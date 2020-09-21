Силовики теперь хуже фашистов? Белорусские врачи отказываются лечить детей военных

Об этом белорусский лидер рассказал на одном из совещаний. Он поручил проверить руководство медицинских вузов, а также напомнил, что главная задача врача - спасать жизни людей, передаёт агентство "БелТА".

Буквально позавчера мне докладывают, что в какой-то поликлинике врач отказался или отказалась лечить 3-летнего ребёнка военного человека. Слушайте, в годы войны мы врагов своих лечили. А это что же за врачи, - возмущается президент.

Напомним, что политическая ситуация в Белоруссии остаётся нестабильной с начала августа, когда ЦИК страны огласил результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сторонники проигравшего кандидата Светланы Тихановской массово вышли на улицу, требуя пересмотра результатов голосования. Сама Тихановская сбежала в Литву, где объявила себя национальным лидером Белоруссии и создала Координационный совет по передаче власти.