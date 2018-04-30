Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат и переходит под полный контроль ВСУ

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КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Украинская силовая операция в Донбассе с понедельника будет именоваться Операцией Объединенных сил (ООС) и проходить в новом формате, усиливающем роль Вооруженных сил Украины (ВСУ). ООС предусмотрена так называемым законом о реинтеграции Донбасса и призвана заменить Антитеррористическую операцию (АТО), которая была введена украинскими властями в апреле 2014 года.

Президент Украины Петр Порошенко о замене АТО в Донбассе на Операцию Объединенных сил объявил 16 марта, напомнив, что это предусмотрено законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса), который был подписан в конце 2017 года.

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для "освобождения территорий на востоке страны". Для этого создается Объединенный оперативный штаб ВСУ для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта.

Порошенко объяснил необходимость нового формата "резким ростом угрозы на востоке". По его словам, "сегодня это кардинально меняет организацию управления военной структурой, у ВСУ появляются дополнительные полномочия на реагирование на агрессию".

Командующим ООС глава государства назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева. По словам президента, он поставил перед ним "задачу укрепить Вооруженные силы настолько, чтобы они были способны освободить оккупированные территории".

"Ключевое отличие в том, что это военная операция", - пояснил Наев. По его словам, ООС будет выполнять иные военные задачи, нежели АТО, в частности, при ООС действия ВСУ будут иметь более глобальную стратегию действий, поэтому точечные противостояния с противником будут, скорее, ситуативным явлением, нежели тенденцией. Согласно заявлению министра обороны Украины Степана Полторака, на первом этапе новой ООС планируется "стабилизировать ситуацию" в зоне конфликта, и для этого будет достаточно тех сил, которые уже есть у Киева в Донбассе. Министр подчеркнул, что основной задачей силовиков будет "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины".

Как отметил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, с началом ООС значительно расширятся возможности ВСУ. Операция подразумевает централизацию управления. "Раньше это была антитеррористическая операция, которая, де-юре, происходила под руководством АТЦ - Антитеррористического центра СБУ, а сейчас операция вышла за антитеррористические рамки", - пояснил он, уточнив, что теперь главным органом военного управления является Объединенный оперативный штаб, который возглавляет командующий Объединенными силами, и через него реализует все свои решения, ему подчиняются все силовые структуры. По словам Муженко, это даст возможность сосредоточить все ресурсы - экономические, военные, материальные и другие - под единым управлением, что "позволит более эффективно восстанавливать" подконтрольные районы и, "соответственно, реагировать на те угрозы, которые могут возникать на линии соприкосновения".

В Генштабе утверждают, что централизация управления под руководством ВСУ позволит более эффективно решать такие вопросы, как ротация личного состава, выполнение им ряда задач, восстановление боеспособности. В рамках ООС начнет действовать в регионе особый порядок, где силовые органы получат новые полномочия. В частности, они смогут применять в случае необходимости оружие, задерживать людей, проверять у них документы, осматривать вещи и автомобили, ограничивать движение на улицах.

Вместе с тем представитель генштаба ВСУ Юрий Бобров пояснил, что АТО и ООС - "разные вещи, и одно не исключает другого". По его словам, "АТО продолжится независимо от того, когда начнется или закончится ООС, и АТО завершится тогда, когда последний участник незаконных формирований, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы". В свою очередь заместитель главы Службы безопасности (СБУ) Виктор Кононенко полагает, что с новым форматом "ничего, по сути, не изменилось", только СБУ передала руководство операцией военным.

Новый формат непосредственно коснется не только силовиков, но и простых людей. Так, в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии соприкосновения, будут определены три уровня доступа - зеленый, желтый и красный. Зеленый уровень предусматривает свободное пребывание и перемещение людей по территории населенного пункта, желтый - только при наличии документов, при этом с возможностью личного досмотра граждан, их вещей и транспортных средств. Попасть в желтую зону можно теперь только при наличии основания - в случае проживания там гражданина или его родственника, наличия недвижимости, необходимости приехать на похороны или к месту захоронения близких. Красный уровень запрещает передвижение граждан без наличия пропуска.

В провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) отмечают, что переформатирование силовой операции в Донбассе не только говорит о подготовке Киева к нагнетанию ситуации в Донбассе, но и демонстрирует намерение украинского руководства решить конфликт в регионе силовым путем. Об этом в частности заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник. Этот шаг, по его словам, "опровергает более ранние заявления Порошенко о том, что урегулирование конфликта на Донбассе не имеет военного решения, а только политико-дипломатический выход".

По словам Мирошника, "теперь это должны видеть и посредники в нормандском формате", а за последствия ответственен лично президент Украины. Как подчеркнул представитель ЛНР, "изменение формата военной операции - это стремление Порошенко уйти от наказания за военные преступления, в частности за применение Вооруженных сил внутри страны против граждан своего государства".

В свою очередь бывший представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Роман Бессмертный в интервью изданию "Левый берег" заявил, что с введением нового формата силовой операции в Донбассе "кроме словесной артиллерии, мы ничего не увидим". "На самом деле в этом плане ничего не поменялось. И не поменяется. Ведь то, что предлагается этим законом с точки зрения создания оперативного штаба, оно и так выписано в законах об обороне, о правовом режиме военного положения. Поэтому ничего нового нет. Единственное, что он дает, так это направляет вектор в политическую риторику", - утверждает он.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, последствия смены формата с АТО на ООС будут серьезные, но их можно будет ощутить только в среднесрочной и долгосрочной перспективах - ближе к выборам. По его словам, изначально смена формата диктовалась чисто политтехнологическими шагами, так как было необходимо сбалансировать продление минских соглашений на год, но в процессе работы над соответствующим законопроектом новый формат приобрел реальные черты. "Из ключевых изменений, которые мы ощутим, - то, что президент фактически получил в руки управление конфликтом в Донбассе: если раньше номинально АТО руководил один из заместителей руководителя СБУ, который возглавлял Антитеррористический штаб, куда формально входили все силовики, то сегодня начинает работу Объединенный оперативный штаб, который будет руководить ООС и будет создаваться при Генштабе, а возглавит его непосредственно ставленник президента", - пояснил эксперт, добавив, что все остальные силовые структуры будут ему жестко подчинены. "То есть строится четкая вертикаль президентского управления конфликтом", - отметил Бортник, подчеркнув, что "при этом президент будет пытаться избежать прямой ответственности".

При такой вертикали, уверен он, можно "очень легко манипулировать конфликтом с точки зрения каких-то политических целей, с точки зрения парламентских и президентских выборов, так как война в Донбассе является одним из ключевых факторов формирования общественного мнения, манипулирования им, и это все будет под контролем президента".

Расширение полномочий военных с помощью нового формата ведения силовой операции также в конечном итоге идет на руку главе государства. "Формат АТО реализовывался по нормам мирного времени, соответственно, права и свободы граждан номинально, по закону, были широкие. Сегодня Украина фактически перечеркивает это мирное время, наделяя полномочиями силовиков, признает де-факто военное положение в этом регионе, хотя пытается избежать самого определения военного положения. Такая ситуация удобна президенту, который пытается избежать военного положения, потому что ему необходимо это согласовывать с парламентом, а при ООС ему нет необходимости согласовывать, то есть он получил дополнительные неконституционные полномочия для применения Вооруженных сил", - пояснил Бортник. Более того, заметил он, "в законе (о реинтеграции - прим. ТАСС) так расписано, что это применение ВСУ может состояться и на территории других регионов Украины - хоть в Закарпатье, хоть в Одессе, хоть в Киеве".

"Смена формата структурирует управление конфликтом, но вместе с тем сразу же вызовет ряд тактических неудобств, в частности, для граждан Украины, поскольку теперь зону конфликта разделят на три зоны, соответственно, надо будет решать вопрос объема прав и свобод там у человека", - считает политолог. С трудностями в Донбассе столкнутся и журналисты. Аналитик утверждает, что "ситуация с их правом освещения конфликта ухудшится, так как уже сейчас необходимо переоформлять пропуска в зону АТО, то есть возникают и ситуативные неудобства, стратегические вызовы и определенные опасности". "Таким образом, кроме президента этот закон ничего никому не дает", - резюмировал Бортник.

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