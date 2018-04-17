«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии

Ракетные удары и риторика США, Великобритании и Франции стали «сигналом» боевикам для проведения провокаций и активизации военных действий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Между тем постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин считает, что Вашингтону не нужно расследование инцидента с якобы применённым химическим оружием в Думе, который послужил формальным поводом для атаки Запада. Американцы, по его словам, «уже всё для себя решили».

Своим решением нанести удар по Сирии, не дожидаясь результатов экспертов с места предполагаемой химатаки в городе Дума, США и союзники создали опасную ситуацию на грани войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу BBC.

«Я считаю, что данную ситуацию создали наши западные коллеги, которые повели себя крайне безответственно. Они обвинили сирийские власти в применении химического оружия против мирного населения и заодно обвинили нас как союзников сирийского правительства. Причём они сделали это, не дожидаясь, пока инспекторы ОЗХО осмотрят место происшествия. На самом деле именно в тот момент, когда представители ОЗХО были готовы отправиться из Ливана в Сирию, и были нанесены эти удары», — сказал министр.

Он отметил, что некоторое время назад США, Великобритания и Франция предупредили, что в случае применения Асадом химического оружия они применят силу.

«Я рассматриваю это как сигнал «плохим парням», в частности «Белым каскам», для проведения провокации. Теперь, после авиаудара 14 апреля, они снова заявляют: «В случае дальнейших инцидентов мы снова применим силу». Фактически это сигнал боевикам и экстремистам к возобновлению военных действий, и они на него откликнулись. Сразу же после авиаудара они предприняли попытку наступления на Дамаск», — констатировал министр иностранных дел.

«Москве нужны жёсткие факты»

Россия не согласна с заявлениями США, Великобритании и Франции о том, что целью ударов по Сирии было предотвращение дальнейшего применения химического оружия Дамаском, так как нет никаких доказательств того, что 7 апреля там произошла именно химатака, подчеркнул он.

«Ваша программа называется HARDtalk — «Жёсткий разговор», а нам нужны hard facts — «жёсткие факты». А все эти заявления про highly likely — «с высокой долей вероятности» — это просто курам на смех», — отметил министр.

Дипломат добавил, что все аргументы Запада основаны на информации из СМИ и соцсетей.

«Вы цитировали тут лидеров Франции, Великобритании и Соединённых Штатов. Но ведь все те доказательства, на которые они ссылаются, почерпнуты из средств массовой информации и социальных сетей. Те баллоны, о которых вы говорите, — я видел эту фотографию. Газовый баллон лежит на кровати. Кровать при этом не сломана. Окно не разбито. Слушайте, давайте уже как-то посерьёзнее, а? Хорошо, вот вы мне объясните одну вещь: зачем бомбить, если на следующий день инспекторы ОЗХО должны были прибыть на место и во всём разобраться?» — заметил министр.

Дума, Сирия

Reuters

Он напомнил, что Россия ещё в 2017 году завершила программу по уничтожению химического оружия, что было верифицировано ОЗХО, в то время как Соединённые Штаты так и не выполнили взятых на себя обязательств.

«Но я сейчас хочу сказать вот о чём: когда кто-то пытается возложить на Россию ответственность за выполнение Асадом обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, это просто возмутительно. Мы проводили эту работу совместно с США», — резюмировал глава МИД РФ.

Как подчеркнул Лавров, произошедшее в Думе не что иное, как инсценировка, никакого применения химоружия сирийскими властями на деле не было. И сирийская, и российская стороны приветствовали намерение экспертов ОЗХО собрать пробы на месте, однако расследованию помешали именно нанесённые США и союзниками удары.

«Уже всё для себя решили»

Американцам не нужно никакое расследование произошедшего в сирийском городе Дума, уверен постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Им никакое расследование не нужно ни тогда, ни сейчас, ни раньше. После Хан-Шейхуна им не нужно было расследование, уже всё для себя решили. Сейчас тоже говорят о том, что (президент Сирии Башар. — RT) Асад во всём виноват, поэтому им ничего не нужно, проект им не нужен», — сказал он.

Постпред также рассказал, что на созыве исполсовета ОЗХО американский представитель описал удары по САР как акцию возмездия.

«Ракетный удар так называемой западной коалиции по Сирии американский посол представлял как своеобразную акцию возмездия: мол, теперь Асад дважды подумает, прежде чем травить свой народ», — сказал он.

По словам постпреда РФ, «американцу активно подпевали англичанин и француз».

Шульгин заявил, что провокацию в сирийской Думе с якобы применением химоружия выполнили неправительственные организации, которые на платной основе сотрудничают с властями Великобритании и США.

«Непосредственными исполнителями этой провокации стали псевдогуманитарные НПО, опекаемые противниками правительства Сирии​​​. Среди них пресловутые «Белые каски», которых так любят превозносить некоторые из присутствующих здесь делегаций. Мы уже говорили и подтверждаем это ещё раз, что эти структуры на платной основе сотрудничают с правительствами США, Великобритании и некоторых других стран», — заявил он на заседании исполнительного совета организации в Гааге.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин (в центре)

Reuters

Российские специалисты не обнаружили ни одного признака применения химоружия в сирийской Думе, однако нашли участников видеосъёмок, представленных в качестве доказательства якобы имевшей место химатаки.

«На основе нашего, подчёркиваю, национального расследования мы не нашли ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие​​​. Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов. Зато удалось найти непосредственных участников съёмок постановочного видео, которое представлялось в качестве доказательства химатаки», — сообщил дипломат.

По его словам, эти люди сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы.

Как сообщил Шульгин на пресс-конференции, Россия привезёт на следующую встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) участников постановочного видео.

«Мы предупредили их, что в следующий раз, когда они заходят обсуждать сирийскую тематику, мы привезём сюда, в Гаагу, тех людей, которые принимали участие в постановочных съёмках «Белых касок», которые вольно или невольно были соучастниками грандиозных провокаций, будь то в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне», — сказал он.

По словам постпреда, возникшая вокруг Сирии ситуация является подтверждением пагубного курса, проводимого США и их ближайшими союзниками в ОЗХО на протяжении последних лет.

«Сегодня мы стали свидетелями отвратительного спектакля: делегации США, Великобритании и Франции фарисействуют, не моргнув глазом, выставляют себя в качестве блюстителей международного права, оправдывают свою агрессию. На деле же, за исключением группы их союзников, слепо плетущихся в фарватере любых, пусть и совершенно безрассудных, авантюр Вашингтона, никто больше не сомневается: главная угроза миру исходит со стороны этих вожаков западного лагеря», — резюмировал Шульгин.

Дорога в Думу

Между тем генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что направленные для проверки информации о химатаке эксперты пока не добрались до города Дума.

Группа из девяти специалистов, по его словам, была сформирована 9 апреля.

«В минувшую субботу, 14 апреля, эксперты прибыли в Дамаск. Группа пока не разместилась в Думе. Представители Сирии и России, которые приняли участие в подготовительных встречах в Дамаске, проинформировали команду ОЗХО о том, что перед размещением необходимо всё ещё решить некоторые вопросы безопасности», — говорится в заявлении гендиректора организации.

Тем временем, отметил он, власти Сирии предложили группе экспертов провести беседу с 22 свидетелями, которых могут доставить в Дамаск.

«Надеюсь, что все необходимые приготовления будут сделаны по линии департамента по вопросам охраны и безопасности ООН, чтобы эксперты могли попасть в Думу как можно скорее», — добавил Узюмджю.

Между тем ОЗХО, по его словам, направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запрос о предполагаемых пострадавших от так называемой химатаки в Сирии.

Как сообщил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, ВОЗ направила в Думу делегацию для оценки медицинской обстановки.

«Насколько нам известно, сегодня туда (в Думу. — RT) отправляются представители ВОЗ, которые в рамках мандата также будут предпринимать действия по определению объективной обстановки с точки зрения медико-санитарных условий в районе, где якобы было применено химическое оружие», — сказал он.

Постпред РФ добавил, что в беседе с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом он призвал дать более объективную оценку случившемуся после того, как в Думе будут завершены все мероприятия по линии экспертов.

По словам Гатилова, гендиректор ВОЗ выразил признательность России за приглашение посетить сирийскую Думу и готовность обеспечить безопасность работы представителей международной организации в этом районе.

Объяснение Лондона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в парламенте объяснила участие страны в ударах по Сирии национальными интересами.

«Мы не следовали приказам Америки, а исходили из своих национальных интересов... Мы посчитали, что это будет правильным, и присоединились вовсе не по требованию президента (США Дональда. — RT) Трампа», — сказала она.

Глава британского правительства также объяснила, почему не привлекла палату общин к обсуждению военной акции против САР. По её словам, это было продиктовано необходимостью тщательного планирования авиаударов и интересами безопасности военных.

Мэй также подчеркнула, что, поскольку речь шла о точечных ударах, а не о широкомасштабной операции, правительство могло принять данное решение самостоятельно.

Тереза Мэй

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Ракетные удары

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Поводом для атаки послужили появившиеся 7 апреля сообщения о том, что в городе Дума в Восточной Гуте сирийскими войсками якобы было применено химическое оружие.

Минобороны РФ опровергло эти заявления, предоставив доказательства того, что появившееся видео «Белых касок» о якобы последствиях химатаки было постановочным. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Дамаск специалистов для проведения расследования.

Не дождавшись анализа экспертов, коалиция выпустила более 100 ракет по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии. Силам сирийской ПВО удалось сбить 71 из них.