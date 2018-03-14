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«Сигнал ужесточения»: к чему может привести назначение Майкла Помпео госсекретарём США

14 марта 2018, 01:54  •  54 • Украина
Эксперты ожидают дальнейшего ухудшения отношений между Россией и США после назначения нынешнего директора ЦРУ Майкла Помпео госсекретарём. По их прогнозам, может накалиться обстановка в Сирии и в Донбассе. 13 марта 2018 года Дональд Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона. По словам президента Соединённых Штатов, у них были разногласия, а с Помпео глава Белого дома «на одной волне». Ранее глава ЦРУ неоднократно обвинял РФ «во вмешательстве в американский электоральный процесс» и «в нападении» на Украину. В возможных изменениях внешнеполитического курса Вашингтона разбирался RT.
 
Майкл Помпео Reuters
 

«Солдат партии»

Если 65-летний бывший председатель совета директоров ExxonMobil Рекс Тиллерсон как минимум в начале своей работы на посту госсекретаря пользовался реноме человека, нацеленного на восстановление отношений с Россией, то про 55-летнего Помпео такого сказать нельзя. В бытность директором ЦРУ он неоднократно обвинял РФ во «вмешательстве в американский электоральный процесс» и «в нападении» на Украину.

«Неважно, российская она или советская, но мы по-прежнему сталкиваемся с угрозой, исходящей от русских... Мы обязаны отодвинуть, победить её, работать для того, чтобы сделать ситуацию наиболее болезненной для них», — заявлял он в интервью изданию Washington Free Beacon в июле 2017 года.

До того как 23 января 2017 года Дональд Трамп назначил его директором ЦРУ, Майкл Помпео трижды избирался в палату представителей конгресса США от 4-го избирательного округа штата Канзас. Во время нахождения в конгрессе состоял в комитете палаты представителей по разведке и в комитете палаты представителей по энергетике и торговле. В 1998 году основал фирму Thayer Aerospace and Private Security, производившую комплектующие для оборонной промышленности.

  • Майкл Помпео
  • Reuters

В 2006 году Помпео стал президентом компании Sentry International, производившей оборудование для нефтедобывающей промышленности. Обе компании тесно сотрудничали с Koch Industries — конгломератом компаний братьев Кохов, одних из главных спонсоров крайне правого крыла Республиканской партии.

«Помпео — солдат партии, — заявил в интервью RT американист, доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин. — Он станет выполнять приказы президента, но в большей степени будет подчиняться Республиканской партии, а её аппарат категорически с самого начала был против Трампа».

По мнению эксперта, это шаг навстречу аппарату республиканцев и особенно тем, кто «рыл против него в ЦРУ».

«Назначение на пост госсекретаря директора ЦРУ Майкла Помпео — это сигнал ужесточения американского политического курса как по отношению к Ирану, так и по отношению к России и её ключевым стратегическим союзникам и партнёрам», — отметил в интервью RT ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

По мнению Домрина, самую нижнюю точку в отношениях между нашими двумя странами мы не прошли, поэтому за то время, пока госсекретарём США будет Помпео и директором ЦРУ Джина Хэспел, отношения России и США достигнут ещё более низкого уровня.

«Нас, видимо, ожидает начало боевых действий на Донбассе и прямое столкновение с Соединёнными Штатами в Сирии. Главное, чтобы не было большой войны», — прогнозирует эксперт.

Международная реакция

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Уход Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначение на его место Майкла Помпео был воспринят со смешанной реакцией в самих США и за рубежом. Активно поддержали Трампа его главные политические противники — демократы.

«Мы надеемся, что мистер Помпео откроет новую страницу и усилит нашу политику против Путина и России», — заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

В свою очередь известный ястреб-республиканец Линдси Грэм подчеркнул, что «и подумать не мог о лучшем выборе». 

I cannot think of a better choice for our new Secretary of State than Mike Pompeo.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 13 марта 2018 г.

Поддержал решение Трампа и его друг — сенатор Джон Маккейн.

В свою очередь вице-спикер немецкого бундестага Томас Опперманн заявил, что уход Тиллерсона «испортит германо-американские отношения», а государственный министр по европейским делам в ведомстве Министерства иностранных дел Германии Михаэль Рот написал в своём Twitter, что увольнение Рекса Тиллерсона «не сделает ход вещей лучше».

Die Entlassung von Rex #Tillerson macht nichts besser...

— Michael Roth MdB

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