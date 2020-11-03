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Силовики, суды, правительство: В чём сенаторы согласны с Путиным

03 ноября 2020, 15:15  •  95 • Политика
Совет Федерации одобрил нормы с поправками, вносимыми после принятия новой Конституции России. Коротко рассказываем, в чём сенаторы согласились с Путиным.
Совет Федерации одобрил законопроекты, направленные президентом России Владимиром Путиным. В том числе речь идёт о новом порядке формирования правительства страны, предложенном президентом. Или, например, о консультациях президента с верхней палатой при назначении главы ФСБ.
Кроме того, понимание в Совете Федерации нашла норма о порядке назначения глав силовых и надзорного ведомств. Принят и закон о Конституционном суде России.
Все нормы были разработаны после принятия поправок в Конституцию России. Они определяют развитие вступивших в силу поправок и вводят новые механизмы государственного управления. Напомним, поправки в Конституцию России сместили акцент, дав больше полномочий разным представителям властей, помимо президента.

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