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Сигнал для США? Морской патруль России и Китая вызвал настороженность: "Мы следим"

23 октября 2021, 15:30  •  66 • В мире
Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане.
Впервые боевые корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане. Патрулирование длилось с 17 по 23 октября. За это время десять судов прошли путь в более чем 1700 морских миль.
Экипажи боевых кораблей провели тренировки, отработали совместное тактическое маневрирование. Группировка судов прошла и через Сангарский пролив, что вызвало настороженность у Японии.
Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане.

Совместный отряд из десяти кораблей прошёл более 1700 морских миль.
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 23, 2021
Как сообщал заместитель генсека кабмина Ёсихико Исодзаки, проход иностранных кораблей был зафиксирован 18 октября. "Такое происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии", - сообщил он, отметив, что нарушение территориальных вод не зафиксировано.
В Минобороны России указали, что задачами патрулирования совместно с силами Китая "являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Кроме того, эти манёвры могли стать и ненавязчивым сигналом для США, где уже не скрывают своего интереса к данному региону. Накануне в Госдепе напрямую сообщили о том, как намерены реагировать на угрозы в районе Тайваня. В американском ведомстве заявили, что намерены содействовать Тайваню "в поддержании потенциала самообороны".

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