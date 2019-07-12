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Силовики обыскали офис Зеленского в поисках военного компромата на Порошенко

12 июля 2019, 12:54  •  110 • Политика
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски в офисе украинского президента Владимира Зеленского. Следователи искали документы, связанные с деятельностью экс-президента страны Петра Порошенко, в первую очередь связанные с военным планированием в Донбассе.
Речь идет о протоколах совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), связанных с планированием военных операций, цитирует ТАСС сообщение источника в украинских силовых структурах.
В рамках следственных действий сотрудники допросили тех, кто отвечал за секретность в ситуативной комнате совещаний Совбеза. Следователи не сообщают, что именно они ищут, отметил источник.
Ранее в мае новый секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о том, что из комнаты ситуативных совещаний исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. По некоторым данным, их забрал, перед тем, как покинуть свой пост, уходящий президент Украины Петр Порошенко.

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