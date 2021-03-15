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Сигналом для нападения Киева на Донбасс станет поездка Путина в Крым

15 марта 2021, 12:30  •  33 • Политика
Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Военкор назвал возможную дату вооруженной операции на востоке Незалежной
Украина готовится напасть на неподконтрольные ей территории Луганской и Донецкой областей 17 – 18 марта 2021 года. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
"Киев готовит 17-18 марта вооруженную провокацию на Донбассе. Она может быть приурочена к приезду Президента РФ в Крым, где в это время будет отмечаться очередная годовщина присоединения Крыма к России",
– написал репортер в своем телеграм-канале.
Ранее украинские СМИ называли другую дату нападения – 15 марта. Однако секретарь Совета нацбезопасности (СНБО) Незалежной Алексей Данилов опроверг эти сообщения, отметив при этом, что если бы Киев действительно готовил наступательную силовую операцию, то "приложил все усилия для того, чтобы не допустить утечки информации", передает Discover24.ru.
Согласно анонсам Кремля, на наступившей неделе в РФ запланировано крупное совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма, в котором будет участвовать и президент страны Владимир Путин. Однако не известно, намерен ли глава РФ посетить полуостров 17-18 марта, пишет URA.RU.
В марте в украинских соцсетях появились многочисленные публикации фото– и видеокадров, свидетельствующих о перемещении военной техники. Некоторые предполагали, что ее отправляют к линии разграничения в Донбассе.

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