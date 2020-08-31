Сигналы на устранение Бати шли полгода: Кто и как убил Захарченко?

Ровно два года назад, 31 августа 2018-го, в центре Донецка в кафе "Сепар" прогремел взрыв. В это время в кафе входил глава ДНР Александр Захарченко. В то, что легендарный Батя мёртв, его убило взрывом, многие даже не сразу поверили.

Вместе с главой республики тогда же погиб и один из его охранников, пострадали 11 человек, среди которых был и тогдашний министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, а также руководитель молодёжного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Правоохранительные органы сработали оперативно, и вскоре уже появилась информация о первых задержанных - подозреваемых в теракте украинских диверсантах. Причём тщательно спланированном теракте. Задержанные тогда же подтвердили причастность украинской стороны к убийству Захарченко.

Обозреватель Царьграда Александр Степанов обратил внимание: сигналы о том, что Батю собираются устранить, поступали из Киева уже с полгода до теракта.

"Сигналы о том, что его собираются устранить, поступали из Киева ещё в начале того года, но контрразведка Донецкой народной республики работала чётко, а охрана Бати была всё время начеку, - отмечает Степанов. - Тем не менее это случилось. Почему - варианты разные".

Одна из возможных версий - утечка среди своих. Другая - нападение готовилось одновременно в нескольких точках, которые Захарченко посещал чаще всего. Кафе "Сепар" было одной из них.

В Киеве тогда открестились от участия украинских спецслужб в теракте. Но задержанные диверсанты Сергей Бешта и Владислав Зайцев своими показаниями опровергли заявления Киева. Стало известно, что взрыв организовали начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его замы Максим Попов и Александр Поклад, а также помощник Сергей Моторин. Тогда же впервые всплыло и имя Андрея Байдалы по кличке Швед - сотрудника 5-го управления департамента контрразведки и агента СБУ, одного из непосредственных участников убийства Захарченко.

А позже сама же СБУ и задержала Байдалу. Но обвинение против него выдвигалось не в связи с убийством Бати, а по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершённое группой лиц". Не исключено, что это был просто "перевод стрелок" и попытка увести расследование убийства Захарченко по ложному следу.

"Есть информация, что этот Швед - человек довольно мутный, что называется, чуть ли не из уголовной среды. Но, собственно, ничего удивительного в том, что его привлекали на разные грязные операции, нет", - объясняет эксперт Царьграда, экс-оперативник спецслужб Александр Горелов.

По его словам, использование бандита в своих спецоперациях - обычная практика спецслужб.

"Обыкновенному бандиту зачастую гораздо проще пробраться, как ни странно, куда-то, чем штатному сотруднику. Потому что он именно благодаря своему прошлому как бы вне подозрений, - пояснил свою точку зрения эксперт. - Он выполняет задание - под обещание "индульгенции" на прошлые проделки".