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Сигнал Путина для Центробанка прокомментировал Песков

08 декабря 2021, 15:20  •  159 • Политика
Песков заявил, что Путин не может дать ЦБ указание или сигнал повысить ключевую ставку.
Президент России Владимир Путин не вправе давать указания Центробанку касательно повышения ключевой ставки. Такое решение принимается только мегарегулятором, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Президент не может посылать сигналы мегарегулятору, мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения,
- отметил Песков.
В то же время Дмитрий Песков признал, что борьба с ростом инфляции может вестись разными методами. Свой пакет мер принимает и правительство России.
Накануне президент на совещании по экономическим вопросам заявил, что инфляцию в России в 2022 году нужно вернуть к целевому уровню 4%. Путин отметил, что рост цен носит глобальный характер, "его основные причины - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик". Глава государства считает, что нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент он попросил сделать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке.
"В первую очередь это касается продовольственных товаров", - подчеркнул Владимир Путин.

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