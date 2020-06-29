Силовики занялись еще одним соперником Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

На кандидата на высший пост в Белоруссии написал заявление гражданин Турции

В отношении участника президентской гонки в Белоруссии дипломата и бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало начата доследственная проверка. Об этом сообщила представитель МВД страны Ольга Чемоданова.

Проверка осуществляется по поручению республиканской Генпрокуратуры, которая направила документы в министерство внутренних дел по заявлению гражданина Турции Седата Игдеджи. Как пишет Tut.by, у ведомства есть факты, говорящие о "противоправной деятельности Цепкало".

В Генпрокуратуре указывается, что белорусско-турецкий бизнесмен, владелец группы строительных компаний написал свое заявление в июне.

Еще в мае Игдеджи утверждал, что Цепкало не заплатил ему за строительство дома. Когда турок узнал, что дипломат собрался участвовать в выборах президента, он решил предать историю огласке, сообщал портал dev.by.

Соперник действующего лидера нации Александра Лукашенко назвал эту информацию чушью.

Напомним, ранее Цепкало предложил разрешить России скупать активы крупных промышленных предприятий в стране. Также он счел справедливым отказ Москвы продавать газ Минску с большой скидкой, поскольку белорусская сторона отказалась подписывать документы по интеграции с РФ.



Таким образом, это уже третий сильный кандидат на высший пост в Белоруссии, кого "убирают" с дороги Батьки. Ранее были арестованы блогер Сергей Тихановский и бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. Последний считается в стране сильнейшим оппонентом Лукашенко.