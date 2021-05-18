Силовики пришли с обыском к Кличко, а он убежал - СМИ

Киевские силовики пришли с обыском к мэру украинской столицы Виталию Кличко, а он, по словам журналистов, "убежал".

По данным местных СМИ, сегодня, 18 мая, к градоначальнику Киева наведались с обыском правоохранители. При этом, по данным Telegram-канала Klymenko Time, самого Кличко дома не оказалось - он убежал на утреннюю пробежку.

В свою очередь пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева в эфире украинского телевидения поспешила заверить в том, что обысков у её начальника не проходит.