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Сила «железных сердец»: чем уникальны челябинские двигатели для российской бронетехники

12 декабря 2021, 08:30  •  175 • В России
12 декабря 1941 года в Челябинске на мощностях эвакуированного из Харькова моторного предприятия был изготовлен первый дизельный двигатель для советских танков. В общей сложности за годы Великой Отечественной войны на Южном Урале было выпущено 48,5 тыс. «железных сердец», которыми оснащались Т-34, КВ, ИС и артиллерийские установки Красной армии. После войны на Челябинском тракторном заводе оформилась собственная конструкторская школа. Она создала новые силовые агрегаты для отечественных самоходок, гусеничных машин семейства Т-72 и Т-90. Новейшей масштабной разработкой челябинцев стал дизель для Т-14 «Армата» мощностью 1500 л.с. Эксперты считают, что по ряду характеристик танковые двигатели с Южного Урала можно назвать лучшими в мире.
 
Установка дизеля В-2 на танк в цеху ЧТЗ/модернизированный танк Т-90М «Прорыв» © УРАЛТРАК (ЧТЗ), РИА Новости / Рамиль Ситдиков
 

80 лет назад на Челябинском Кировском заводе (сейчас — Челябинский тракторный завод, «ЧТЗ-Уралтрак». — RT) был собран первый танковый дизельный двигатель. Так началась история производства на Южном Урале «железных сердец» для нужд отечественной бронетехники.

Решение о развёртывании в Челябинске комбината по выпуску танковых моторов власти СССР приняли в связи с необходимостью эвакуировать на восток производственные мощности и специалистов Харьковского дизель-моторного завода №75.

18 сентября 1941 года на Южный Урал отправился первый из 26 эшелонов с оборудованием и инженерами. Спустя два месяца после завершения эвакуации на ЧТЗ было собрано 18 двигателей из харьковских комплектующих. К концу 1942 года челябинцы дали фронту более 9 тыс. дизелей, а в 1944 году — уже свыше 15 тыс. «железных сердец».

В общей сложности на ЧТЗ в период Великой Отечественной войны было выпущено 48,5 тыс. силовых агрегатов. Они устанавливались на танки КВ («Клим Ворошилов»), ИС («Иосиф Сталин»), легендарные Т-34, самоходные установки и другие типы военной техники Красной армии.

Столь массово на Южном Урале изготавливался дизель В-2, государственные испытания которого завершились в 1939 году. Создание этого двигателя отняло у советской промышленности много времени, но итоговый результат оказался поистине впечатляющим.

  • Приказ о развёртывании производства танковых моторов в Челябинске
  • © Пресс-служба ЧТЗ

Считается, что по качеству инженерных решений В-2 опередил своё время. В частности, по ряду характеристик он на протяжении следующих 30 лет превосходил зарубежные аналоги. Мотор был нетребовательным к топливу, надёжным, достаточно лёгким, экономичным, мощным, удобным в обслуживании и ремонтопригодным. Уникальный отечественный дизель имел модификации на 375, 500 и 600 л.с.

«Без надёжного двигателя любая техника превращается в груду металла. Значение В-2, который выпускали челябинцы, для армии нашей страны сложно переоценить. Именно этот силовой агрегат обеспечил Т-34, другие наши танки и самоходки выдающимися ходовыми качествами. Также В-2 стал прародителем других отечественных дизелей, в том числе современных», — отметил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Эту точку зрения разделяет и военный эксперт Алексей Хлопотов. В комментарии RT он напомнил, что в СССР прекрасно понимали значение двигателестроительных технологий и многое делали для их развития.

«У нас нет конкурентов»

Массовое производство «железных сердец» заложило фундамент для появления южноуральской конструкторской школы. После войны инженеры ЧТЗ несколько раз модернизировали В-2, а середине 1970-х годов разработали на его основе многотопливный дизельный двигатель В-46 для основного боевого танка (ОБТ) Т-72. Были созданы семь модификаций этого дизеля мощностью от 650 до 780 л.с.

В-46 представлял собой V-образный 12-цилиндровый двигатель. Он позволял носителю разгоняться по шоссе до 60 км/ч и давал запас хода в 500 км. Как считают эксперты, в немалой степени благодаря челябинскому «железному сердцу» Т-72 превратился в наиболее массовый отечественный танк последней четверти XX века.

Впоследствии усовершенствованные модификации этого ОБТ получили агрегаты типа В-84М мощностью 840 и 880 л.с. В настоящее время в строю российской армии находятся глубоко модернизированные версии Т-72, которые оснащаются более совершенными дизелями В-92С2Ф мощностью 1130 л. с.

Как заявил в феврале 2021 года в интервью изданию «Независимое военное обозрение» (НВО) и. о. гендиректора «ЧТЗ-Уралтрак» Владимир Лебедев, В-92С2Ф применяется ряд новых конструктивных решений и материалов.

По словам руководителя предприятия, челябинские специалисты изготовили керамическое термобарьерное покрытие элементов камеры сгорания и выпускной трассы двигателя, интегрировали в дизель многослойные подшипники скольжения, упрочненные алюминиевые сплавы и высоколегированные стали.

«Кроме того, используем перспективные ГСМ (горюче-смазочные материалы. — RT), работаем с новыми видами масел, предназначенных для районов Крайнего Севера и Арктики», — рассказал Лебедев.

Как сообщается в материалах «Ростеха», в который сейчас входит ЧТЗ, с установкой В-92С2Ф существенно повысилась подвижность и эксплуатационные характеристики Т-72Б3/Т-72Б3М, а по удельной мощности российский танк превзошёл лучшие западные образцы.

  • Дизельные танки ВС РФ
  • © Министерство обороны РФ

В-92С2Ф максимально унифицирован с предшественником — дизелем В-92С2. Новое «железное сердце» выполнено в тех же габаритах и устанавливается в моторный отсек без каких-либо доработок носителя. Он производится на штатном оборудовании «ЧТЗ-Уралтрак».

Этим дизелем оснастили и усовершенствованный ОБТ Т-90М «Прорыв», обеспечив ему высокую манёвренность и высокие скоростные качества. При этом, как отмечают в «Ростехе», двигатель оказался достаточно экономичным и способным обеспечить боевой машине хороший запас хода. 

«Челябинский двигатель — один из лучших: среди отечественных производителей у нас нет конкурентов, более того, мы опережаем многие аналоги зарубежных производителей. И нам важно сохранить лидирующие позиции и, естественно, не останавливаться на достигнутом», — цитирует пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак» начальника производства дизельных двигателей предприятия Олега Терентьева.

В планы предприятия входят увеличение объёма выпуска «железных сердец», разработка новых более эффективных дизелей, развитие военно-технического сотрудничества, наращивание экспортных поставок силовых агрегатов и запчастей к ним.

Как отмечают эксперты, по ряду показателей челябинские танковые двигатели действительно можно назвать лучшими в мире — они отличаются высокой удельной мощностью и хорошо адаптированы под эксплуатацию в самых экстремальных природно-климатических условиях. Правда, в российских реалиях условным недостатком дизелей является необходимость длительного прогрева в морозную погоду.

По этой причине воинские части в Арктике и ряде других регионов РФ вооружены «реактивными» усовершенствованными танками семейства Т-80 с единым газотурбинным двигателем (ГТД). Такой агрегат позволяет начать движение примерно через минуту после запуска силовой установки. В то же время ГТД менее экономичен и хуже переносит воздействие пыли, чем дизельные «собратья», пояснил Сергей Суворов. 

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«Особенность челябинской конструкторской школы и в целом отечественной инженерной мысли заключается в том, что наши двигатели неприхотливы, в том числе ГТД для Т-80, если мы сравним его, например, с американским аналогом на «Абрамсе». В этом наше безусловное преимущество. Военная техника в принципе должна быть на ходу в самых разных условиях», — подчеркнул Суворов.

«Жёсткие стандарты надёжности»

Помимо двигателей для семейства Т-72 и Т-90, челябинское предприятие выпускает «железные сердца» для боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», САУ «Акация», «Мста-С», «Малка» и новейшей самоходки «Коалиция-СВ».

Также, как сообщает пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак», предприятие освоило выпуск широкого спектра дизелей мощностью до 1500 л.с. для российской бронетанковой техники. Один из таких агрегатов получил единственный в мире танк третьего поколения Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата».

  • Танк Т-14
  • © Алексей Заквасин

«Железным сердцем» для этой уникальной машины является 12-цилиндровый дизельный турбопоршневой двигатель 2В-12–3А. Как признался в интервью «Независимому военному обозрению» Владимир Лебедев, создание этого агрегата стало сложной задачей для предприятия.

Руководитель ЧТЗ пояснил, что в процессе разработки были выявлены проблемы, «в первую очередь в области расхода топлива и масла, удельной теплоотдачи и некоторых других». Однако инженеры устранили все дефекты, которые препятствовали нормальной эксплуатации Т-14.

Уже в начале августа 2020 года Министерство обороны РФ выдало разрешение на серийное производство двигателя 2В-12–3А… По мнению иностранных экспертов, «Армата» способна заводиться даже на Марсе, где экстремально холодные температуры», — сказал Лебедев.

Как считает Сергей Суворов, основные усилия ЧТЗ и других российских предприятий направлены на повышение мощности двигателей и одновременное уменьшение их «прожорливости». 

«От двигателя всегда зависело очень многое. К тому же, современная бронетанковая техника значительно прибавила в броне, получила значительное количество электронного оборудования, которое тоже её утяжеляет. В связи с этим нынешние двигатели должны давать большую мощь при умеренных аппетитах. Только так можно обеспечить машины необходимой подвижностью и манёвренностью», — рассуждает Суворов. 

По мнению Алексея Хлопотова, фундаментом технологического лидерства России в сфере двигателей для бронетехники являются жёсткие требования к надёжности в силу экстремальных условий эксплуатации. 

«У РФ традиционно очень жёсткие стандарты надёжности с учётом резких температурных колебаний и самых разных погодных условий. Есть понимание, что качество двигателя играет ключевую роль, без этого нет смысла создавать новую технику. Поэтому работы по совершенствованию силовых установок в нашей стране, по сути, никогда не прекращались и продолжаются сегодня», — подытожил Хлопотов.

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