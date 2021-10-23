Сигнал для США? Морской патруль России и Китая вызвал настороженность: "Мы следим"

Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане.

Впервые боевые корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане. Патрулирование длилось с 17 по 23 октября. За это время десять судов прошли путь в более чем 1700 морских миль.

Экипажи боевых кораблей провели тренировки, отработали совместное тактическое маневрирование. Группировка судов прошла и через Сангарский пролив, что вызвало настороженность у Японии.

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане.



Совместный отряд из десяти кораблей прошёл более 1700 морских миль. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 23, 2021

Как сообщал заместитель генсека кабмина Ёсихико Исодзаки, проход иностранных кораблей был зафиксирован 18 октября. "Такое происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии", - сообщил он, отметив, что нарушение территориальных вод не зафиксировано.

В Минобороны России указали, что задачами патрулирования совместно с силами Китая "являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Кроме того, эти манёвры могли стать и ненавязчивым сигналом для США, где уже не скрывают своего интереса к данному региону. Накануне в Госдепе напрямую сообщили о том, как намерены реагировать на угрозы в районе Тайваня. В американском ведомстве заявили, что намерены содействовать Тайваню "в поддержании потенциала самообороны".