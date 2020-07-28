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Силовики изъяли у протестующих в Хабаровске топор и ножи

28 июля 2020, 13:30  •  102 • В России

В Хабаровске начались задержания участников незаконных митингов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом "КП" сообщил источник в правоохранительных органах региона.

В минувшую субботу в Хабаровске вновь прошел митинг.Фото: Борис КОКУРИН

На улицы вышли тысячи.Фото: Борис КОКУРИН

Одним из задержанных стал водитель известного по видеокадрам с мест несанкционированных акций "Фургаломобиля". Ростиславу Буряку грозит административная ответственность за то, что он создавал помехи на проезжей части. Во время шествия он ехал прямо в толпе, преграждая движения другим авто.

Еще несколько человек были задержаны с ножами. Один из участников акции зачем-то взял с собой топор. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Инстаграме.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Накануне в сети появились кадры видео, где женщина инструктирует в автобусе будущих участников митинга. Она говорит о том, что все они получат деньги по прибытию на место. Полицейские уже задержали одну из таких активисток по имени Лана. Ей грозит уголовная ответственность за организацию несогласованных акций.

Напомним, Фургала арестовали на два месяца по обвинению в организации нескольких убийств в 2000-х годах. Президент Владимир Путин назначил на место снятого Фургала Михаила Дегтярева. После задержания Фургала в Хабаровске начались несанкционированные митинги в его поддержку. Участники игнорируют предупреждения, которые выносит полиция.

Дегтярев заявил об изъятых правоохранителями ножах и топоре на митинге в Хабаровске.

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