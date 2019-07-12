Силовики обыскали офис Зеленского в поисках военного компромата на Порошенко

Речь идет о протоколах совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), связанных с планированием военных операций, цитирует ТАСС сообщение источника в украинских силовых структурах.

В рамках следственных действий сотрудники допросили тех, кто отвечал за секретность в ситуативной комнате совещаний Совбеза. Следователи не сообщают, что именно они ищут, отметил источник.

Ранее в мае новый секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о том, что из комнаты ситуативных совещаний исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. По некоторым данным, их забрал, перед тем, как покинуть свой пост, уходящий президент Украины Петр Порошенко.