Силовики, суды, правительство: В чём сенаторы согласны с Путиным

Совет Федерации одобрил законопроекты, направленные президентом России Владимиром Путиным. В том числе речь идёт о новом порядке формирования правительства страны, предложенном президентом. Или, например, о консультациях президента с верхней палатой при назначении главы ФСБ.

Кроме того, понимание в Совете Федерации нашла норма о порядке назначения глав силовых и надзорного ведомств. Принят и закон о Конституционном суде России.

Все нормы были разработаны после принятия поправок в Конституцию России. Они определяют развитие вступивших в силу поправок и вводят новые механизмы государственного управления. Напомним, поправки в Конституцию России сместили акцент, дав больше полномочий разным представителям властей, помимо президента.