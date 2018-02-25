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Сила против техники: как на Украине правоохранительные органы оказывают давление на IT-сектор
25 февраля 2018, 23:09 • 98 • Украина
В Киеве силовики провели обыски сразу в десяти IT-компаниях, парализовав работу сотрудников и повредив часть оборудования. Об этом сообщили местные СМИ. Источники RT подтвердили эту информацию. По их данным, подобное происходит далеко не в первый раз за последние несколько лет. Технологические предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов или в поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Из-за «нервной» обстановки специалисты одной из самых динамично развивающихся отраслей украинской экономики всё чаще уезжают за границу. Какие цели преследуют инициаторы обысков, выяснял RT.
Сотрудники правоохранительных органов Украины во время обыска РИА Новости
«Прибыльный бизнес»
Сообщения об обысках в офисах крупных IT-компаний появляются в украинской прессе с завидной регулярностью.
Очередная волна обысков прокатилась по Киеву пару дней назад — в один из столичных бизнес-центров, где располагаются десять IT-компаний, нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Предлог — следственные действия по уголовному делу против сотрудников Департамента градостроения и архитектуры Киевской горгосадминистрации. Её офис расположен в том же здании, что и офисы предприятий IT-сферы.
Однако до самой администрации силовики, судя по всему, так и не дошли, бросив основные силы на обыски IT-компаний. Сотрудник одной из них в беседе с RT рассказал, что правоохранители не допускали в офис адвокатов и запрещали вести съёмку происходящего.
«Это прямо противоречит нормам украинского законодательства, но они удалили фото и видео на всех телефонах сотрудников и записи камер наблюдения, — говорит источник RT. — Работа теперь парализована как минимум на несколько дней, поскольку во время обысков повредили оборудование».
О произошедшем на своей странице в Facebook написал Маси Найем, глава украинской юридической фирмы Miller, сотрудничающей с IT-компаниями.
«На обыске пара следователей, два понятых и какой-то спецотряд полиции», — сообщил он.
За последний год на Украине правоохранители обыскали офисы свыше 50 IT-компаний, рассказывает RT руководитель крупного коммуникационного холдинга.
Представители СБУ или ГРУ приходят к айтишникам под разными предлогами: их, например, подозревают в уклонении от уплаты налогов, но чаще — в поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР и в работе в ущерб интересам страны.
Так, в начале февраля СБУ и ГПУ провели рейд на заводе «Квазар», где изъяли оборудование для майнинга биткоина на сумму в $4 млн. Тогда главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что часть своих средств компания направляла на «финансирование незаконных вооружённых формирований ЛНР и ДНР для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов».
Ещё раньше, в середине января, СБУ в очередной раз провела следственные действия в офисе международной IT-компании Lucky Labs, которую также обвиняли в финансировании ДНР и ЛНР. Компания позже опубликовала заявление, в котором говорилось, что «Lucky Labs вновь оказалась под давлением силовиков, которые без предоставления надлежащим образом оформленных юридических документов и на основе необоснованных обвинений ворвались в помещение».
О чрезмерном «контроле» айтишников со стороны силовых ведомств Украины говорил и Пётр Порошенко ещё в 2016 году.
«Сообщения в СМИ по поводу «наездов» на IТ-компании не приносят пользы ни государству, ни имиджу Украины в мире и не способствуют достижению справедливости», — признал тогда президент.
При этом украинский лидер допустил, что в отрасли могут быть «проблемы» с нецелевым использованием госсредств, но бороться с этим, по словам Порошенко, нужно «не через обыски в известных IТ-компаниях».
Однако с тех пор, судя по всему, ничего не изменилось. Директор крупного IT-холдинга рассказал RT, что регулярные рейды силовиков — не что иное, как весьма прибыльный бизнес.
Утечка мозгов
Силовики принялись за айтишников, поскольку они — одни из немногих, кто неплохо зарабатывает на Украине, говорят эксперты.
«Из-за особенностей украинского рынка труда их услуги стоят дешевле по сравнению с российскими или индийскими специалистами. Поэтому на них есть спрос», — пояснил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Средняя заработная плата в отрасли составляет около $2 тыс. в месяц, тогда как остальные украинцы, по информации Государственной службы статистики, в среднем получают не более $260 в месяц.
В IT-отрасли заняты свыше 100 тыс. специалистов, которые преимущественно обслуживают иностранных заказчиков и обеспечивают до 3,5% ВВП страны. По данным профильной ассоциации IT Ukraine, экспорт IT-услуг из Украины в 2017 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 20% — до $3,6 млрд. В 2018 году, по прогнозам ассоциации, айтишники заработают ещё больше — $4,5 млрд. Сейчас на долю Украины приходится треть IT-рынка Восточной Европы.
Но в ближайшие годы Украина может потерять все эти доходы.
По данным исследования профильного издания DOU.ua, которое было опубликовано в начале февраля, за последние пять лет 42% IT-специалистов в возрасте от 26 до 30 лет покинули страну.
«Около 26% переехали в Польшу, 19% — в Германию, а 6% — в Нидерланды. Наиболее популярным польским городом среди IT-специалистов с Украины является Краков, чуть менее — Вроцлав и Варшава», — говорится в исследовании.
62% айтишников главной причиной для переезда называют поиск обеспеченной и безопасной жизни для себя и своих семей.
Подобная «утечка мозгов» негативно отражается на экономике страны, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
«Это сделает невозможным улучшение качества услуг на Украине, что неизбежно отразится на качестве жизни её граждан», — подытожил Кошкин.
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