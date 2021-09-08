Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой

Мария Колесникова. Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com

Женщина не жалуется на условия содержания

Недавно одну из лидерш оппозиционных сил Белоруссии Марию Колесникову по решению суда отправили за решетку на целых 11 лет. Накануне стало известно, что в то же время представители правопорядка согласились выполнить ее давнюю просьбу. Женщине позволили провести время с родственниками.



Такой же подарок силовики преподнесли сподвижнику Колесниковой по оппозиционной деятельности, а теперь и "коллеге" по тюремному заключению Максиму Знаку.

Стоит отметить, что родных людей осужденных оппозиционеров пустили к ним впервые за долгое время. Напомним, сотрудники правоохранительных органов схватили Максима и Марию год назад.

Радостным известием из жизни Марии поделился ее отец. Александр рассказал, что ему дали целый час на общение с дочерью. При этом мужчина отметил, что осужденная оппозиционерка чувствует себя неплохо. Она активно занимается спортом и старается презентабельно выглядеть. Колесникова и за решеткой не обходится без своей фирменной красной помады. Мария передавала большой привет своим подружкам, которые регулярно отправляют ей передачки, чтобы скрасить ее серые будни и помочь хорошо выглядеть.

У Колесниковой была возможность посмотреть информацию о ее деле по телевизору. Женщина заявила, что ее очень порадовало и поразило огромное число людей, которые пришли к зданию суда, чтобы поддержать свою лидершу.

Осужденная оппозиционерка все также настаивает на том, что все судебные разбирательства вокруг нее и ее сподвижников были постановкой и "пародией на правосудие". Такую информацию публикует портал "Зеркало".

Кстати, недавно сбежавший из Белоруссии на Украину эксперт Артем Шрайбман раскрыл подоплеку строгого приговора главам белорусской оппозиции.