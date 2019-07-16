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Силовики ВСУ уничтожили собственные позиции в Донбассе

16 июля 2019, 12:24  •  168 • Украина

ТАСС, 16 июля. Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке применить новое средство уничтожения инфраструктуры и населения Донбасса атаковало собственные позиции. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной республики (УНМ ДНР) Даниил Безсонов в понедельник.

Он отметил, что в результате инцидента местные жители республики не пострадали по причине некомпетентности украинских силовиков. "Жертв среди местного населения удалось избежать лишь потому, что украинские специалисты, пытавшиеся применить установку разминирования по объектам гражданской инфраструктуры, не умеют с ней обращаться", - пояснил он.

"В процессе полета отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена. Трое боевиков погибли, 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести", - уточнил Безсонов.

Он сообщил, что 35-я бригада ВСУ дважды за неделю применила установки разминирования УР-77 по жилым районам Докучаевска в ДНР. "9 июля была осуществлена первая попытка применения УР-77, преступники запустили заряд разминирования без тормозного каната вглубь населенного пункта, - сказал он. - 11 июля боевики произвели второй запуск заряда разминирования в направлении жилых районов Докучаевска также без тормозного каната".

По словам официального представителя УНМ ДНР, эти попытки подтверждают активизацию ВСУ в поиске все новых способов нанесения ущерба в Донбассе. "Эти два случая нестандартного применения зарядов разминирования установки УР-77 наглядно демонстрируют активизацию украинских боевиков по разработке новых средств и методов уничтожения инфраструктуры и населения Донбасса", - заключил он, пояснив, что ВСУ стали применять все более изощренные методы нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в зоне ООС (Операции Объединенных сил).

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