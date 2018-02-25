Сила против техники: как на Украине правоохранительные органы оказывают давление на IT-сектор

В Киеве силовики провели обыски сразу в десяти IT-компаниях, парализовав работу сотрудников и повредив часть оборудования. Об этом сообщили местные СМИ. Источники RT подтвердили эту информацию. По их данным, подобное происходит далеко не в первый раз за последние несколько лет. Технологические предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов или в поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Из-за «нервной» обстановки специалисты одной из самых динамично развивающихся отраслей украинской экономики всё чаще уезжают за границу. Какие цели преследуют инициаторы обысков, выяснял RT.

«Прибыльный бизнес»

Сообщения об обысках в офисах крупных IT-компаний появляются в украинской прессе с завидной регулярностью.

Очередная волна обысков прокатилась по Киеву пару дней назад — в один из столичных бизнес-центров, где располагаются десять IT-компаний, нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Предлог — следственные действия по уголовному делу против сотрудников Департамента градостроения и архитектуры Киевской горгосадминистрации. Её офис расположен в том же здании, что и офисы предприятий IT-сферы.

Однако до самой администрации силовики, судя по всему, так и не дошли, бросив основные силы на обыски IT-компаний. Сотрудник одной из них в беседе с RT рассказал, что правоохранители не допускали в офис адвокатов и запрещали вести съёмку происходящего.

«Это прямо противоречит нормам украинского законодательства, но они удалили фото и видео на всех телефонах сотрудников и записи камер наблюдения, — говорит источник RT. — Работа теперь парализована как минимум на несколько дней, поскольку во время обысков повредили оборудование».

О произошедшем на своей странице в Facebook написал Маси Найем, глава украинской юридической фирмы Miller, сотрудничающей с IT-компаниями.

«На обыске пара следователей, два понятых и какой-то спецотряд полиции», — сообщил он.

Facebook

© Masi Nayyem

За последний год на Украине правоохранители обыскали офисы свыше 50 IT-компаний, рассказывает RT руководитель крупного коммуникационного холдинга.

«Это примерно пятая часть от общего количества работающих в стране фирм — как вы понимаете, масштаб деятельности силовиков очень большой», — рассказывает собеседник RT.

Представители СБУ или ГРУ приходят к айтишникам под разными предлогами: их, например, подозревают в уклонении от уплаты налогов, но чаще — в поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР и в работе в ущерб интересам страны.

Так, в начале февраля СБУ и ГПУ провели рейд на заводе «Квазар», где изъяли оборудование для майнинга биткоина на сумму в $4 млн. Тогда главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что часть своих средств компания направляла на «финансирование незаконных вооружённых формирований ЛНР и ДНР для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов».

Ещё раньше, в середине января, СБУ в очередной раз провела следственные действия в офисе международной IT-компании Lucky Labs, которую также обвиняли в финансировании ДНР и ЛНР. Компания позже опубликовала заявление, в котором говорилось, что «Lucky Labs вновь оказалась под давлением силовиков, которые без предоставления надлежащим образом оформленных юридических документов и на основе необоснованных обвинений ворвались в помещение».

О чрезмерном «контроле» айтишников со стороны силовых ведомств Украины говорил и Пётр Порошенко ещё в 2016 году.

«Сообщения в СМИ по поводу «наездов» на IТ-компании не приносят пользы ни государству, ни имиджу Украины в мире и не способствуют достижению справедливости», — признал тогда президент.

При этом украинский лидер допустил, что в отрасли могут быть «проблемы» с нецелевым использованием госсредств, но бороться с этим, по словам Порошенко, нужно «не через обыски в известных IТ-компаниях».

Однако с тех пор, судя по всему, ничего не изменилось. Директор крупного IT-холдинга рассказал RT, что регулярные рейды силовиков — не что иное, как весьма прибыльный бизнес.

«Некоторые бизнесмены платят контролирующим органам $1,5—2 тыс. в месяц «за спокойствие», другие вынуждены выкладывать десятки тысяч долларов, чтобы забрать дорогостоящее оборудование. Это отличный заработок для «инспекторов», — говорит собеседник RT.

Утечка мозгов

Силовики принялись за айтишников, поскольку они — одни из немногих, кто неплохо зарабатывает на Украине, говорят эксперты.

«Из-за особенностей украинского рынка труда их услуги стоят дешевле по сравнению с российскими или индийскими специалистами. Поэтому на них есть спрос», — пояснил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

РИА Новости

© Михаил Фомичев

Средняя заработная плата в отрасли составляет около $2 тыс. в месяц, тогда как остальные украинцы, по информации Государственной службы статистики, в среднем получают не более $260 в месяц.

В IT-отрасли заняты свыше 100 тыс. специалистов, которые преимущественно обслуживают иностранных заказчиков и обеспечивают до 3,5% ВВП страны. По данным профильной ассоциации IT Ukraine, экспорт IT-услуг из Украины в 2017 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 20% — до $3,6 млрд. В 2018 году, по прогнозам ассоциации, айтишники заработают ещё больше — $4,5 млрд. Сейчас на долю Украины приходится треть IT-рынка Восточной Европы.

Но в ближайшие годы Украина может потерять все эти доходы.

«Всё больше специалистов думают о том, чтобы уехать за границу. Им уже надоело платить поборы представителям контролирующих органов», — рассказывает RT директор крупной украинской IT-компании.

По данным исследования профильного издания DOU.ua, которое было опубликовано в начале февраля, за последние пять лет 42% IT-специалистов в возрасте от 26 до 30 лет покинули страну.

«Около 26% переехали в Польшу, 19% — в Германию, а 6% — в Нидерланды. Наиболее популярным польским городом среди IT-специалистов с Украины является Краков, чуть менее — Вроцлав и Варшава», — говорится в исследовании.

62% айтишников главной причиной для переезда называют поиск обеспеченной и безопасной жизни для себя и своих семей.

Подобная «утечка мозгов» негативно отражается на экономике страны, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Это сделает невозможным улучшение качества услуг на Украине, что неизбежно отразится на качестве жизни её граждан», — подытожил Кошкин.