Силовики Зеленского против "Азова", стрельба и ракеты: Как проходило разведение сил в Донбассе

На юго-востоке Украины готовятся к разведению сил. К сожалению, без провокаций не обошлось. Примеры были самые разные. Например, близорукость украинской стороны, которая не смогла увидеть ни первую, ни вторую ракеты ДНР, оповещающие о готовности к началу процесса. В конце концов, представителям ОБСЕ пришлось фиксировать ракету Донбасса. И на этот раз украинской стороне пришлось признать, что сигнал имел место быть.

"Азов" против сил Зеленского

Пройти к населенному пункту Золотое - одному из самых сложных сегодня в Донбассе, пытались так называемые "ветераны и активисты". Однако сотрудники правоохранительных органов открыли по ним огонь. Речь идет о силах официального Киева - фактически силовиках президента Украины Владимира Зеленского. А об атаке "ветеранов и активистов" сообщил глава подразделения "Азов" - бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

"В Кременном на блокпосту "правоохранители" открыли стрельбу по ветеранам и активистам!" - такое сообщение появилось на канале Билецкого. Но очень скоро ситуация изменилась.

Билецкий обновил информацию и сообщил, что нацкорпус через блокпост пропустили ("нашу колонну пропустили на эту сторону"), после чего те самые активисты отправились в Золотое.

Кстати, глава пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил о вполне конкретных планах укронацистов и силовиков:

"Украинским полицейским, которые блокируют нациков на подступах к Золотому, отдан приказ "К бою!". Украинские националисты не ожидали такой зрады и обиделись. А мы в свою очередь, кушаем попкорн и ставим лайки", - написал он в личном телеграм-канале.

Фото: t.me/neoficialniybezsonov.

Разведение сил сорвано?

Несмотря на то что украинская сторона в лице Владимира Зеленского, вероятно, планировала сегодня отвод сил, в ситуацию, по всей видимости, вмешались те самые "нацики", о которых говорил Безсонов. В результате представитель ЛНР в СЦКК сообщил, что Киев сорвал отвод сил в районе Золотого в Донбассе.

"Согласно ранее обговоренной процедуре Народная милиция сигналом белой ракеты в 12.00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств, но до настоящего времени со стороны вооруженных формирований Украины ответного сигнала о готовности к выполнению рамочного решения так и не последовало", - сообщил руководитель представительства самопровозглашенной Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

А патруль ОБСЕ вынужден был лишь констатировать, что к 13:00 Киев так и не запустил ответную сигнальную ракету. Почему этого не произошло, пока не ясно. Мы же можем лишь констатировать, что в ходе сегодняшней попытки были и противостояние внутриукраинских сил - без участия ДНР и ЛНР, - и стрельба, и ракеты, но... не было самого главного. Результата.

А что до этого?

Ранее боевики националистического полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) настаивали, что заняли "последний блокпост" у Золотого в Донбассе. Причем маневр был совершен накануне вывода украинских войск - именно из этой точки агрессоры должны уйти. Таким образом, можно предположить, что "Азов" совершает намеренную провокацию - или действительно заняв село, или распуская об этом необоснованные слухи.

О маневре "Азова" сообщил в видеообращении глава подразделения, бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий. Издевательски Билецкий настаивает, что занять село азовцев просили местные жители. Якобы они боятся, что окажутся в "серой зоне", когда украинские войска отойдут. Билецкий отметил, что президент Украины не выполняет свою "прямую обязанность" - "защищать каждый сантиметр украинской земли". Батальон же берет эту обязанность на себя.

"...выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что никогда не покинем наш последний блокпост", - сказал Билецкий.

Напомним, графики отведения сил участники минских переговоров согласовали 2 октября. Тогда договорились начать процесс 7 октября. И прямо перед разведением мы наблюдали за провокацией "Азова".

В Минске в ходе встречи трёхсторонней группы по урегулированию ситуации в Донбассе был подтвержден текст так называемой "формулы Штайнмайера". Как пояснил позднее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, также присутствовавший на этой встрече, стороны не подписывали некий единый документ, а закрепили текст формулы соответствующими письмами: от каждой из сторон - отдельное письмо с подписями. Реакция на это событие, конечно, была разной: кто-то называет это "победой здравого смысла", а кто-то - "хорошо мощенным путем к уничтожению суверенитета Украины". Украинские же националисты рассмотрели в этом событии "полную капитуляцию" и снова решили выйти "на Майдан". Протестующих поддержал бывший украинский гарант Порошенко.