курировал лично глава МВД Щёлоков. Немногие знают, что как раз в те годы советские учёные были на самом деле близки к созданию метапроптизола. Однако исследования застопорились, и вот по какой причине. Выяснилось, что метапроптизол, блокирующий «центры страха», не столько полезен, сколько вреден. Грубо говоря, уколотый силовик был способен в равной мере как на противодействие преступлению, так и на само преступление. Причём группа испытуемых из 70 офицеров-добровольцев разделилась примерно поровну – на тех, у кого появились мысли о совершении противоправных действий, и тех, у кого помыслы остались чисты. И в 1980 году Щёлоков все эксперименты свернул – от греха подальше. Также профессиональный отбор по генным признакам однажды уже пытались осуществлять в рамках широкой государственной программы – речь шла об отборе лётчиков. Учёные, скажем, сумели установить, что некие комбинации генов могут делать человека более или менее устойчивым к перепадам концентрации кислорода. Как выяснилось, это были простейшие признаки, управлявшиеся одним геном. Но эти признаки отнюдь не являлись определяющими в профессиональном ориентировании. И от идеи набирать в лётчики по генному признаку пришлось отказаться. Справка Вот так называемая формула изобретения, указанная в патенте, – сведения, подчеркнём, из открытого источника. Группа Черепковой предлагает «способ профессионального отбора сотрудников силовых ведомств и лиц, деятельность которых связана с высокой опасностью для жизни и здоровья». Цель – эффективное выполнение «служебной деятельности в экстремальных условиях». Способ пригоден для выявления «лиц без психиатрической и антиобщественной патологии путём использования клинико-генеалогического метода, включающего психиатрическое, клинико-психологическое интервьюирование, установление наследственности без антиобщественных расстройств, и использование молекулярно-генетического метода для определения комплекса генотипов нейромедиаторных систем в препаратах ДНК сотрудника». «Препараты ДНК» упоминаются такие: дофаминового рецептора 2-типа (DRD2, rs 1800497), дофаминового рецептора 4-типа (DRD4, VNTR), дофамин-транспортного белка (DAT, VNTR), серотонинового транспортера (5-НТТ, ID и VNTR), моноаминооксидазы (МАО, VNTR), катехол-О-метилтрансферазы (СОМТ, rs4680); с установлением наличия или сочетания генотипа СС гена DRD2, генотипов 4/7, 4/8, 5/7, 6/7, 7/7 гена DRD4, генотипа 9/9 гена DAT (SLC6A3), генотипов D/D и 12/12 гена 5-НТТ, аллеля 3 или 4 гена МАО, генотипа A/G гена СОМТ. Между тем в нескольких НИИ соответствующие эксперименты продолжались по сей день – и в Новосибирске в том числе. Патентообладатель Елена Черепкова, предложившая генный способ профессионального отбора силовиков, по слухам, могла иметь отношение к подобным экспериментам. Кстати, следует отметить, что правообладателем патента выступает именно она, а не государственный НИИ, проводивший исследования. Так вот, Черепкова в течение десятилетия исследовала полиморфизмы ряда генов у наркоманов, а в 2014 году занималась исследованиями группы осуждённых, доказывая, что склонность к сознательному совершению преступлений – наследственный признак. Спустя год она открыла «ген убийц». Звучит, согласитесь, довольно зловеще. Терминатор, как известно, тварюшка двойственная, то он гоняется за Сарой Коннор, пытаясь её убить, а то помогает ей. А ну как в жизни получится наоборот? Непредсказуемые герои «Генетика поведения, нейрогенетика – интереснейшие направления науки, и их изучение даёт много результатов, важных для понимания здоровья и болезни, – указывает ведущий специалист по «генетике поведения», заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова РАН Светлана Боринская. – Но пока и речи не может быть о включении генетического анализа в массовый отбор для определения профессий». В чём, так сказать, прикол: анализируя генный код, можно выявить группу лиц, склонных к агрессии в большей степени, и другую группу, не склонных. Но невозможно при этом предсказать поведение этих людей. Совершить тяжкое преступление может и человек, у которого нет к этому генной предрасположенности. А человек с предрасположенностью может всю жизнь прожить безо всяких её проявлений. 50 на 50. Делать выводы исходя из анализа всего шести генов неправильно, полагает Боринская. Ведь на поведение человека влияют не один и не шесть, а великое множество генов. Чтобы сделать более-менее внятные выводы, следовало бы проверить действие как минимум 26 генов. И уже после пытаться предсказывать поведение исследуемого индивида. Да, можно установить склонность к зависимости от незаконных стимуляторов. Но кто сказал, что человек, склонный к такой зависимости, вообще попробует стимулятор? С другой стороны, американский генетик и криминалист Кевин Бивер убеждён: бойцовский ген может пробудиться когда угодно, и в материнской утробе, и в зрелом возрасте. Спровоцировать же его пробуждение может даже избыточная доза серотонина – гормона счастья. Китай отомстил Западу за свою принцессу Есть и другие тонкости. Скажем, есть гены с двумя и более «повторами» (так называемые 2R – two repeats), один из которых – «спящий» и активируется лишь при особых обстоятельствах, скажем, в случае пережитого в детстве насилия. Предположим, отбирают силовика по генотипу. Всё прекрасно, казалось бы, агрессия в норме. Но однажды что-то случается (и это не обязательно акт сексуального насилия – вариантов воздействия может быть множество). Особые обстоятельства! И генотип активирован – только теперь это не «ген воина», а «ген преступника». Терминатор, как известно, тварюшка двойственная, то он гоняется за Сарой Коннор, пытаясь её убить, а то помогает ей. А ну как в жизни получится наоборот? Может сложиться ощущение, что терминаторы, выращенные на заказ, – далёкое будущее. Но это не так – в Китае ещё три года назад вырастили «младенцев в пробирке», используя британскую технологию редактирования генома человека Crispr. Она позволяет отредактировать и внешность, и, так сказать, внутреннее наполнение, от цвета глаз до IQ. Формально Пекин запретил продолжать эксперименты, но как знать, что происходит на самом деле? Уже два года, как в научных журналах Запада подозрительно не публикуют статьи на эту тему, и этот факт настораживает, уж не перед бурей ли затишье? Генная инженерия, которой китайцы научились управлять, позволяет не просто отобрать подходящих бойцов или силовиков по нужным признакам, а буквально вырастить их на заказ. Нужна сотня блондинов славянской внешности с навыками универсального солдата? Пожалуйста, с вас – миллиард долларов. И пока Россия (да и Запад тоже, исключая, пожалуй, Великобританию) спорит, этично ли происходящее или неэтично, китайцы прут вперёд. И пока мы будем рассуждать об евгенике и полагаться на естественный отбор, в Китае научатся ювелирно редактировать гены для тех, кто готов оплатить здоровое потомство. Ну, или вложиться в крепких воинов, не испытывающих трепета перед законом. Армия непобедимых джигитов? Есть и ещё один момент, на который стоило бы обратить внимание. Дело в том, что подобные исследования – штука довольно дорогая. Финский генетик Яри Тиихонен отмечал, что один год исследований обошёлся сравнительно небольшой группе его коллег (порядка 15 специалистов) в «неприлично большую сумму». Сколько именно, учёный не уточнил, но намекнул, что речь шла о сумме с шестью нулями. В евро. Сколько истратила на исследования группа Черепковой – неведомо. Зато известно, что НИИ денег не платил (по этой причине в патенте фигурирует фамилия разработчицы, а не название института). Так на какие же шиши проводились исследования? И кто выступал заказчиком? Если государство или одна из его служб, то обычно это каким-то образом указывается. А то, что без, скажем так, государственных людей не обошлось, ясно и так. Кто бы разрешил учёным свободно общаться с убийцами и спецназовцами, не будь у них в кармане бумаги-«вездехода». Догадки к делу не пришьёшь, и хорошо бы узнать подробности, тем паче что, по признанию самой Черепковой, процесс отнюдь не завершён и эксперименты в самом разгаре. Равно, как следовало бы развеять (или, наоборот, подтвердить) слухи о потраченных 10 млн долларов – врут, поди? Империя, которой боялся мир, возможно, жива И здесь вновь стоит обратить внимание на личности разработчиков, которые, скажем так, весьма необычны. Исследовательница патологических убийц Черепкова. Академик РАН, врач-психиатр Любомир Афтанас, занимающийся исследованием «механизмов эмоций» – некоторые считают эти исследования вопиюще лженаучными. Преподаватель Российского государственного университета физкультуры и спорта Михаил Коликов. Шесть лет назад он фигурировал в громком скандале – в его московской квартире обнаружился целый арсенал огнестрельного оружия, а также ножей и гранат. В узких кругах Коликов известен как классный метатель ножей (он даже возглавлял общественную организацию «Свободный нож»). И, как уже говорилось, Даниил Мартынов. Который, если верить его биографии в соцсетях, вообще никакого отношения к науке не имеет. Окончил Голицинский пограничный институт ФСБ, служил в спецгруппе «Альфа», а в 2017 году был приглашён лично Рамзаном Кадыровым занять посты помощника по силовому блоку и первого замначальника управления Росгвардии по Чечне. Не отсюда ли растут ноги? У кого-кого, а у Кадырова хватило бы и денег, чтобы профинансировать исследования, и возможностей, чтобы обеспечить доступ к «группам испытуемых». И если так, то важен не вопрос, выступал ли Мартынов в роли смотрящего за тем, чтобы яйцеголовые умники с пользой тратили выделенные средства и не разбежались. Намного важнее, для чего Кадыров решил создавать армию непобедимых прирождённых терминаторов. И с кем она, в конце концов, должна воевать. Конкретно «Ген воина» открыл в 1993 году голландский генетик Ханс Брюннер. Исследуя группу мужчин, на которых жаловались их жёны по причине частого и жестокого рукоприкладства, учёный совершенно случайно установил, что всех исследуемых объединяет одна особенность – мутировавший, как бы усечённый ген моноаминоксидаза. Поначалу Брюннер, описывая явление, употреблял выражение «эффект маленького гена», вероятно, как бы на что-то намекая. Мол, у кого маленький, тот агрессивнее от природы. Кстати, впоследствии догадка про «маленький ген» подтвердилась, но из соображений политкорректности учёный развивать эту гипотезу далее не стал. Массовые публикации в научной прессе об открытом Брюннером «гене воина» датируются примерно 2002 годом. В 2007-м удалось установить, что люди с укороченным геном моноаминоксидаза более чувственны, склонны к переживаниям и поэтому якобы их реакции обострены и более агрессивны. Два года спустя голландцы установили ещё одну любопытную особенность «укороченного гена» – его обладатели в детстве чаще прочих сталкивались с жестоким обращением окружения, а взрослея, были более склонны к развитию антиобщественных проявлений. Собственно, тогда-то и прижилось название «ген преступника». В 2011 году в США впервые в адвокатской практике термином «ген преступника» воспользовались юристы, чтобы доказать невиновность их подзащитного, убийцы. Мол, всё не так однозначно, и преступное будущее подсудимого было предопределено самой природой. Но суд, разобравшись по существу, не принял доводов адвокатов – убийца получил на полную катушку. Наконец в 2014-м финские учёные установили, что вариации гена МАОА (того самого «маленького гена») и гена кадгерина (CDH13) связаны с агрессивным поведением их носителей. Каждое 10-е преступление в Финляндии совершалось с их участием. А доля в тяжких и особо тяжких была ещё выше: 900 осуждённых, участвовавших в исследовании, совершили 1154 умышленных убийств! Плюс покушения на убийство, непредумышленные убийства и насильственные нападения! Вот так «ген силовика»! Здоровый консерватизм: зачем Путин похоронил эпоху Впрочем, те же финские учёные несколько лет спустя представили доказательства, что наличие «гена преступника» вовсе не означает, что его носитель непременно склонен к насилию. Да, такой человек агрессивнее, но не факт, что однажды он совершит преступление. Тут, оказывается, важны и воспитание, и ещё целый ряд факторов (которые наши учёные отчего-то решили отмести прочь). Голландские коллеги, правда, усомнились в «отредактированных» выводах финнов и намекнули, что исследования подверглись правке в силу того, что у 50% финского населения был обнаружен «ген преступника»! Скандал! Его, впрочем, успешно замяли. Исследование новосибирских генетиков кому-то может показаться чем-то сродни исследованиям пресловутых «британских учёных». Мол, мало ли что они там установили. Однако на самом деле вряд ли новосибирцы решили вести такие исследования от нечего делать. Скорее на подобную тему есть заказ. Государству и правда интересно иметь у себя на службе безупречных и непобедимых терминаторов, не боящихся опасностей и готовых выполнить любой приказ. Причём речь, надо подчеркнуть, идёт практически о любом государстве, недаром похожие исследования активно велись за рубежом. А в 70–80-е годы в ГДР похожим образом выращивали спортсменов – при помощи особой селекции. Так что опыт в играх с генетикой есть, и немалый. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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