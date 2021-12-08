Сигнал Путина для Центробанка прокомментировал Песков

Накануне президент на совещании по экономическим вопросам заявил, что инфляцию в России в 2022 году нужно вернуть к целевому уровню 4%. Путин отметил, что рост цен носит глобальный характер, "его основные причины - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик". Глава государства считает, что нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент он попросил сделать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке.

"В первую очередь это касается продовольственных товаров", - подчеркнул Владимир Путин.