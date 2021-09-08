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Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 11:00 • 256 • Политика
Женщина не жалуется на условия содержания
Недавно одну из лидерш оппозиционных сил Белоруссии Марию Колесникову по решению суда отправили за решетку на целых 11 лет. Накануне стало известно, что в то же время представители правопорядка согласились выполнить ее давнюю просьбу. Женщине позволили провести время с родственниками.
Такой же подарок силовики преподнесли сподвижнику Колесниковой по оппозиционной деятельности, а теперь и "коллеге" по тюремному заключению Максиму Знаку.
Стоит отметить, что родных людей осужденных оппозиционеров пустили к ним впервые за долгое время. Напомним, сотрудники правоохранительных органов схватили Максима и Марию год назад.
Радостным известием из жизни Марии поделился ее отец. Александр рассказал, что ему дали целый час на общение с дочерью. При этом мужчина отметил, что осужденная оппозиционерка чувствует себя неплохо. Она активно занимается спортом и старается презентабельно выглядеть. Колесникова и за решеткой не обходится без своей фирменной красной помады. Мария передавала большой привет своим подружкам, которые регулярно отправляют ей передачки, чтобы скрасить ее серые будни и помочь хорошо выглядеть.
У Колесниковой была возможность посмотреть информацию о ее деле по телевизору. Женщина заявила, что ее очень порадовало и поразило огромное число людей, которые пришли к зданию суда, чтобы поддержать свою лидершу.
Осужденная оппозиционерка все также настаивает на том, что все судебные разбирательства вокруг нее и ее сподвижников были постановкой и "пародией на правосудие". Такую информацию публикует портал "Зеркало".
Кстати, недавно сбежавший из Белоруссии на Украину эксперт Артем Шрайбман раскрыл подоплеку строгого приговора главам белорусской оппозиции.
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