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Силовики теперь хуже фашистов? Белорусские врачи отказываются лечить детей военных

21 сентября 2020, 19:35  •  230 • Политика
Белорусские врачи отказываются лечить детей военных из-за несогласия с режимом. Президент республики Александр Лукашенко напомнил, как в военные годы белорусские врачи лечили даже раненых врагов. Получается, что к силовикам некоторые медики сегодня относятся хуже, чем к фашистам.
Об этом белорусский лидер рассказал на одном из совещаний. Он поручил проверить руководство медицинских вузов, а также напомнил, что главная задача врача - спасать жизни людей, передаёт агентство "БелТА".
Буквально позавчера мне докладывают, что в какой-то поликлинике врач отказался или отказалась лечить 3-летнего ребёнка военного человека. Слушайте, в годы войны мы врагов своих лечили. А это что же за врачи, - возмущается президент.
Напомним, что политическая ситуация в Белоруссии остаётся нестабильной с начала августа, когда ЦИК страны огласил результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сторонники проигравшего кандидата Светланы Тихановской массово вышли на улицу, требуя пересмотра результатов голосования. Сама Тихановская сбежала в Литву, где объявила себя национальным лидером Белоруссии и создала Координационный совет по передаче власти.

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