Сила мягкая, а топор газовый • 179 • Аналитика







С другой стороны, разговоры эти как-то очень уж однообразны. И обычно они сводятся к тому, что мы не тем платим, не тех содержим и прикармливаем, не на те элиты ставим, да и вообще, похоже, разворовываются все те триллионы, которые мы на это дело тратим. И отчасти все это, конечно, верно. Но и эксперты, и аналитики постоянно упускают из виду один важнейший фактор, без которого все эти денежные вливания не работают.





Увы, но у этих умозаключений есть один общий изъян: мягкая сила основана не на деньгах, а на внутренней привлекательности проекта, который за ними стоит. И деньги играют лишь роль катализатора, или, ещё ближе – дрожжей. Да, именно дрожжей: брошенные в насыщенную питательную среду, они способны в быстрые сроки хоть брагу сварить, хоть из сельского нужника сделать небольшой грязевой вулкан. И последнее сравнение, как ни печально, лучше всего подходит к тому, что мы уже четыре года наблюдаем на Украине.



А бросьте дрожжи в дистиллированную воду, и никакого результата вы не получите, только воду испортите да без пачки дрожжей останетесь. И именно это мы, к сожалению, наблюдаем сейчас на постсоветском пространстве, где все наши усилия почему-то не дают нужного результата. Всякую мягкую силу нужно подкреплять хоть немного силой реальной.



Более того, если уж положить руку на сердце, нужно будет признать: наша привлекательность, зачастую имеет отрицательные величины. И сколько бы мы ни говорили про раздувание из мухи слона и сознательное формирование отрицательного образа России, суровая правда заключается в том, что мы даем достаточно оснований скептически относиться к образу нынешней России. Это и коррупция, и крайне низкие темпы экономического роста, и зависимость от экспорта энергоносителей (высокими ценами на которые наши враги объясняют любые наши успехи), и высокая преступность, и безответственность нашей власти, и ещё много чего, что не самым лучшим образом смотрится на фоне стран Запада.



А что Запад, скажете вы? А он, к сожалению для нас, ещё не растерял того романтического привлекательного ореола, который им является главным двигателем расширения НАТО, Евросоюза, экспансии на постсоветское пространство и так далее.



Вспомним: что средний украинский обыватель знает о Европе? Немного на самом деле. И очень часто не знает, а думает, что знает. Но в данном случае это одно и то же.



А знает он про свободу, которая «лучше несвободы», про шенгенскую визу, с которой можно посетить всю Европу, да и в большинстве других стран мира она будет неплохим пропуском. Они знают про «сто тыщ мильёнов» пособия по безработице, получая которое среднестатистический украинец может всю оставшуюся жизнь валяться на диване, плевать в потолок и рассуждать об отсталой, лапотной России.



Ещё раз обращу ваше внимание: не так уж важно, что из перечисленного является истиной, а что мифом. Мифы ведь тоже страшная сила: они уничтожили царскую Россию, заставили Гитлера поверить в блицкриг на Востоке, а затем, через несколько десятилетий, разорвали на части уже и сам СССР. И поверьте, украинец, мечтающий о европейской зарплате или пособии по безработице, является великолепным инструментом для любых манипуляций. Да и сделать с помощью такого инструмента можно многое, благо он в любой момент готов встать с дивана и отправиться на Майдан.



Именно привлекательность этих мифов является главной питательной средой для американских миллиардов, вложенных в различные антироссийские проекты по всему постсоветскому пространству. Да и что далеко ходить: в Россию тоже вложено немало, и у нас тоже есть слой людей, готовых предать Родину ради хамона и прочих атрибутов пищевой индикации исключительности. Эти «дрожжи» хорошо работают именно потому, что нужник давно не чищен, да и градус зависти, обид, недовольства достаточно высок для брожения. Американские поставки «Супер Тукано»: шаг к гражданской войне?



Вы скажете, что нужно бороться с этими мифами и разоблачать западные проблемы и недостатки. А вы попробуйте. Только вспомните сначала, что одним из первых действий американской оккупационной администрации в Киеве был запрет на вещание российских телеканалов. Потом отрубили и доступ ко множеству российских сайтов, оставив аборигенов один на один с пропагандистами из колониальной администрации.



А эти специалисты дело знают добре. И важность беспрепятственного формирования информационной повестки они понимают, пожалуй, в разы лучше нас. Я для примера могу вспомнить свою недавнюю статью на «ВО», в которой пытался обосновать необходимость национального суверенитета в рунете. О, какая же началась истерика в комментариях! И ничего удивительного: вопрос-то критически важный, и это для американцев пострашнее русских авианосцев и Крымского моста будет.



Поэтому давайте для начала избавимся от иллюзий, что нам позволят беспрепятственно вести какую-то масштабную пропагандистскую работу на территории, подконтрольной проамериканским силам. Не позволят. Более того, даже единственному крупному российскому телеканалу «Russia Today» все сильнее закручивают гайки, ограничивая вещание на американской или европейской территории и постоянно провоцируют различные скандалы, которые могут подорвать доверие к каналу.



А значит, у нас, по большому счету, остается только два пути.



Первый – избавляться от внутренних проблем и недостатков, становиться привлекательнее и интереснее. И тут я хотел бы вспомнить слова такого непопулярного чеченского политика, как Аслан Масхадов. Однажды в беседе с каким-то журналистом он сказал: «Русские пришли в Чечню наводить порядок. Вы бы сначала у себя в Москве порядок навели!» Нет, я не спорю с тем, что мы должны были туда прийти. Но все-таки есть в этих словах какая-то доля правды, если вспомнить о том, что тогда творилось в самой России. Как далеко немецкое правительство зайдёт в своей глупости. Учения НАТО Saber Strike и глас народа



Но нужно понимать и то, что это очень длинный путь. И если следовать только ему, то к моменту, когда мы станем достаточно привлекательными, на границе России, в Харькове, Минске, Гурьеве и Усть-Каменогорске, уже будут стоять американские военные базы, которые никогда по доброй воле с занятых позиций не уходят. А значит, «все правильно сделали», и недостаток мягкой силы мы должны иногда компенсировать вежливой непреклонностью.



Второй путь тоже непрост. Но потенциально не менее эффективен. Мы просто обязаны перестать способствовать усилению Евросоюза. Более того, мы обязаны использовать каждый повод для того, чтобы усилить и усугубить внутренние противоречия в нем, сыграть на европейских проблемах и приблизить тот момент, когда этот раздутый воздушный шарик наконец оглушительно лопнет.



То есть нам нужно не твердить «мантру» про американцев, которые хотят выдавить нас с европейского газового рынка, а использовать любой повод для того, чтобы прекратить газоснабжение ЕС до того, как Брюссель обеспечит хоть какую-то внятную альтернативу нашему газу. А в дополнение ещё и обложить европейский экспорт в РФ импортными пошлинами, процентов по 25 за каждое фашистское государство, которое в ЕС вошло или с ним ассоциировалось.



И если ЕС в нынешнем виде выживет, то нам хотя бы не так обидно будет: хоть не нашими деньгами они будут платить субсидии прибалтийским и украинским фашистам, уже легче.



Но если рассуждать здраво, даже сейчас, при полной лояльности России, дела у Брюсселя идут не самым лучшим образом. Ему бы сейчас газовый топор в спину, чтобы не мучился…



И тогда наша мягкая сила сразу станет жёсткой.



Вот тогда и можно будет рассуждать про эффективность использования наших миллиардов на постсоветском пространстве. В последнее время стало очень модным говорить про мягкую силу. Да и поводов, прямо скажем, достаточно: американцы раз за разом своею мягкою силою сажают нас в лужу на постсоветском пространстве, а мы все никак не научимся использовать её хотя бы тут, на своей половине поля.С другой стороны, разговоры эти как-то очень уж однообразны. И обычно они сводятся к тому, что мы не тем платим, не тех содержим и прикармливаем, не на те элиты ставим, да и вообще, похоже, разворовываются все те триллионы, которые мы на это дело тратим. И отчасти все это, конечно, верно. Но и эксперты, и аналитики постоянно упускают из виду один важнейший фактор, без которого все эти денежные вливания не работают.Увы, но у этих умозаключений есть один общий изъян: мягкая сила основана не на деньгах, а на внутренней привлекательности проекта, который за ними стоит. И деньги играют лишь роль катализатора, или, ещё ближе – дрожжей. Да, именно дрожжей: брошенные в насыщенную питательную среду, они способны в быстрые сроки хоть брагу сварить, хоть из сельского нужника сделать небольшой грязевой вулкан. И последнее сравнение, как ни печально, лучше всего подходит к тому, что мы уже четыре года наблюдаем на Украине.А бросьте дрожжи в дистиллированную воду, и никакого результата вы не получите, только воду испортите да без пачки дрожжей останетесь. И именно это мы, к сожалению, наблюдаем сейчас на постсоветском пространстве, где все наши усилия почему-то не дают нужного результата. Всякую мягкую силу нужно подкреплять хоть немного силой реальной.Более того, если уж положить руку на сердце, нужно будет признать: наша привлекательность, зачастую имеет отрицательные величины. И сколько бы мы ни говорили про раздувание из мухи слона и сознательное формирование отрицательного образа России, суровая правда заключается в том, что мы даем достаточно оснований скептически относиться к образу нынешней России. Это и коррупция, и крайне низкие темпы экономического роста, и зависимость от экспорта энергоносителей (высокими ценами на которые наши враги объясняют любые наши успехи), и высокая преступность, и безответственность нашей власти, и ещё много чего, что не самым лучшим образом смотрится на фоне стран Запада.А что Запад, скажете вы? А он, к сожалению для нас, ещё не растерял того романтического привлекательного ореола, который им является главным двигателем расширения НАТО, Евросоюза, экспансии на постсоветское пространство и так далее.Вспомним: что средний украинский обыватель знает о Европе? Немного на самом деле. И очень часто не знает, а думает, что знает. Но в данном случае это одно и то же.А знает он про свободу, которая «лучше несвободы», про шенгенскую визу, с которой можно посетить всю Европу, да и в большинстве других стран мира она будет неплохим пропуском. Они знают про «сто тыщ мильёнов» пособия по безработице, получая которое среднестатистический украинец может всю оставшуюся жизнь валяться на диване, плевать в потолок и рассуждать об отсталой, лапотной России.Ещё раз обращу ваше внимание: не так уж важно, что из перечисленного является истиной, а что мифом. Мифы ведь тоже страшная сила: они уничтожили царскую Россию, заставили Гитлера поверить в блицкриг на Востоке, а затем, через несколько десятилетий, разорвали на части уже и сам СССР. И поверьте, украинец, мечтающий о европейской зарплате или пособии по безработице, является великолепным инструментом для любых манипуляций. Да и сделать с помощью такого инструмента можно многое, благо он в любой момент готов встать с дивана и отправиться на Майдан.Именно привлекательность этих мифов является главной питательной средой для американских миллиардов, вложенных в различные антироссийские проекты по всему постсоветскому пространству. Да и что далеко ходить: в Россию тоже вложено немало, и у нас тоже есть слой людей, готовых предать Родину ради хамона и прочих атрибутов пищевой индикации исключительности. Эти «дрожжи» хорошо работают именно потому, что нужник давно не чищен, да и градус зависти, обид, недовольства достаточно высок для брожения.Вы скажете, что нужно бороться с этими мифами и разоблачать западные проблемы и недостатки. А вы попробуйте. Только вспомните сначала, что одним из первых действий американской оккупационной администрации в Киеве был запрет на вещание российских телеканалов. Потом отрубили и доступ ко множеству российских сайтов, оставив аборигенов один на один с пропагандистами из колониальной администрации.А эти специалисты дело знают добре. И важность беспрепятственного формирования информационной повестки они понимают, пожалуй, в разы лучше нас. Я для примера могу вспомнить свою недавнюю статью на «ВО», в которой пытался обосновать необходимость национального суверенитета в рунете. О, какая же началась истерика в комментариях! И ничего удивительного: вопрос-то критически важный, и это для американцев пострашнее русских авианосцев и Крымского моста будет.Поэтому давайте для начала избавимся от иллюзий, что нам позволят беспрепятственно вести какую-то масштабную пропагандистскую работу на территории, подконтрольной проамериканским силам. Не позволят. Более того, даже единственному крупному российскому телеканалу «Russia Today» все сильнее закручивают гайки, ограничивая вещание на американской или европейской территории и постоянно провоцируют различные скандалы, которые могут подорвать доверие к каналу.А значит, у нас, по большому счету, остается только два пути.Первый – избавляться от внутренних проблем и недостатков, становиться привлекательнее и интереснее. И тут я хотел бы вспомнить слова такого непопулярного чеченского политика, как Аслан Масхадов. Однажды в беседе с каким-то журналистом он сказал: «Русские пришли в Чечню наводить порядок. Вы бы сначала у себя в Москве порядок навели!» Нет, я не спорю с тем, что мы должны были туда прийти. Но все-таки есть в этих словах какая-то доля правды, если вспомнить о том, что тогда творилось в самой России.Но нужно понимать и то, что это очень длинный путь. И если следовать только ему, то к моменту, когда мы станем достаточно привлекательными, на границе России, в Харькове, Минске, Гурьеве и Усть-Каменогорске, уже будут стоять американские военные базы, которые никогда по доброй воле с занятых позиций не уходят. А значит, «все правильно сделали», и недостаток мягкой силы мы должны иногда компенсировать вежливой непреклонностью.Второй путь тоже непрост. Но потенциально не менее эффективен. Мы просто обязаны перестать способствовать усилению Евросоюза. Более того, мы обязаны использовать каждый повод для того, чтобы усилить и усугубить внутренние противоречия в нем, сыграть на европейских проблемах и приблизить тот момент, когда этот раздутый воздушный шарик наконец оглушительно лопнет.То есть нам нужно не твердить «мантру» про американцев, которые хотят выдавить нас с европейского газового рынка, а использовать любой повод для того, чтобы прекратить газоснабжение ЕС до того, как Брюссель обеспечит хоть какую-то внятную альтернативу нашему газу. А в дополнение ещё и обложить европейский экспорт в РФ импортными пошлинами, процентов по 25 за каждое фашистское государство, которое в ЕС вошло или с ним ассоциировалось.И если ЕС в нынешнем виде выживет, то нам хотя бы не так обидно будет: хоть не нашими деньгами они будут платить субсидии прибалтийским и украинским фашистам, уже легче.Но если рассуждать здраво, даже сейчас, при полной лояльности России, дела у Брюсселя идут не самым лучшим образом. Ему бы сейчас газовый топор в спину, чтобы не мучился…И тогда наша мягкая сила сразу станет жёсткой.Вот тогда и можно будет рассуждать про эффективность использования наших миллиардов на постсоветском пространстве. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 179 Источник Похожие новости Полсотни ракет для победы над Россией Сила мягкая, а топор газовый Как далеко немецкое правительство зайдёт в своей глупости. Учения НАТО Saber Strike и глас народа

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