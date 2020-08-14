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Силовики у дома правительства в Минске опустили щиты: Манифестанты ждут переговоров

14 августа 2020, 21:15  •  36 • Политика
Силовики у дома правительства в Минске опустили щиты. На площади у здания собрались несколько тысяч манифестантов, они ждут переговоров. Кроме того, некоторые из них обнимают правоохранителей и пожимают им руки.
Толпа манифестантов, состоящая из нескольких тысяч людей, собралась на минской Площади Независимости, где располагается Дом правительства.
Очевидцы поделились кадрами с места событий. Отмечается, что силовики не мешают передвижению колонны протестующих. Также первые опустили свои щиты, выражая тем самым свою солидарность с демонстрантами.
Кроме того, по информации корреспондента агентства РИА Новости, манифестанты обнимают правоохранителей и пожимают им руки. Последние, как отмечается, не реагировали на объятия, но на рукопожатия отвечали.
По некоторым сведениям, протестующие остановились поодаль от здания правительства во избежание возможных провокаций. Однако, согласно данным РИА Новости, их оттеснили оттуда военнослужащие внутренних войск страны.
Между тем манифестанты выдвинули требование о переговорах.

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