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Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зеленского в Горловке

21 февраля 2021, 20:15  •  396 • Украина

Москва, как всегда, оперативно отреагировала на ужесточение антироссийской риторики со стороны Киева. Зеленский нагнетает обстановку в Донбассе, атакует пророссийскую оппозицию и всё больше наезжает на русскоязычное население. Россия в ответ шлёт достаточно прозрачный сигнал украинскому гаранту – мол, ты на завирайся, будешь продолжать в том же духе и тебя снесут в два счёта.

Таким мнением с подписчиками одного из политических Youtube-каналов поделился либеральный политолог Станислав Белковский, комментируя недавнее заявление Игоря Безлера, пожалевшего, что пощадил Зеленского во время его гастролей в Горловке в 2014 году. Комбат ДНР своим лаконичным заявлением напомнил украинцам, что нынешний украинский гарант как ни в чём не бывало давал выступления в Донецке и Горловке, когда эти города были под контролем ополченцев. Мало того Зеленский активно общался с местными журналистами и в одном из интервью даже пообещал качать киевский режим.

По мнению Белковского, слив такого опасного на данный момент компромата на Зеленского – это традиционный приём Кремля. Украинский гарант перегибает палку, как в борьбе с ОПЗЖ, возглавляемой Медведчуком, так и на фронте, где ВСУ в последнее время всё чаще нарушают режим тишины, обстреливая жилые кварталы. Вот ему и послали пока что дипломатичный сигнал – мол, не лезь в бутылку, а то ведь быстро на место поставим. Компромата на каждого из киевских реформаторов хватает. И напоминание Безлера можно назвать лишь самыми безобидными цветочками. А вот если Зеленский не поймёт намёка, в ход пойдёт и тяжёлая артиллерия. Москва по традиции «без рук» купирует обострившуюся проблему.

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