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Сила в единстве: Хоккеисток из Южной Кореи и КНДР учат говорить на одном языке

30 января 2018, 03:39  •  113 • В мире
Участницы олимпийской хоккейной сборной двух Корей не понимают друг друга из-за языковых проблем и различия спортивной терминологии.
Спортсменки из Северной и Южной Кореи, должные выступать в качестве объединенной национальной сборной на Олимпиаде 2018 года, неспособны успешно общаться и понимать друг друга на тренировках. Они попросту не могут найти общего языка.
Как оказалось, дело здесь не столько в разнице диалектов корейского языка на севере и юге, о которой часто пишут различные эксперты, сколько в фундаментальном различии специфической спортивной терминологии, употребляемой девушками. Представительницы Сеула и Пхеньяна используют совершенно разные понятия и термины для описания приемов, применяемых в хоккее.
Впрочем, спортивные функционеры уже предприняли какие-то действия, чтобы разрешить данное затруднение. Южнокорейская федерация хоккея разработала специальный словарь-справочник, призванный унифицировать "язык" объединенной сборной.
В частности, в нем прописано английское произношение северокорейских терминов. Планируется, что благодаря этому тренер хоккейной сборной Южной Кореи канадка Сара Мюррей сможет эффективно общаться со своими новыми подопечными из КНДР.
Напомним, что хоккей - не единственный вид спорта на предстоящих Олимпийских играх, в котором Сеул и Пхеньян планирует выставить объединенную команду. Также спортсмены и спортсменки из Северной Кореи примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и горнолыжному спорту. Всего для участия в Играх 2018 года аккредитовано 22 спортсмена из КНДР.

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