Силовая повестка: почему США заблокировали российский проект заявления СБ ООН об уважении суверенитета Венесуэлы

США наложили вето на проект совместного заявления СБ ООН с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Документ был подготовлен Россией и предложен на заседании Совбеза в связи с заявлением венесуэльских властей о проникновении в страну наёмников из Колумбии. Как сообщал Каракас, правоохранителям удалось пресечь вторжение и задержать нескольких диверсантов, в том числе двух граждан США — сотрудников американской частной охранной компании Silvercorp. Позже в СМИ появилась информация, что данная организация заключила контракт с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо. Как отмечают эксперты, Вашингтон ранее открыто заявлял, что цель его политики в отношении Каракаса — свержение президента Николаса Маудро, поэтому Штаты будут блокировать любые инициативы в ООН, которые могут помешать этим планам.

США заблокировали предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Об этом в Twitter сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Это проект резолюции, который Россия предложила принять после видеотелеконференции Совета Безопасности ООН. Никаких обвинений, лишь поддержка основных общих моментов. Через девять минут после начала процедуры молчания постоянное представительство США при ООН инициативу похоронило. Есть ли ещё вопросы о том, насколько «конструктивна» позиция США по Венесуэле?» — написал Полянский.

Согласовать заявление Совбеза для прессы предложила РФ во время выступления на заседании, созванном по её инициативе в связи с заявлением венесуэльских властей о проникновении в страну наёмников из Колумбии. В тексте отмечалось, что СБ ООН не приемлет применение силы в отношении республики, которая сейчас переживает экономический и политический кризис.

«Члены Совета Безопасности отвергли применение или угрозу применения силы, как предусмотрено Уставом ООН, подтвердили свою приверженность соответствующим резолюциям, осуждающим терроризм во всех его формах и проявлениях, а также использование наёмников. Члены Совета Безопасности призвали к решению нынешней ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла посредством диалога между венесуэльцами, без вмешательства извне, при помощи мирных и политических средств в соответствии с главой VI Устава ООН, в рамках Конституции Венесуэлы и при полном уважении её суверенитета и территориальной целостности», — отмечалось в документе.

По мнению замруководителя Центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ Дмитрия Бурых, США заблокировали предложенное заявление, потому что оно не соответствует их целям.

«Предложенная Россией резолюция противоречит политике США. Штаты настроены на свержение действующей власти и законно избранного президента Николаса Мадуро. Они об этом открыто заявляют. Поэтому любые действия, так или иначе направленные на продолжение легитимности Мадуро, будут ими блокироваться», — сказал эксперт в интервью RT, добавив, что Вашингтон и дальше будет накладывать вето на подобные инициативы.

В свою очередь, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров отметил, что Россия в данном случае защищает принцип невмешательства во внутренние дела государств.

«Наш МИД неоднократно заявлял, что решать судьбу Венесуэлы может только её народ в ходе голосования на выборах. Венесуэльцы имеют право выбирать своих руководителей, нравятся они нам или нет. Москва последовательно выступает против поддержки из-за рубежа оппозиции, дестабилизации внутренней обстановки и свержения законного правительства», — сказал аналитик в беседе с RT.

Операция «Гедеон»

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 3 мая военные и спецслужбы Боливарианской Республики пресекли попытку проникновения на территорию страны группы боевиков.

По данным венесуэльских властей, боевики попытались совершить высадку на побережье республики у портового города Ла-Гуайра в 30 км от Каракаса. Отмечается, что в ходе боестолкновения с местными правоохранителями по меньшей мере восемь нарушителей границы были ликвидированы, ещё несколько — задержаны.

Задержание боевиков, пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу

Reuters

© VENEZUELAN GOVERNMENT TV/Handout

Как утверждают задержанные, они действовали в рамках операции «Гедеон». Среди попавших в руки венесуэльцев боевиков, как сообщалось, оказались двое американских граждан, в том числе агент Управления по борьбе с наркотиками Соединённых Штатов. В эфире государственного телевидения президент страны Николас Мадуро продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри.

По данным руководства латиноамериканской страны, целью вторжения было захватить или убить венесуэльского лидера. В ходе допроса Денман сообщил, что наёмники собирались взять под контроль аэропорт Каракаса, захватить и доставить туда президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы потом транспортировать его в США.

Верховный суд Венесуэлы постановил заключить под стражу задержанных граждан США. Им предъявили обвинения в терроризме и контрабанде оружия.

Впоследствии в ходе спецоперации были задержаны ещё порядка 46 человек, сообщили венесуэльские власти. Однако Николас Мадуро полагает, что в Колумбии сейчас готовятся новые группы диверсантов.

«В Колумбии формируются новые группы наёмников. У нас есть данные, имена, фамилии, местоположение, информация об организаторах и тех, кто им покровительствует. И снова всё указывает на (президента Колумбии. — RT) Ивана Дуке», — сказал венесуэльский лидер.

Мадуро уверен, что за организацией вторжения стоят правительства Соединённых Штатов и Колумбии. В частности, в непосредственном участии в заговоре он обвинил временного поверенного в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии Джеймса Стори, госсекретаря Майка Помпео и спецпредставителя по Венесуэле Эллиота Абрамса. Главным организатором акции он назвал президента Дональда Трампа.

Николас Мадуро

Reuters

© Miraflores Palace/Handout

Пентагон отверг причастность США к событиям в Венесуэле.

«Правительство США не имеет ничего общего с тем, что происходило в Венесуэле в последние несколько дней», — заявил Эспер.

В то же время в Госдепартаменте заявили, что пытаются узнать больше о ситуации с задержанием в Венесуэле американских граждан. В американском дипведомстве отметили, что власти Венесуэлы ведут «масштабную дезинформационную кампанию», которая не позволяет «отделить факты от пропаганды».

Вторжение по заказу

В ходе допросов венесуэльские власти установили, что Денман и другие входившие в группу диверсантов граждане США работали на американскую охранную компанию Silvercorp.

Вскоре после провала вторжения в сети появилось видеообращение главы Silvercorp — бывшего американского «зелёного берета» Джордана Гудро. Он заявил, что сотрудники его организации действуют на территории Венесуэлы. Теперь его экстрадиции добиваются в Венесуэле.

Позже стало известно, что данная компания ранее заключила контракт с лидером венесуэльской оппозиции — самопровозглашённым «президентом» Хуаном Гуаидо. Информацию об этом опубликовала газета The Washington Post. По её данным, сумма сделки, заключённой ещё в октябре 2019 года, составила $212,9 млн.

В качестве подтверждения данной информации издание опубликовало копию семистраничного контракта с подписью Гуаидо.

«Поставщик услуг и администрация договорились о том, что минимальный срок действия соглашения составляет 495 дней, — говорится в документе. — Администрация согласна выплатить поставщику услуг минимальную сумму, необходимую для выполнения условий данного соглашения, в размере $212 млн 900 тыс. в течение срока. Размер суммы, необходимой поставщику услуг для оказания первой части услуг, составляет $50 млн. Все денежные средства будут подкреплены/обеспечены баррелями венесуэльской нефти».

Джордан Гудро

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© @silvercorpusa

Достоверность документа, как сообщило издание El Periódico, подтвердил помощник Гуаидо Хуан Хосе Рендон. Однако, по его словам, соглашение якобы так и не вступило в силу.

На основании имеющейся в публичном доступе информации, сказать со 100%-ной уверенностью, знали ли о готовящейся операции власти США, нельзя, отмечают эксперты. Однако, как полагает Дмитрий Бурых, без санкции американских властей, пусть и неофициальной, такая акция была бы нереальной.

«Без ведома администрации США такая сделка вряд ли возможна. И финансирование сил, связанных с Гуаидо, происходит за счёт США. В этом отношении та программа финансовой помощи оппозиции в лице Гуаидо, которую реализуют американцы, играет ключевую роль», — отметил эксперт.

Провокации продолжатся

По мнению Дмитрия Бурых, провал операции «Гедеон» вряд ли «остудит горячие головы» в Вашингтоне, которые поставили себе задачу свергнуть Мадуро.

«США достаточно чётко придерживаются того плана действий, который они определили ранее. Он будет реализовываться. Можно предположить, что за этой последуют и другие провокации подобного рода», — заявил аналитик.

Аналогичного мнения придерживается и Андрей Сидоров. При этом он напомнил, что США пытаются свергнуть Мадуро не только путём спецопераций, но и с помощью экономического удушения. При Трампе Вашингтон ввёл санкции в отношении ЦБ, «ключевых секторов венесуэльской экономики, эксплуатируемой режимом, включая нефтяную и золотодобывающую отрасли», а также 200 физических и юридических лиц республики.

Сотрудники Silvercorp

Instagram

© @silvercorpusa

«Трамп, в отличие от своих предшественников, пока ни в какую глобальную военную авантюру не вляпался. Он предпочитает экономические методы воздействия: санкции, блокаду, торговые войны. Поэтому в обозримой перспективе, если не случится чего-либо чрезвычайного, американцы на полномасштабную военную операцию не пойдут, но, скорее всего, усилят экономическое давление, чтобы спровоцировать недовольство в венесуэльском обществе и его руками сместить Мадуро», — считает Сидоров.

Однако всё это пока не дало результатов, отмечают эксперты, несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию в стране и затяжной политический кризис, обострившийся после того, как лидер оппозиции Гуаидо объявил себя президентом.

По мнению Бурых, население страны в основном поддерживает Мадуро, поскольку Гуаидо себя дискредитировал и больше напоминает политического авантюриста. В этом отношении сотрудничество с американской ЧВК вряд ли положительно скажется на его имидже, считает аналитик. Он напомнил, что оппозиционер и ранее открыто заявлял, что не исключает вариант с иностранным вторжением для свержения Мадуро.