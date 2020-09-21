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Силовики теперь хуже фашистов? Белорусские врачи отказываются лечить детей военных
21 сентября 2020, 19:35 • 230 • Политика
Белорусские врачи отказываются лечить детей военных из-за несогласия с режимом. Президент республики Александр Лукашенко напомнил, как в военные годы белорусские врачи лечили даже раненых врагов. Получается, что к силовикам некоторые медики сегодня относятся хуже, чем к фашистам.
Об этом белорусский лидер рассказал на одном из совещаний. Он поручил проверить руководство медицинских вузов, а также напомнил, что главная задача врача - спасать жизни людей, передаёт агентство "БелТА".
Напомним, что политическая ситуация в Белоруссии остаётся нестабильной с начала августа, когда ЦИК страны огласил результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сторонники проигравшего кандидата Светланы Тихановской массово вышли на улицу, требуя пересмотра результатов голосования. Сама Тихановская сбежала в Литву, где объявила себя национальным лидером Белоруссии и создала Координационный совет по передаче власти.
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