Siloviki и Spetsnaz: в Британии заявили о «лидерстве ГРУ» в проведении спецопераций в киберпространстве

В Великобритании заявили о «ведущей роли ГРУ» в проведении спецопераций в киберпространстве. Такая оценка содержится в докладе британской палаты общин, с текстом которого ознакомился RT. Автор анализирует роль и задачи российских силовых структур (в английском тексте они именуются как siloviki), в частности ГРУ, ФСБ, СВР и ФСО. Однако в документе используются бездоказательные обвинения в том, что спецслужбы РФ якобы отравили Скрипалей в Солсбери, вмешались в президентские выборы США 2016 года, а также осуществили «вторжение» на Украину. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет отношения к этим событиям. По мнению экспертов, Британия в очередной раз пытается искусственно обострить отношения с Россией.

Палата общин Великобритании опубликовала доклад, посвящённый «деятельности» российских силовых структур, таких как Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба охраны (ФСО) и Главное управление Генерального штаба ВС России (ГРУ). С текстом документа ознакомился RT.

При этом в докладе приводятся голословные обвинения в адрес российских ведомств, которые ранее высказывали как британские официальные лица, так и СМИ. При этом никаких доказательств причастности Москвы представлено не было. Так, автор доклада вновь указывает на причастность ГРУ к делу об отравлении бывшего офицера ведомства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Кроме того, в документе говорится о «вмешательстве» России в выборы американского президента, которые состоялись в 2016 году.

Отметим, в этом случае Вашингтон также не обнародовал никаких доказательств в подкрепление версии о «вмешательстве» Москвы, а расследование, инициированное политическими элитами Вашингтона, до сих пор не завершено. Однако полное отсутствие доказательной базы не мешает аналитикам британского парламента обвинять ГРУ в целом ряде резонансных событий.

«ГРУ играет ведущую роль в проведении спецопераций в киберпространстве и считается причастным к кибератакам в ходе президентских выборов в США в 2016 году, покушению на Скрипалей, попыткам взлома компьютерных систем британского МИД, Лаборатории оборонной науки и техники «Портон-Даун», Всемирного антидопингового агентства и Организации по запрещению химического оружия, а также к попытке несанкционированного доступа к материалам расследования обстоятельств крушения малайзийского Boeing MH-17», — говорится в докладе.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин в беседе с RT заявил, что Британия пытается активизировать противостояние с РФ.

«Им нужна раскрученная в информационном пространстве спецслужба России, на которую можно было бы навесить всех политических собак, среди которых Скрипали, химическое оружие и так далее. Вот почему ГРУ. Потому что это раскрученная силовая структура, и она, в общем-то, легендарно себя прославила как спецслужба, которая работает добросовестно и результативно», — сказал Кошкин.

Всё равно, на кого ссылаться

Кроме того, автор доклада британского парламента использует сомнительные источники. Так, в документе ссылаются на ресурс Bellingcat, который «раскрыл имена 305 предполагаемых агентов ГРУ». При этом не приводятся данные официальных ведомств на этот счёт.

«Ссылаться им всё равно на кого, лишь бы вопрос был поставлен в палате общин, чтобы затем можно было бы генерировать в публичном пространстве», — добавил военный политолог Андрей Кошкин.

В Bellingcat ранее также сообщали о якобы связи со спецслужбами Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к инциденту в Солсбери.

Британские правоохранительные органы работают в Солсбери

Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ресурс Bellingcat никогда не проводил расследования инцидента в Солсбери. По её словам, группа слила информацию, которая была получена перед выступлением делегации Великобритании на Генассамблее ООН.

16 февраля американский Минюст предъявил обвинение 13 россиянам в рамках расследования дела о «вмешательстве в выборы». Летом США выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян.

В МИД России очередные обвинения во вмешательстве назвали «постыдной комедией».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что все сообщения о том, что ГРУ якобы вмешивалось в выборы президента США, не соответствуют действительности.

«Кроме этого утверждения, которое абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо, скажем так, аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть», — сказал Песков.

«Держать раскалённым эфир»

Как отмечается в докладе, ГРУ располагает собственным спецназом. В этом спецподразделении спецслужбы, по оценке автора документа, в 1997 году служили 25 тыс. человек. При этом сам аналитик ссылается на статью двадцатилетней давности, опубликованную на сайте Джеймстаунского фонда, который является неправительственной исследовательской организацией, основанной в 1984 году при поддержке ЦРУ.

«Многие из высокопоставленных российских чиновников и глав крупных компаний — выходцы из спецслужб (так называемые siloviki)», — отмечает автор доклада.

Военный политолог Андрей Кошкин считает, что таким образом Британия пытается создавать инфоповоды, чтобы «постоянно держать раскалённым эфир».

«Когда американские генералы идут в политику и занимают довольно агрессивное крыло для того, чтобы продвигать военные заказы, это считается нормальным. Если наши специалисты, которые проявили себя в армии, спецслужбах идут в дальнейшем и по государственной службе, и по линии бизнеса — это всё у нас плохо. Я думаю так, что они просто формируют всё новые и новые информационные поводы, чтобы постоянно держать раскалённым эфир, постоянно висеть на ушах обывателей», — сказал Кошкин.

В последние годы Запад постоянно обвиняет Россию в попытках взлома серверов различных организаций по всему миру. Так, Москве приписывают попытки организовать кибератаки в США, Европе и Канаде.

По мнению профессора НИУ ВШЭ, доктора юридических наук Александра Домрина, заявления о «российском шпионаже», кибератаках и «сотрудниках ГРУ» можно сравнить с событиями фильма «День сурка», когда каждый день повторяется одно и то же.

«Операции спецназа»

Отдельная глава посвящена спецназу и его «операциям» в Афганистане, Крыму и на Украине.

В документе говорится, что спецназ ГРУ играл ведущую роль в «оккупации» Крыма. Тысячи российских войск якобы прибыли туда на военных самолётах, пишет автор со ссылкой на данные украинских пограничников, опубликованных в газете FT. Также автор бездоказательно приводит обвинения в якобы «присутствии» российских войск на Украине.

«В украинской операции на ранних этапах были задействованы шесть различных бригад спецназа… В материковой части восточной Украины силы спецназа применялись более скрытно, чем в Крыму», — говорится в докладе. При этом автор опять же опирается на данные западных СМИ.

Власти неоднократно заявляли, что российских войск на Украине нет.

«Это абсурдное заявление. Никаких российских войск там (на Украине. — RT) нет», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что касается принадлежности Крыма, то этот вопрос для России закрыт. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин.

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — подчеркнул российский лидер.

«Возрождение советских методов»

В палате общин также полагают, что российские спецслужбы «возрождают» советские методы ведения операций. Согласно документу, сбор информации о западной политической жизни и инфраструктуре является классическим шпионажем, однако так называемые хакерские атаки на Национальный комитет Демократической партии США указывают на «смену хода событий». Однако, как заявляется в докладе, «вызывает удивление», что так много российских агентов были якобы разоблачены европейскими спецслужбами и СМИ.

«С учётом того, что Кремль, предположительно, избрал в качестве стратегии негласное вмешательство во внутренние дела недружественных ему государств посредством «активных мероприятий» (как обозначались подобные операции у советских спецслужб), некоторое удивление вызывает тот факт, что столь многие из вышеупомянутых спецопераций потерпели неудачу и стали достоянием общественности», — утверждается в докладе палаты общин.

Между тем также отмечается, что такая активная огласка имеющейся информации о российских агентах является «нетипичным для западных спецслужб» шагом, который может быть чреват негативными последствиями. Однако в палате общин уверяют, что такой шаг показывает готовность запада «к активным действиям».

«Сыграет ли эта новая стратегия Запада роль сдерживающего фактора для Кремля, пока неясно. Однако публичное разоблачение российских агентов и спецопераций как минимум демонстрирует готовность западных государств к активным действиям», — считают в палате общин.

Штаб-квартира британской спецслужбы MI6

Reuters

В разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркнул, что в Британии в очередной раз ссылаются на анонимных представителей. Кроме того, он также отметил, что целью подобных заявлений является стремление оправдать деятельность своих спецслужб.

«Это направлено на то, чтобы поддержать свой авторитет (я имею в виду западные СМИ), а также авторитет западных спецслужб и правильность их действий. Но всё это сомнительно и не находит фактической поддержки», — заключил эксперт.

Москва, в свою очередь, также не раз заявляла, что западные государства постоянно прибегают к «мегафонной дипломатии».

«В последнее время, к сожалению, наши западные партнёры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, к мегафонной дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.