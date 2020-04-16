«Сила релевантности» американских элит: взгляд изнутри • 27 • Аналитика

В чем сила, брат?

Первая часть материала.



На международном уровне "сила релевантности" США, по мнению Тодда, коренится в ее стратегическом размере, географии и ресурсах. Экономическая и промышленная мощь, стабилизирующее (или наоборот, но американский полковник считает иначе) присутствие развернутых по миру сил, стратегическое обеспечение внешней и военной помощи, а также способность проецировать военную мощь по всему земному шару обеспечили США неоспоримое влияние в качестве одной из двух глобальных сверхдержав после Второй мировой войны. С падением Берлинской стены, окончанием "холодной войны" и самоустранением России от глобальной конкуренции для решения внутренних проблем на значительный срок мощь и значимость США стали гегемонистскими и казались неоспоримыми. Ну да, мы все помним рассказы о "победе мира по-американски на вечные времена", "конце истории" и прочей белиберде от спертого от радости у кое-кого в зобу дыханья. Но все пошло не так… Пишет об этом и Тодд.







Почти два десятилетия после 11 сентября власть США находится в точке перегиба. Просчеты, лживость политики, экономический спад, политическая поляризация, растраченное впустую влияние, военное перенапряжение, восстановление и рост России, становление Китая, рост мощи региональных держав и растущее влияние негосударственных субъектов "создали многополярный мир с мириадами проблем". Ну да, как удобно было жить в мире мечты о мире однополярном, управляемом с Потомака!



Правительственные учреждения, отвечающие за национальную безопасность и внешнюю политику, которые когда-то были убежищем для двухпартийного соглашения, теперь гиперполитизированы. Последовательные стратегии административного управления привели к увеличению числа политических назначенцев в рамках процесса национальной безопасности и внешней политики. Президенты считают, что это способствует их политической повестке дня в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе он вводит начинающих политических акторов в область, непригодную для обучения “на рабочем месте”. Что в итоге увеличивает число недоучек, управляющих "исключительной" Америкой. Чувство "исключительности", мессианство на ровном месте, безграмотность и уверенность в своем праве творить все, что захочется, — какой прекрасный букет! Но падать будет очень больно, и достаточно скоро.



Союзники США и их точка зрения

Союзники США (те, у кого есть некая свобода мнений и действий, потому что мнение "нерабских" сателлитов вроде Польши и Украины не интересует никого и мало на что влияет) внимательно наблюдают за нарастающим хаосом, по мнению американского полковника-политолога. Американская экономическая, внешняя и национальная политика безопасности воспринимаются как несогласованные, дестабилизирующие и аморальные. А сама приверженность США соглашениям и альянсам ставится под сомнение прежде всего действиями самих США. Мировое восприятие растущей политической нестабильности США сеет семена сомнения в их союзниках, поскольку это относится к провозглашаемому американцами "глобальному лидерству" США. Которое, правда, давно уже только декларация. Но возможностей у этого государства еще очень много, и хорошо даже, что им правят не очень умные люди.



Риторика, утверждающая увеличение оборонных инвестиций союзниками по НАТО, является показателем успеха, связанного с нынешней политикой США. Но принципиально в этом вопросе ничего не меняется. А некоторое повышение расходов на оборону, от которого достаточно успешно отбрехиваются ключевые союзники по НАТО вроде немцев, по сути, является хеджированием ослабления желания США выполнять свои обязательства. Хотя когда американцев что-то могло остановить от того, чтобы бросить союзника, если речь идет о сохранности своей шкуры или интересов? Союзники, по сути, не доверяют США более, и нынешняя политика "выжимания" Вашингтоном дополнительных расходов, в общем, является сигнализацией сбоя в отношениях с союзниками, полагает Тодд.



Связанные с представлениями о том, что США больше не хотят или не могут выполнять взаимные оборонные соглашения, страны НАТО, как представляется, пересматривают свои собственные обязательства. Президент Франции публично осуждает руководство НАТО и США и заявляет о "смерти мозга" альянса. Канцлер Германии консультируется с Кремлем по поводу восприятия нездорового международного поведения США. С исторической иронией российский президент рассматривается как источник международной стабильности, уравновешивающий непредсказуемое поведение США. Это так пишет американец, очевидно, свято верующий в то, что именно США должны быть фактором мировой стабильности, а нынешнее их поведение аномально. А Россия — она априори плохая и агрессивная. Жалко только, что такая сильная, и ничего ей толком не сделаешь.



Также неправильным считает американский полковник то, что НАТО, оценивая основные угрозы своей безопасности, больше не ориентируется только на Восток. Ведь для того вся эта лавочка и создавалась и содержится все эти годы. Несмотря на усилия Вашингтона и Брюсселя, сами участники из рядов "старой" НАТО сосредоточены на многодоменных, как теперь принято в Америке писать, угрозах, или "смотрят на 360 градусов". Этот сдвиг парадигмы требует от членов НАТО сосредоточения усилий в первую очередь на обороне своих стран в ущерб обязательствам Североатлантического пакта.



Противник не дремлет, или Старые песни о "вмешательстве в демократию"

Противники США тоже наблюдают за процессом, пишет мистер Тодд. Они слушают, когда американские генералы жалуются на проблемы вверенных им войск (автор серьезно думает, что иных источников, кроме очередного стенающего в СМИ генерала, у них нет), они видят огромную военную, экономическую, политическую и социальную уязвимость. Дальше Тодд рассуждает о "неэффективной киберзащите", которая "позволяет проводить дезинформационные кампании, сеять раскол и разрушать демократию. В общем, классика американской паранойи в этой избирательной каденции: "русские хакеры вмешиваются в наши выборы и избрали нам Трампа".



При этом, мол, "злодеяния" соперников находятся ниже порога какого-либо серьезного реагирования, что, видите ли, не позволяет Америке ответить. В этом, рассуждает американец, и заключается суть соревнования сверхдержав 21-го века. Это нескончаемое и постоянное соперничество между войной и миром в серой зоне. Это революция в военном деле. Он «опережает способность политиков» и гражданских лиц понимать и реагировать. Это грозит экзистенциальными последствиями. Это ослабляет актуальность и адекватность действий США и является явной и настоящей угрозой для национальной безопасности США.



Автор либо не понимает, будучи тоже жертвой пропаганды, либо делает вид, что не понимает того, что ответ невозможен не поэтому, а либо потому, что отвечать не на что, потому что все сами придумали и русским с китайцами все приписали, либо потому, что за такой серьезный ответ на виртуальные угрозы может прилететь уже реальный ответ, и такого "вмешательства в выборы" Америка может (и должна) не пережить. Но в целом, конечно, понятно, что две сверхдержавы будут всеми силами избегать прямого столкновения, да и США уже показали, что и с региональными державами они ничего не могут сделать, даже если те не обладают ядерным оружием. Иран — свежайший пример.



Не те кадры у власти Владимир Мединский: потери СССР при штурме Берлина мифологизированы

Политика "быстрого соответствия действий угрозам", рассматриваемая широко в контексте внутренней и международной политики, дает общее представление о тех огромных проблемах, с которыми мы сталкиваемся, заключает полковник Тодд. Время имеет решающее значение. В будущей эпохе историки будут считать этот период переходной эпохой, по его мнению. Будет ли это эпоха, в которой информационные и технологические достижения опережают интеллектуальную способность политиков понять и отреагировать?



Административные стратегии управления, которые помещают начинающих политических акторов глубоко в правительственные институты для противодействия надуманным “глубоким государственным” заговорам, вредны. Оказывая влияние на электоральную политику и требуя обучения “на рабочем месте”, эти назначенцы демонстрируют, что они не соответствуют обязанностям лидера сверхдержавы в международной стратегической среде. Подобные начинающие деятели (намек, видимо, опять на Трампа) часто не имеют когнитивной сложности, интеллекта и опыта, необходимого для понимания и понимания проблем национальной безопасности, с которыми сталкиваются США.







Кроме того, недостаточное инвестирование в институты, которые управляют элементами национальной власти (помимо военных), способствует несбалансированному, несогласованному, несогласованному и разрозненному политическому процессу. До тех пор пока не проявится политическая воля для решения этих проблем, правительственные учреждения (помимо Министерства обороны) будут по-прежнему недофинансироваться и им будет недоставать компетентных кадров все более. Судя по всему, эту политическую волю американский аналитик ищет у военной элиты. Это предложение взять на себя побольше власти? Так ведь не было в истории Америки военных переворотов, да и исподволь все же военные всем не распоряжались. Хотя попытки и были. В свое время Эйзенхауэра воспринимали те же военные элиты как своего, но Айк показал, что хоть он и свой, но видит своих бывших коллег насквозь и рулить собой не позволит. А то его действовавшие еще тогда коллеги обладали куда более узким пониманием реальности, и вполне могли довести ситуацию до того, что "в США не хватит бульдозеров для очистки улиц от трупов", как заявил военным Эйзенхауэр в ответ на предложение превентивно ударить по СССР.



Военным у власти не место, но у гражданских тоже не очень получается

Усиление политической власти военной элиты также имеет свои последствия, считает Тодд. Когда маятник политической власти качнется к противоположному концу политического спектра, независимость военных будет скомпрометирована, а их престиж и общественное доверие растрачены впустую. Непостоянные ветры общественного мнения принесут семена сомнения, скептицизма, подозрительности и настороженности по отношению к армии и военным элитам. В США и без того хватает людей, которые собственному правительству не доверяют ни на грош, считая их ставленниками кого угодно (Путина, ZOG, китайцев, пришельцев с Нибиру), а особенно не любят силовые структуры. А если военные окажутся в ситуации, когда они "порулят кораблем США", то отношение к ним может оказаться худшим уже у большей части нации.



Таким образом, для руководства страной нужны все же куда более опытные и толковые гражданские политические элиты и деятели. Но где их взять на фоне нарастающей некомпетентности? Неопытные политические деятели не обладают достаточной подготовкой, образованием, опытом и профессиональным развитием, чтобы конкурировать с военными элитами в политическом процессе, сокрушается Тодд, что и порождает то, что военные все больше играют роль в формировании политики. Мол, мы бы рады, но выхода нет. Можно было бы предположить, что военные элиты, как преторианская гвардия, обеспечивают преемственность в политике, стабильность во внешних отношениях, выполнении обещаний союзникам и жесткость перед лицом противников. Но в реальности получается, что политика становится все более сложной для понимания и неадекватной, как для своих, так и для соперников. Для обеспечения здорового военно-гражданского баланса сил и недопущения нарастания "преторианских тенденций" (как было в Римской империи периода упадка, к которому, очевидно, подошли и США) более приоритетное значение должны иметь высокое качество набора и продолжительное профессиональное развитие гражданской политической элиты. Но как этого добиться, полковник Тодд не знает или не говорит. 15 апреля. Вот тебе бабушка, и Юрьев день!



Заключение

На международном уровне внешняя политика США не должна восприниматься как неадекватная, пишет в заключение Тодд. Она требует лидерства, понимающего взаимосвязь мирового сообщества и глобальную роль США. Политика требует лидера, понимающего нюансы политической географии, истории и международной политической экономии. Это требует руководства, приверженного международной стабильности. Она требует надежного, надежного руководства, приверженного обеспечению коллективной безопасности союзников и партнеров. Это требует лидера, готового противостоять и бросать вызов противникам, а не льстить, подлизываться или бояться их, считает автор.



Опять, очевидно, происходит ритуальное метание камней в чучело Трампа. Простите, полковник, а будь сейчас президентом Х. Клинтон или Байден, путающий сестру с женой, что-то изменилось бы?



Лидерство, знание и власть ненавидят вакуум власти, знаний и лидерства, считает полковник Тодд. Агрессивная конкуренция ведущих мировых держав этого не потерпит. Этот вакуум может быть заполнен в случае гражданского дефолта все более мощной преторианской гвардией военных элит, которые по своей природе являются политическими силами-акторами. Действительно, необходимо рассмотреть вопрос о необходимых изменениях в ролях, обязанностях и полномочиях военных элит. Необходимо разработать новые правовые рамки полномочий для обеспечения беспрепятственной способности быстро реагировать на угрозы надежным и управляемым образом, обеспечивающим подотчетность. Однако эти приспособления должны поддерживать здоровое равновесие в гражданско-военном балансе сил. То есть данный документ, наверное, можно оценивать как пробный камень, зондирующий почву: примет ли общество более активную роль военных во власти в США? Причем данный труд — не единственный, в последние недели таких рассуждений выходит много. Чему способствует и коронавирусная эпопея, которая, без сомнения, сильно изменит мир после себя. И уже сейчас многие задаются вопросами в США о том, что, собственно, нужно поменять в здании американской политики: достаточно ли поменять расположение мебели или надо и работниц заведения сменить? И рецепты предлагаются разные. Есть, очевидно, разные рецепты и в военных кругах. Среди которых есть как довольные нынешней ситуацией в стране, так и недовольные. Выразителем интересов военных элит, видимо, служит автор обсуждаемого материала. Но среди старших и высших офицеров ВС США сейчас хватает тех, кому до смерти надоела бесконечная "война с террором", с операциями в чужедальних странах вроде Сирии или Ирака, где, по их мнению, США делать нечего. И тех, кто хочет каких-то изменений в политике, больше учитывающих интересы не только генералов в Пентагоне ("военных элит"), но и тех, кто непосредственно "в поле" служит. Так, есть мнение, что в американском политикуме представителем интересов подобных кругов является небезызвестная Тулси Габбард.



Во время Национального молитвенного завтрака 6 февраля 2020 года д-р Артур Брукс утверждал, что презрение к противоположным политическим взглядам является сейчас самым большим кризисом, стоящим перед США. Действительно, политическое разделение разрушает США внутри страны и на международном уровне. Погрязнув в партийности, поляризации и политическом менталитете (“победить любой ценой”), выборные должностные лица больше не несут ответственности за свои действия.. Преобладает всепроникающее незнание ценности компромисса, сути двухпартийной системы США как регулятора стабильности (и несменяемости элит, вне зависимости от того, что за партия у власти — рулят все те же дяди за кадром), дипломатии и работы правительственных институтов. Если эти тенденции будут продолжаться, то за ними последуют внутренние и международные проблемы для США, заключает полковник Тодд. К этому хочется добавить, что внутренний раздрай внутри элит разрушил не одно государство, и наш 1991 год тому ярчайший пример. Возможно, США тоже пройдут своей perestroyka к желаемому, наверное, большинством населения планеты результату? А нынешний кризис вполне может этому и поспособствовать. Речь и о "коронавирусном кризисе", и об экономической депрессии. Ведь она начиналась и без всякого вируса, просто повод отличный для "сдувания пузыря" в США подвернулся.



Кроме того, стоит сказать, что толковый в целом анализ ситуации доктором полковником Тоддом не содержит в себе выверенных рецептов того, как исправить ситуацию, ограничиваясь общими рассуждениями. Видимо, автор (или те, чьи интересы он пытается выражать) этих рецептов не имеет. На международном уровне "сила релевантности" США, по мнению Тодда, коренится в ее стратегическом размере, географии и ресурсах. Экономическая и промышленная мощь, стабилизирующее (или наоборот, но американский полковник считает иначе) присутствие развернутых по миру сил, стратегическое обеспечение внешней и военной помощи, а также способность проецировать военную мощь по всему земному шару обеспечили США неоспоримое влияние в качестве одной из двух глобальных сверхдержав после Второй мировой войны. С падением Берлинской стены, окончанием "холодной войны" и самоустранением России от глобальной конкуренции для решения внутренних проблем на значительный срок мощь и значимость США стали гегемонистскими и казались неоспоримыми. Ну да, мы все помним рассказы о "победе мира по-американски на вечные времена", "конце истории" и прочей белиберде от спертого от радости у кое-кого в зобу дыханья. Но все пошло не так… Пишет об этом и Тодд.Почти два десятилетия после 11 сентября власть США находится в точке перегиба. Просчеты, лживость политики, экономический спад, политическая поляризация, растраченное впустую влияние, военное перенапряжение, восстановление и рост России, становление Китая, рост мощи региональных держав и растущее влияние негосударственных субъектов "создали многополярный мир с мириадами проблем". Ну да, как удобно было жить в мире мечты о мире однополярном, управляемом с Потомака!Правительственные учреждения, отвечающие за национальную безопасность и внешнюю политику, которые когда-то были убежищем для двухпартийного соглашения, теперь гиперполитизированы. Последовательные стратегии административного управления привели к увеличению числа политических назначенцев в рамках процесса национальной безопасности и внешней политики. Президенты считают, что это способствует их политической повестке дня в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе он вводит начинающих политических акторов в область, непригодную для обучения “на рабочем месте”. Что в итоге увеличивает число недоучек, управляющих "исключительной" Америкой. Чувство "исключительности", мессианство на ровном месте, безграмотность и уверенность в своем праве творить все, что захочется, — какой прекрасный букет! Но падать будет очень больно, и достаточно скоро.Союзники США (те, у кого есть некая свобода мнений и действий, потому что мнение "нерабских" сателлитов вроде Польши и Украины не интересует никого и мало на что влияет) внимательно наблюдают за нарастающим хаосом, по мнению американского полковника-политолога. Американская экономическая, внешняя и национальная политика безопасности воспринимаются как несогласованные, дестабилизирующие и аморальные. А сама приверженность США соглашениям и альянсам ставится под сомнение прежде всего действиями самих США. Мировое восприятие растущей политической нестабильности США сеет семена сомнения в их союзниках, поскольку это относится к провозглашаемому американцами "глобальному лидерству" США. Которое, правда, давно уже только декларация. Но возможностей у этого государства еще очень много, и хорошо даже, что им правят не очень умные люди.Риторика, утверждающая увеличение оборонных инвестиций союзниками по НАТО, является показателем успеха, связанного с нынешней политикой США. Но принципиально в этом вопросе ничего не меняется. А некоторое повышение расходов на оборону, от которого достаточно успешно отбрехиваются ключевые союзники по НАТО вроде немцев, по сути, является хеджированием ослабления желания США выполнять свои обязательства. Хотя когда американцев что-то могло остановить от того, чтобы бросить союзника, если речь идет о сохранности своей шкуры или интересов? Союзники, по сути, не доверяют США более, и нынешняя политика "выжимания" Вашингтоном дополнительных расходов, в общем, является сигнализацией сбоя в отношениях с союзниками, полагает Тодд.Связанные с представлениями о том, что США больше не хотят или не могут выполнять взаимные оборонные соглашения, страны НАТО, как представляется, пересматривают свои собственные обязательства. Президент Франции публично осуждает руководство НАТО и США и заявляет о "смерти мозга" альянса. Канцлер Германии консультируется с Кремлем по поводу восприятия нездорового международного поведения США. С исторической иронией российский президент рассматривается как источник международной стабильности, уравновешивающий непредсказуемое поведение США. Это так пишет американец, очевидно, свято верующий в то, что именно США должны быть фактором мировой стабильности, а нынешнее их поведение аномально. А Россия — она априори плохая и агрессивная. Жалко только, что такая сильная, и ничего ей толком не сделаешь.Также неправильным считает американский полковник то, что НАТО, оценивая основные угрозы своей безопасности, больше не ориентируется только на Восток. Ведь для того вся эта лавочка и создавалась и содержится все эти годы. Несмотря на усилия Вашингтона и Брюсселя, сами участники из рядов "старой" НАТО сосредоточены на многодоменных, как теперь принято в Америке писать, угрозах, или "смотрят на 360 градусов". Этот сдвиг парадигмы требует от членов НАТО сосредоточения усилий в первую очередь на обороне своих стран в ущерб обязательствам Североатлантического пакта.Противники США тоже наблюдают за процессом, пишет мистер Тодд. Они слушают, когда американские генералы жалуются на проблемы вверенных им войск (автор серьезно думает, что иных источников, кроме очередного стенающего в СМИ генерала, у них нет), они видят огромную военную, экономическую, политическую и социальную уязвимость. Дальше Тодд рассуждает о "неэффективной киберзащите", которая "позволяет проводить дезинформационные кампании, сеять раскол и разрушать демократию. В общем, классика американской паранойи в этой избирательной каденции: "русские хакеры вмешиваются в наши выборы и избрали нам Трампа".При этом, мол, "злодеяния" соперников находятся ниже порога какого-либо серьезного реагирования, что, видите ли, не позволяет Америке ответить. В этом, рассуждает американец, и заключается суть соревнования сверхдержав 21-го века. Это нескончаемое и постоянное соперничество между войной и миром в серой зоне. Это революция в военном деле. Он «опережает способность политиков» и гражданских лиц понимать и реагировать. Это грозит экзистенциальными последствиями. Это ослабляет актуальность и адекватность действий США и является явной и настоящей угрозой для национальной безопасности США.Автор либо не понимает, будучи тоже жертвой пропаганды, либо делает вид, что не понимает того, что ответ невозможен не поэтому, а либо потому, что отвечать не на что, потому что все сами придумали и русским с китайцами все приписали, либо потому, что за такой серьезный ответ на виртуальные угрозы может прилететь уже реальный ответ, и такого "вмешательства в выборы" Америка может (и должна) не пережить. Но в целом, конечно, понятно, что две сверхдержавы будут всеми силами избегать прямого столкновения, да и США уже показали, что и с региональными державами они ничего не могут сделать, даже если те не обладают ядерным оружием. Иран — свежайший пример.Политика "быстрого соответствия действий угрозам", рассматриваемая широко в контексте внутренней и международной политики, дает общее представление о тех огромных проблемах, с которыми мы сталкиваемся, заключает полковник Тодд. Время имеет решающее значение. В будущей эпохе историки будут считать этот период переходной эпохой, по его мнению. Будет ли это эпоха, в которой информационные и технологические достижения опережают интеллектуальную способность политиков понять и отреагировать?Административные стратегии управления, которые помещают начинающих политических акторов глубоко в правительственные институты для противодействия надуманным “глубоким государственным” заговорам, вредны. Оказывая влияние на электоральную политику и требуя обучения “на рабочем месте”, эти назначенцы демонстрируют, что они не соответствуют обязанностям лидера сверхдержавы в международной стратегической среде. Подобные начинающие деятели (намек, видимо, опять на Трампа) часто не имеют когнитивной сложности, интеллекта и опыта, необходимого для понимания и понимания проблем национальной безопасности, с которыми сталкиваются США.Кроме того, недостаточное инвестирование в институты, которые управляют элементами национальной власти (помимо военных), способствует несбалансированному, несогласованному, несогласованному и разрозненному политическому процессу. До тех пор пока не проявится политическая воля для решения этих проблем, правительственные учреждения (помимо Министерства обороны) будут по-прежнему недофинансироваться и им будет недоставать компетентных кадров все более. Судя по всему, эту политическую волю американский аналитик ищет у военной элиты. Это предложение взять на себя побольше власти? Так ведь не было в истории Америки военных переворотов, да и исподволь все же военные всем не распоряжались. Хотя попытки и были. В свое время Эйзенхауэра воспринимали те же военные элиты как своего, но Айк показал, что хоть он и свой, но видит своих бывших коллег насквозь и рулить собой не позволит. А то его действовавшие еще тогда коллеги обладали куда более узким пониманием реальности, и вполне могли довести ситуацию до того, что "в США не хватит бульдозеров для очистки улиц от трупов", как заявил военным Эйзенхауэр в ответ на предложение превентивно ударить по СССР.Усиление политической власти военной элиты также имеет свои последствия, считает Тодд. Когда маятник политической власти качнется к противоположному концу политического спектра, независимость военных будет скомпрометирована, а их престиж и общественное доверие растрачены впустую. Непостоянные ветры общественного мнения принесут семена сомнения, скептицизма, подозрительности и настороженности по отношению к армии и военным элитам. В США и без того хватает людей, которые собственному правительству не доверяют ни на грош, считая их ставленниками кого угодно (Путина, ZOG, китайцев, пришельцев с Нибиру), а особенно не любят силовые структуры. А если военные окажутся в ситуации, когда они "порулят кораблем США", то отношение к ним может оказаться худшим уже у большей части нации.Таким образом, для руководства страной нужны все же куда более опытные и толковые гражданские политические элиты и деятели. Но где их взять на фоне нарастающей некомпетентности? Неопытные политические деятели не обладают достаточной подготовкой, образованием, опытом и профессиональным развитием, чтобы конкурировать с военными элитами в политическом процессе, сокрушается Тодд, что и порождает то, что военные все больше играют роль в формировании политики. Мол, мы бы рады, но выхода нет. Можно было бы предположить, что военные элиты, как преторианская гвардия, обеспечивают преемственность в политике, стабильность во внешних отношениях, выполнении обещаний союзникам и жесткость перед лицом противников. Но в реальности получается, что политика становится все более сложной для понимания и неадекватной, как для своих, так и для соперников. Для обеспечения здорового военно-гражданского баланса сил и недопущения нарастания "преторианских тенденций" (как было в Римской империи периода упадка, к которому, очевидно, подошли и США) более приоритетное значение должны иметь высокое качество набора и продолжительное профессиональное развитие гражданской политической элиты. Но как этого добиться, полковник Тодд не знает или не говорит.На международном уровне внешняя политика США не должна восприниматься как неадекватная, пишет в заключение Тодд. Она требует лидерства, понимающего взаимосвязь мирового сообщества и глобальную роль США. Политика требует лидера, понимающего нюансы политической географии, истории и международной политической экономии. Это требует руководства, приверженного международной стабильности. Она требует надежного, надежного руководства, приверженного обеспечению коллективной безопасности союзников и партнеров. Это требует лидера, готового противостоять и бросать вызов противникам, а не льстить, подлизываться или бояться их, считает автор.Опять, очевидно, происходит ритуальное метание камней в чучело Трампа. Простите, полковник, а будь сейчас президентом Х. Клинтон или Байден, путающий сестру с женой, что-то изменилось бы?Лидерство, знание и власть ненавидят вакуум власти, знаний и лидерства, считает полковник Тодд. Агрессивная конкуренция ведущих мировых держав этого не потерпит. Этот вакуум может быть заполнен в случае гражданского дефолта все более мощной преторианской гвардией военных элит, которые по своей природе являются политическими силами-акторами. Действительно, необходимо рассмотреть вопрос о необходимых изменениях в ролях, обязанностях и полномочиях военных элит. Необходимо разработать новые правовые рамки полномочий для обеспечения беспрепятственной способности быстро реагировать на угрозы надежным и управляемым образом, обеспечивающим подотчетность. Однако эти приспособления должны поддерживать здоровое равновесие в гражданско-военном балансе сил. То есть данный документ, наверное, можно оценивать как пробный камень, зондирующий почву: примет ли общество более активную роль военных во власти в США? Причем данный труд — не единственный, в последние недели таких рассуждений выходит много. Чему способствует и коронавирусная эпопея, которая, без сомнения, сильно изменит мир после себя. И уже сейчас многие задаются вопросами в США о том, что, собственно, нужно поменять в здании американской политики: достаточно ли поменять расположение мебели или надо и работниц заведения сменить? И рецепты предлагаются разные. Есть, очевидно, разные рецепты и в военных кругах. Среди которых есть как довольные нынешней ситуацией в стране, так и недовольные. Выразителем интересов военных элит, видимо, служит автор обсуждаемого материала. Но среди старших и высших офицеров ВС США сейчас хватает тех, кому до смерти надоела бесконечная "война с террором", с операциями в чужедальних странах вроде Сирии или Ирака, где, по их мнению, США делать нечего. И тех, кто хочет каких-то изменений в политике, больше учитывающих интересы не только генералов в Пентагоне ("военных элит"), но и тех, кто непосредственно "в поле" служит. Так, есть мнение, что в американском политикуме представителем интересов подобных кругов является небезызвестная Тулси Габбард.Во время Национального молитвенного завтрака 6 февраля 2020 года д-р Артур Брукс утверждал, что презрение к противоположным политическим взглядам является сейчас самым большим кризисом, стоящим перед США. Действительно, политическое разделение разрушает США внутри страны и на международном уровне. Погрязнув в партийности, поляризации и политическом менталитете (“победить любой ценой”), выборные должностные лица больше не несут ответственности за свои действия.. Преобладает всепроникающее незнание ценности компромисса, сути двухпартийной системы США как регулятора стабильности (и несменяемости элит, вне зависимости от того, что за партия у власти — рулят все те же дяди за кадром), дипломатии и работы правительственных институтов. Если эти тенденции будут продолжаться, то за ними последуют внутренние и международные проблемы для США, заключает полковник Тодд. К этому хочется добавить, что внутренний раздрай внутри элит разрушил не одно государство, и наш 1991 год тому ярчайший пример. Возможно, США тоже пройдут своей perestroyka к желаемому, наверное, большинством населения планеты результату? А нынешний кризис вполне может этому и поспособствовать. Речь и о "коронавирусном кризисе", и об экономической депрессии. Ведь она начиналась и без всякого вируса, просто повод отличный для "сдувания пузыря" в США подвернулся.Кроме того, стоит сказать, что толковый в целом анализ ситуации доктором полковником Тоддом не содержит в себе выверенных рецептов того, как исправить ситуацию, ограничиваясь общими рассуждениями. Видимо, автор (или те, чьи интересы он пытается выражать) этих рецептов не имеет. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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