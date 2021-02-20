"Сигнал для России": Зеленский нашел пути "возвращения" Донбасса и Крыма

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Киев намерен "реинтегрировать" детей и молодежь с неподконтрольных территорий

Власти Украины определились с планами и методами возвращения в лоно ридной неньки мятежного Донбасса, а заодно и попытаться "вернуть" российский Крым. Об этом сегодня говорилось на совещании у президента страны Владимира Зеленского, где обсуждалась "стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий и развития мощной системы национальной безопасности и обороны".

"Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма", – говорится в сообщении пресс-службы главы соборной.

Также киевский режим намерен "реинтегрировать" детей и молодежь, разрабатывать механизмы решения проблем с жильем, обеспечивать информационный суверенитет (не указывается в отношении кого – Украины, крымчан или жителей Донбасса). Кроме того, наконец, постмайданные власти озаботились и о доступе "к административным услугам" населения Крымского полуострова и неподконтрольных Киеву ДНР и ЛНР.

Накануне состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, на котором были приняты "секретные решения" в связи с обострением ситуации в Донбассе. Как сообщил позже глава СНБО Алексей Данилов, пан Зеленский поручил пересмотреть сценарии по урегулированию вооруженного конфликта в шахтерском регионе. По его словам, Киев намерен вернуться к решению Совета от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев разрешения ситуации в Донбассе.

Кроме того, несмотря на действующее сейчас с лета перемирие, украинским военным, исходя из обстановки и если появляется угроза жизни, разрешили открывать огонь.

Ну и вишенкой на торте вчерашнего заседания СНБО стало введение санкций против против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В общей сложности рестрикции коснулись восьмерых человек, пятеро из них – граждане РФ, а также 19 юрлиц. Это плюс к ранее закрытым оппозиционным телеканалам.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник в таких шагах команды Зеленского увидел новую стратегию в отношении Донбасса и четкий привет Киева, посланный в Москву.

"Прежде всего это сигнал для РФ. Владимир Зеленский и его команда готовы более жестко противостоять российским интересам в Украине и поднимают ставки в Западо-Украинско-Российском-Донбасско-Крымском закулисном диалоге", – цитирует издание "Свободная пресса" политолога.

Он считает, что последние санкции киевского режима говорят о том, что власти Незалежной открывают себе прямой путь к обострению конфликта в Донбассе, причем при поддержке Запада. И все это происходит аккурат на фоне нового витка противостояния между США с Европой вкупе и Россией, что явно показало вчерашнее выступление американского президента Джо Байдена в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

