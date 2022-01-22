Сила правды против камня за пазухой

Фокусы англосаксонской дипломатии

Американская сторона продолжает попытки подменить принципиальные переговоры по жизненно важным для России вопросам безопасности закулисным торгом с нулевым результатом.

На минувшей неделе смехотворным прозвучало заявление новоиспеченного германского канцлера Олафа Шольца про «силу в правде»: «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот».

Ничего более неуместного по адресу России этот немецкий политик выдумать не мог. Потому что сила в виде правды как раз на стороне России. И убедиться в этом очень просто. Поскольку позиция Москвы в вопросах европейской безопасности основана на букве и духе современного международного права, российской дипломатии нечего скрывать по поводу переговоров с Западом.

Доказательством законности российских требований и открытости позиции России стала публикация 17 декабря 2021 г. Министерством иностранных дел РФ полных текстов проектов соответствующих международных соглашений, с которыми может ознакомиться любой желающий. А вот что касается переговорной позиции США, то здесь открытостью даже не пахнет. Это верный признак того, что Соединённым Штатам есть что утаивать.

Как известно, 21 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры на уровне министров иностранных дел по проблемам европейской безопасности. По итогам переговоров Сергей Лавров предупредил американскую сторону о серьезных последствиях игнорирования российской позиции со стороны США и выразил надежду на письменный ответ Вашингтона: «Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе». Энтони Блинкен, по словам Сергея Лаврова, вроде бы согласился такой ответ подготовить и передать его российской стороне накануне следующего раунда переговоров.

Фото: REUTERS/POOL New

И тут началось самое интересное. В Вашингтоне, будучи не в курсе того, что «сила в правде», начали вилять. Вот как это выглядит в изложении не последней американской газеты The Washington Post: «Сергей Лавров призвал Соединенные Штаты обнародовать свой письменный ответ на российские предложения. Официальные лица США попросили своих российских коллег сохранить документ в секрете, но высокопоставленный чиновник Госдепартамента признал, что Кремль может принять решение опубликовать его после того, как Соединенные Штаты отправят его на следующей неделе. Письменный ответ администрации Байдена будет включать предложения по американской безопасности и продемонстрирует заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога, сказал представитель Госдепартамента, который говорил на условиях анонимности. Хотя письменный ответ по своему содержанию будет по-прежнему не соответствовать требованиям России закрыть политику открытых дверей НАТО, сказал чиновник, администрация Байдена считает, что имеет смысл предоставить письмо, которое может быть прочитано непосредственно президентом России Владимиром Путиным. “В России есть один человек, принимающий решения, и это президент Путин”, – сказал второй чиновник администрации Байдена. “Если это позволит высшему лицу, принимающему решения в России, рассмотреть эти идеи и решить, следует ли двигаться вперед, это в наших интересах” » .

То, что американцы явным образом юлят, говорит не в их пользу. Особенно после того, как официальная позиция России была изложена максимально открыто и Вашингтон имел все основания поступить аналогичным образом. Тем более что суть обсуждаемых вопросов общеизвестна и при условии, что у наших «партнёров» нет привычного камня за пазухой, скрывать здесь нечего. Однако вряд ли они стали изменять своим привычкам и «камешек», видимо, припасли. Для чего?

Первое, что приходит на ум, – для дальнейшего закулисного торга Россией в надежде «выцыганить» что-то более подходящее с точки зрения их интересов. А если проще, то «купить» согласие Москвы на свои предложения не шибко дорогостоящими уступками или туманными обещаниями «преференций» в отдаленном будущем. Такие попытки, судя по сообщениям осведомленных источников, уже были предприняты: бывший статс-секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммер заявил перед встречей в Женеве, что США предложили Москве «сдать позиции» в обмен на многомиллиардные инвестиции в экономику России. По словам Виммера, России были поставлены настолько жесткие временные рамки, что они подтолкнули Путина на несимметричный, жесткий и эффективный ответ. Путин не поддался на шантаж, и теперь в Женеве Блинкен будет уверять Лаврова, что «сделка могла быть выгодной» и предлагать «подумать хорошо».

Если речь действительно идет об очередной попытке США использовать Женевские переговоры в качестве площадки для закулисного торга с Россией в стиле тайной дипломатии XVIII века, то с учетом жизненной важности выдвинутых Москвой требований шансы Блинкена и тех, кто его направляет, определенно равны нулю. Россия больше никогда не поступится своей безопасностью.

Однако за намерением Вашингтона скрыть от мирового сообщества содержание своего письменного ответа может крыться и другая, куда более прозаичная, но не менее опасная цель. Нельзя исключать, что США таким незатейливым способом хотят оставить Москву, что называется, с носом. Отказавшись от официальной публикации собственного документа, они страхуются на случай провала переговоров. И если даже власти РФ опубликуют этот американский текст, в Госдепартаменте всегда смогут сказать, что это всё русские фантазии, к которым Америка не имеет отношения; мол, она ничего похожего не предлагала. А её настоящие предложения обязательно будут опубликованы лет через семьдесят.

Для англосаксонской дипломатии, которая до сих пор хранит в глубочайшей тайне бумаги, связанные с таинственным визитом в Лондон в мае 1941 года Рудольфа Гесса – второго человека в нацистском Третьем рейхе, визита, который, по мнению ряда историков, изменил весь ход Второй мировой войны, такие фокусы в порядке вещей.