«Сильно переоценили»: как прошёл первый год президентства Джо Байдена • 92 • В мире 20 января 2021 года Джо Байден вступил в должность президента Соединённых Штатов. На пресс-конференции, посвящённой годовщине своей инаугурации, 46-й глава Белого дома напомнил, что «не давал чрезмерных обещаний», однако его администрация добилась «огромных успехов». Впрочем, далеко не всё американское общество разделяет это мнение. Рейтинги Байдена снижаются, а медиа, в том числе лояльные к демократам, всё чаще критикуют курс действующего президента. Эксперты также отмечают, что значимых успехов за год пребывания у власти Байдену добиться не удалось. При этом, по мнению аналитиков, ряд решений американского лидера, прежде всего поспешный вывод контингента США из Афганистана, нанесли Вашингтону «колоссальный репутационный ущерб». Президент США Джо Байден © AP Photo/Susan Walsh 20 января 2021 года демократ Джо Байден вступил в должность президента США. При этом впервые в истории страны передача власти сопровождалась рядом скандалов, связанных с захватом Капитолия сторонниками проигравшего выборы 45-го главы Белого дома Дональда Трампа, его попытками оспорить результаты голосования и появлением в политическом лексиконе понятия «внутренние террористы». Сама церемония вступления в должность 46-го президента США не была похожа на традиционную инаугурацию главы Белого дома: для поддержания порядка в Вашингтон были переброшены около 25 тыс. бойцов Нацгвардии, а также задействованы сотрудники Секретной службы США и других силовых ведомств, здание Конгресса огородили забором с колючей проволокой, на улицах выстроили баррикады, а численность гостей церемонии была строго ограничена. Спустя год США по традиции подводят итоги: что удалось сделать президенту на своём посту за этот период. Джо Байден также подвёл промежуточные итоги своего пребывания у власти на специальной пресс-конференции, в ходе которой прокомментировал ряд ключевых для США социальных, экономических, а также внутри- и внешнеполитических вопросов. При этом глава Белого дома подчеркнул, что «не давал чрезмерных обещаний», однако, по его словам, «если взглянуть на то, что нам удалось сделать, нужно признать, что мы добились огромных успехов». Впрочем, он также отметил, что в стране «много разочарования и усталости». «И причина нам известна — COVID-19», — сказал Байден, назвав омикрон-штамм «новым врагом». В то же время президент заверил, что «лучшие дни этой страны не остались в прошлом, они ждут нас в будущем». Однако американские СМИ, включая традиционно лояльные к демократам, не разделяют позитивного взгляда Байдена на итоги первого года его президентства. Так, за три дня до годовщины инаугурации 46-го американского лидера CNN напомнил, что в начале своего правления Байден «сказал стране, что был избран для решения проблем». Однако, принимая во внимание период пребывания у власти действующего главы Белого дома, «растут сомнения в том, сможет ли Байден воплотить в жизнь такое видение своего президентства». «Байден надеялся, что к концу первого года его президентства пандемия останется позади, до промежуточных выборов экономика окажется на подъёме, а его успехи отправят (наследие. — RT) его предшественника в прошлое. Ничего из этого не случилось», — отмечает CNN. По словам журналистов, ощущение того, что президент оказался в крайне тяжёлом положении, «усилила серия неудач, имевших место на прошлой неделе». «Двойное фиаско Байдена связано с тем, что подписанные им законопроекты о расходах на социальные нужды и о борьбе с изменением климата, как и законопроекты об избирательных правах, также забуксовали», — подчёркивает американское СМИ. По мнению The Washington Post, «дальнейший путь Байдена видится столь же сложным», как и год назад, когда он принимал присягу, «хотя и по другим причинам». «Он утверждал, что после четырёх лет хаоса при Дональде Трампе он намерен снизить градус напряжённости, добиться единства и продемонстрировать компетентность в управлении страной. Сегодня Байдену приходится решать проблемы, которые во многом связаны с тем, как он пытался управлять страной в первый год на своём посту», — считают журналисты. Издание также обращает внимание на то, что сейчас Байден пользуется гораздо меньшей поддержкой населения, чем год назад. Белый дом

© AP Photo/Andrew Harnik Напомним, по данным агрегатора результатов соцопросов портала RealClearPolitics, на сегодняшний день политику 46-го президента США одобряют всего 40,9% опрошенных, тогда как 53,3% респондентов недовольны курсом Байдена. Для сравнения, ещё в первой половине августа действия главы Белого дома одобряли около 50% американцев, затем этот показатель начал снижаться. Самый высокий уровень одобрения действий американского лидера отмечался в конце января 2021 года (55,8%), когда он только пришёл к власти. «Извинений я не приношу» По мнению научного сотрудника центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, просевшие рейтинги Байдена, его политические провалы, а также критика в его адрес, в том числе со стороны лояльных СМИ, говорят о том, что в США фигуру действующего главы Белого дома «сильно переоценили». «Это очень ярко сейчас видно в американских СМИ, причём даже в либеральных. Недовольны действиями Байдена и рядовые американцы, что отражается на его рейтингах, которые сейчас намного ниже, чем на тот момент, когда он пришёл к власти», — сказал аналитик в разговоре с RT. Как сообщал в октябре минувшего года Институт общественного мнения Gallup, среди причин, которые могли привести к снижению уровня одобрения политики Байдена, — рост числа заболевших COVID-19, проблемы в экономике, а также хаотичный вывод войск США из Афганистана в августе 2021 года. Напомним, контингент Соединённых Штатов покидал афганскую территорию крайне поспешно. На этом фоне обострилось противостояние талибов с правительственными силами, президент республики Ашраф Гани бежал из страны, а «Талибан»* занял Кабул и объявил о своей победе. Тем не менее, на пресс-конференции, приуроченной к годовщине инаугурации, Байден счёл такое решение оправданным. «После двадцати лет легко выйти из Афганистана не получится. Это невозможно, когда бы ты это ни сделал. И извинений за то, что я сделал, я не приношу», — подчеркнул президент США. В свою очередь, политолог Александр Асафов отмечает, что бегство Соединённых Штатов из Афганистана оказало крайне негативное влияние на рейтинг Байдена.



«США понесли колоссальный репутационный ущерб. Они не учли мнение и планы своих союзников, а также бросили на произвол судьбы то большое количество афганцев, которые обслуживали американцев», — отметил Асафов в комментарии RT. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, помимо афганских событий и ситуации вокруг COVID-19, на рейтинг Байдена негативно повлияли и его шаги в миграционной сфере, которые активно критикуют республиканцы. В то время как новый «караван» из тысяч мигрантов в октябре 2021 года буквально пробивал себе дорогу к США, глава Белого дома ничего не предпринимал, констатировала в своём Twitter глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел. По её словам, президент ссылался на нехватку времени, чтобы не «ехать к границе и расхлёбывать ту кашу, которую он заварил». Зеленский в обращении к нации призвал не паниковать из-за "вторжения России" “Thousands of migrants in a brand new caravan literally forcing their way through” to the U.S.



Yet, the day before he heads to Delaware for vacation, Biden says he doesn’t have “time” to go to the border and fix the mess he created. pic.twitter.com/CNHtvtYwGp — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) October 25, 2021 По словам Владимира Брутера, Байден не добился успехов своим подходом, нацеленным на легализацию тех, кто прибыл в США незаконно. «Это вызвало масштабный наплыв нелегалов на южной границе страны. Сейчас глава Белого дома не знает, что с этим делать: повторять действия Трампа — плохо, как и просто впускать всех этих лиц в США», — констатировал эксперт. Имиджевые ходы По мнению Брутера, на фоне внутриполитических неудач и провальной операции в Афганистане Байден рассчитывает поднять свой рейтинг за счёт создания оборонительного союза AUKUS. Напомним, в сентябре прошлого года США, Австралия и Великобритания объявили о формировании AUKUS, в рамках которого Вашингтон обязался передать Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок. На этом фоне австралийская сторона решила расторгнуть контракт на поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack, что Париж расценил как предательство со стороны своих союзников и назвал «ударом в спину». «Эта история не улучшила имидж Байдена. Данная тема оказалась для американцев достаточно далёкой, да ещё и сопровождающейся скандалом», — отметил Брутер. По его словам, не оказал должного положительного влияния на рейтинг 46-го президента США и проведённый им «саммит в поддержку демократии». Саммит в поддержку демократии

© AP Photo/Susan Walsh «Это мероприятие должно было создать универсальную картинку, которую мировые СМИ долго бы цитировали, но этого не произошло. О саммите сразу же все забыли, поскольку закончился он фактически ничем, несмотря на громкие анонсы Байдена», — напомнил Брутер. «Страшилки о России» Однако наиболее масштабной кампанией, нацеленной на повышение собственных рейтингов, эксперты называют попытки Байдена запугать мир якобы готовящимся нападением России на Украину. Напомним, в начале декабря глава Белого дома выступил с заявлением о том, что занимается разработкой «комплекса инициатив», который якобы не позволит России напасть на Украину. В чём суть этих инициатив глава Белого дома не пояснил, но, по данным Reuters, неназванный высокопоставленный чиновник из администрации президента сказал, что США работают в тесной связке со своими союзниками, которые якобы подготовили «целый ряд инструментов для противодействия вредоносной деятельности России». На пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Байден подчеркнул, что если РФ действительно сделает то, что способна «сделать силами, стянутыми у границы, для России это будет катастрофой — в случае дальнейшего вторжения на Украину». «Президент Байден ясно даёт понять российскому президенту: если какие-либо российские военные силы пересекут украинскую границу, это возобновление вторжения, и оно будет встречено быстрыми, суровыми и объединёнными ответными мерами со стороны США и наших союзников», — прокомментировала впоследствии пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки слова Байдена. Полиция в Италии объявила бойкот розовым маскам При этом на той же пресс-конференции глава Белого дома отметил, что у него и президента РФ Владимира Путина «нет проблем с взаимопониманием». Напомним, Москва неоднократно опровергала заявления Вашингтона о якобы готовящемся «нападении», но США по-прежнему угрожают России «последствиями» в случае обострения ситуации вокруг Украины. «Сейчас Байден пытается исправить ситуацию, связанную с падением его рейтинга, за счёт страшилок о России. Он хочет казаться миротворцем, якобы предотвратившим новый конфликт в Европе, развязывать который, впрочем, никто и не планировал», — отметил Асафов. По его словам, укрепить свои внутриполитические позиции глава Белого дома надеется и за счёт переговоров России и США по безопасности. Напомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал предложения по гарантиям безопасности, включая положение об обязательстве США предотвратить расширение НАТО на восток. В январе Москва и Вашингтон обсудили эти инициативы, однако письменного ответа от западных коллег Россия пока не получила. «В ходе диалога по гарантиям безопасности американцы демонстративно пытаются возвыситься над позицией России. Они в устной форме уже фактически отвергли почти все инициативы РФ, но не решаются оформить отказ в письменном виде», — говорит Асафов. По словам Владимира Брутера, Байдену важно, чтобы США на своих условиях продолжали переговоры с Россией. «Глава Белого дома рассчитывает создать в Соединённых Штатах впечатление, что американская сторона якобы уже выиграла в этом диалоге, и за счёт этого укрепить свои позиции внутри страны. Но мы видим, что ситуация, скорее, обратная: Россия не намерена отступать от своих принципов», — сказал он. По мнению Константина Блохина, за весь год пребывания у власти политика Байдена в отношении России основывалась на двух подходах. «Первый — это избирательное сотрудничество с Москвой: США идут на контакт с РФ только там, где это соотносится с их интересами. Второй аспект — это усиление политики сдерживания и консолидация Запада на антироссийской основе», — пояснил аналитик. Переговоры России и США в Женеве, 10 января

AP

© Denis Balibouse По итогам первого года президентства действия Байдена привели к значительному снижению его популярности среди американцев, а также к тому, что на международной арене «его не всегда воспринимают серьёзно», отмечает Блохин. В связи с этим, по его словам, политические перспективы Байдена «весьма туманны». «Есть также большие сомнения, сможет ли он занимать свой пост вплоть до 2024 года в силу возраста и состояния здоровья. Ведь Байден нередко оговаривается, путается в локациях, а зачастую даже с трудом читает текст с суфлёра. В целом за год правления Байдену так и не удалось достичь каких-либо ощутимых успехов во внешней и внутренней политике, в том числе объединить поляризованное общество США», — подытожил аналитик. *«Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



92 Источник Похожие новости Госбюро расследований Украины сделало обращение из-за "подозреваемого Порошенко" Зеленский в обращении к нации призвал не паниковать из-за "вторжения России" Полиция в Италии объявила бойкот розовым маскам Китай готовится к войне. США – лишь одна из целей «Хочет играть более значимую роль»: как Анкара пытается стать посредником в российско-украинских переговорах В Чехии и Словакии заговорили о стремлении нормализовать отношения с Россией Новости партнеров