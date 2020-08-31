Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовско...
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
Главная / В мире

Сигналы на устранение Бати шли полгода: Кто и как убил Захарченко?

31 августа 2020, 20:20  •  14 • В мире
31 августа 2018 года в кафе в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко. Кто и как это сделал? Обозреватель Царьграда Александр Степанов отметил: сигналы о том, что Батю собираются устранить, поступали из Киева уже за полгода до теракта.
Ровно два года назад, 31 августа 2018-го, в центре Донецка в кафе "Сепар" прогремел взрыв. В это время в кафе входил глава ДНР Александр Захарченко. В то, что легендарный Батя мёртв, его убило взрывом, многие даже не сразу поверили.
Вместе с главой республики тогда же погиб и один из его охранников, пострадали 11 человек, среди которых был и тогдашний министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, а также руководитель молодёжного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.
Правоохранительные органы сработали оперативно, и вскоре уже появилась информация о первых задержанных - подозреваемых в теракте украинских диверсантах. Причём тщательно спланированном теракте. Задержанные тогда же подтвердили причастность украинской стороны к убийству Захарченко.
Обозреватель Царьграда Александр Степанов обратил внимание: сигналы о том, что Батю собираются устранить, поступали из Киева уже с полгода до теракта.
"Сигналы о том, что его собираются устранить, поступали из Киева ещё в начале того года, но контрразведка Донецкой народной республики работала чётко, а охрана Бати была всё время начеку, - отмечает Степанов. - Тем не менее это случилось. Почему - варианты разные".
Одна из возможных версий - утечка среди своих. Другая - нападение готовилось одновременно в нескольких точках, которые Захарченко посещал чаще всего. Кафе "Сепар" было одной из них.
В Киеве тогда открестились от участия украинских спецслужб в теракте. Но задержанные диверсанты Сергей Бешта и Владислав Зайцев своими показаниями опровергли заявления Киева. Стало известно, что взрыв организовали начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его замы Максим Попов и Александр Поклад, а также помощник Сергей Моторин. Тогда же впервые всплыло и имя Андрея Байдалы по кличке Швед - сотрудника 5-го управления департамента контрразведки и агента СБУ, одного из непосредственных участников убийства Захарченко.
А позже сама же СБУ и задержала Байдалу. Но обвинение против него выдвигалось не в связи с убийством Бати, а по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершённое группой лиц". Не исключено, что это был просто "перевод стрелок" и попытка увести расследование убийства Захарченко по ложному следу.
"Есть информация, что этот Швед - человек довольно мутный, что называется, чуть ли не из уголовной среды. Но, собственно, ничего удивительного в том, что его привлекали на разные грязные операции, нет", - объясняет эксперт Царьграда, экс-оперативник спецслужб Александр Горелов.
По его словам, использование бандита в своих спецоперациях - обычная практика спецслужб.
"Обыкновенному бандиту зачастую гораздо проще пробраться, как ни странно, куда-то, чем штатному сотруднику. Потому что он именно благодаря своему прошлому как бы вне подозрений, - пояснил свою точку зрения эксперт. - Он выполняет задание - под обещание "индульгенции" на прошлые проделки".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем
31 августа 2020, 06:35
Русские снова погоняли американцев: ВС США провалили "балтийский финт"
31 августа 2020, 13:55
Русские мультики стали реальностью: США судорожно ищут ответ
31 августа 2020, 10:15
Берлин захлебнулся в протесте: Силовики беспомощны. Пока
31 августа 2020, 01:05
"Несвободные и несправедливые"? Пока ЕС разжигает конфликт, Путин признал выборы в Белоруссии
31 августа 2020, 17:35
"Предпочитаю Россию и Владимира Путина": Задержанный в Париже Депардье сделал признание
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"...
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ продан...
31 августа 2020, 02:55
Толпа в Минске набросилась на милицейский автомобиль: видео атаки показало МВД Белору...
31 августа 2020, 01:05
В Германии рассказали о судьбе запроса из России по "отравленному" Навально...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2020, 04:40
Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
27 августа 2020, 19:10
Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно
27 августа 2020, 22:50
Путин на открытии "Тавриды" задел Украину за живое
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию
29 августа 2020, 03:15
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.