«Сильные политические мотивы»: в Пекине обвинили США в давлении на китайские компании из-за дела Huawei

Правоохранительные органы Соединённых Штатов предъявили обвинения китайской компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде, а также двум дочерним структурам корпорации. В частности, технологического гиганта подозревают в нарушении санкций против Ирана, в банковском мошенничестве и краже интеллектуальной собственности. В МИД КНР констатировали, что действия США политически мотивированы и призвали прекратить необоснованное давление на китайский бизнес. В среду, 30 января, в Вашингтоне должны начаться переговоры между Китаем и США на высоком уровне по торговым вопросам.

Соединённые Штаты Америки предъявили обвинения китайской компании Huawei, её финансовому директору, а также двум предприятиям, которые в Штатах называют «дочками» китайского гиганта (Huawei Device USA и Skycom), в нарушении свыше 20 пунктов американского законодательства. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Министерства юстиции.

Как заявил и. о. генпрокурора США Мэттью Уитакер, предъявлены обвинительные заключения по десяти федеральным преступлениям со стороны двух подразделений телекоммуникационной корпорации Huawei Technologies.

«Более десяти лет компания Huawei использовала стратегию лжи и обмана для ведения и развития собственного бизнеса», — заявил во время пресс-конференции американский прокурор Ричард Донахью.

Китайский технологический гигант, его финдиректор Мэн Ваньчжоу, а также два филиала Huawei Device USA и Skycom подозреваются в совершении целого ряда преступлений, среди которых банковское мошенничество, нарушение американского закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA), сговор с целью помешать правосудию и др. Об этом говорится в первом обвинительном акте.

По данным Минюста, с 2007 года представители Huawei вводили в заблуждение власти США. Речь идёт о контактах с иранской компанией Skycom. В китайской компании заявляли, что не нарушают санкционный режим против Тегерана, а также отмечали, что продали свою долю в Skycom. При этом власти Соединённых Штатов полагают, что Huawei продолжала контролировать компанию. В качестве подтверждения этого указывается, что Мэн Ваньчжоу входила в состав директоров Skycom. При этом, как считают в Минюсте США, финдиректор Huawei продолжала вводить в заблуждение американскую сторону после «разоблачительных» публикаций 2012—2013 годов в западных СМИ.

«Американское правительство продолжает добиваться экстрадиции Мэн Ваньчжоу в Соединённые Штаты», — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что в декабре 2018-го власти Канады по запросу Вашингтона задержали и поместили под стражу финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая является дочерью основателя корпорации.

Между тем второй документ посвящён «усилиям Huawei по краже информации, представляющей коммерческую тайну» у американской корпорации T-Mobile. Речь идёт о хищении технологии под названием Tappy — робота, который использовался для тестирования смартфонов. Сотрудники Huawei нарушили соглашения с телекоммуникационной компанией США, поскольку, по утверждению американской стороны, тайно фотографировали разработку и даже похитили часть устройства.

В американском ведомстве также обвинили Huawei в подлоге материалов, которые касаются внутреннего расследования по данной ситуации. По мнению американской стороны, мошеннические действия были санкционированы руководством компании, поскольку в их распоряжении якобы есть письма, в которых сотрудникам обещали бонусы за кражу конфиденциальной информации других организаций.

«Мы гордимся тем, что у США — самая сильная экономика в мире — в немалой степени, по моему мнению, благодаря нашему уважению к верховенству закона. Преступники и недобросовестные игроки могут быть уверены, что им не сойдёт с рук их преступная деятельность, — заявил и. о. генерального прокурора Мэттью Уитакер. — Но те, кто ведёт бизнес в Соединённых Штатах, также могут быть уверены в том, что Министерство юстиции защитит их от преступников, какими бы могущественными или влиятельными они ни были. Я думаю, что мы показали это сегодня и продемонстрируем это в дальнейшем».

«Призываем прекратить давление»

В Пекине, в свою очередь, заявили, что Вашингтон уже некоторое время на государственном уровне пытается «дискредитировать и расправиться» с китайскими компаниями, желая подавить законную деятельность предприятий.

«За этими действиями скрываются сильные политические мотивы. Мы настоятельно призываем прекратить необоснованное давление на китайские компании в США, в том числе на Huawei, и относиться к ним объективно. Китай будет решительно защищать законные права и интересы национальных предприятий», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Кроме того, в китайском внешнеполитическом ведомстве призвали Соединённые Штаты отказаться от ордера на арест и запроса на экстрадицию Мэн Ваньчжоу, чтобы не заходить ещё дальше «по ошибочному пути».

«Китайская сторона также призвала Канаду серьёзно отнестись к позиции КНР, немедленно освободить госпожу Мэн Ваньчжоу и встать на защиту её законных прав», — подчёркивается в пресс-релизе.

На фоне перемирия в торговой войне

Huawei предъявили обвинение накануне очередных торговых консультаций между Соединёнными Штатами и Китаем в Вашингтоне 30—31 января. Для участия в переговорах на высшем уровне в американскую столицу прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В прошлом году США констатировали торговый дефицит в отношениях с КНР, исчисляемый по меньшей мере $375 млрд. В Белом доме обвинили китайскую сторону в краже американских технологий и интеллектуальной собственности.

Для противодействия подобной ситуации Вашингтон установил пошлины на импорт китайских товаров и услуг.

Американская сторона установила тарифы в 25% на сталь и 10% на алюминий, затем 25%-ная ставка затронула импорт товаров из КНР на общую сумму $50 млрд.

Позднее США ввели 10%-ную пошлину на товары из Китая на сумму $200 млрд. Этот тариф должен был вырасти до 25% с 1 января, но в декабре Дональд Трамп принял решение о моратории на 90 дней.

«Обе стороны согласны с тем, что они будут стремиться завершить эту сделку в течение следующих 90 дней. Если по истечении этого периода стороны не смогут договориться, 10%-ные пошлины будут увеличены до 25%», — говорилось в заявлении Белого дома.