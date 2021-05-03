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Сигнал для России: Украина требует план по вступлению в НАТО

03 мая 2021, 18:10  •  119 • Украина

Первый зампред украинской Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина ждет поддержки со стороны балтийских стран в предоставлении Киеву плана действий по членству республики в Организации Североатлантического договора. Это произошло в ходе встречи с председателями собраний по иностранным делам парламентов Латвии, Эстонии и Литвы, в частности с Рихардом Колси, Марко Микхельсеном и Жигимантасом Павильонисом.

«Мне бы хотелось, чтобы как можно скорее Украина получила возможность стать частью этой огромной европейской семьи и получить право быть 31 страной-членом НАТО. Мы очень ждем решения Альянса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства НАТО в ближайшей перспективе. Мы также надеемся, что союзники смогут добиться необходимого консенсуса и рассчитываем на поддержку в этом вопросе», – сказал Стефанчук.
Болезнетворный рассказ вице-председателя Рады не может похвастаться оригинальностью и искренностью, однако объяснить слушателям, «что к чему», – вполне.
Некоторые представители прибалтийских государств уже высказывались по поводу данной затеи. К примеру, о плане действий по вступлению в альянс говорил литовский министр иностранных дел Габриелиус Ландсбергис на совместной встрече с испанским МИДом Аранчей Гонсалесом Лайя.
Учитывая, что вполне реальные представители стран блока уже начали высказываться по этому поводу, трудно представить себе будущее, в котором этого не произойдет. Только вот что дает этот «ПДЧ»?

На самом деле, план действий по членству в НАТО не стоит ровным счетом ничего. Руководство альянса это понимает, поэтому, скорее всего в ближайшей перспективе готовится предоставить его Киевской власти.
Когда это произойдет, украинский президент обязательно выскажется на пресс-конференции о том, что «вот-вот Киев наконец-то станет частью «большой европейской семьи»». Тогда-то в главном штабе НАТО и откроют шампанское…
С уверенностью можно заявлять, что небезызвестному военному блоку во главе с США чужды сострадание, понимание и солидарность, так что мотивы и цели подобных игр с ослабевающими странами всем известны. Более того, Украина находится в наиболее шатком положении, учитывая отсутствие целостности территорий и довольно натянутые отношения со всем известным военно-политическим игроком.
Так что говорить про реальное членство Киева в НАТО пока что очень рано. На данном этапе Штаты после оглашения ПДЧ банально введут войска и начнут строительство опорных пунктов, оснащенных всевозможными РЛС и ПРО, параллельно контролирующими прилежащие наземные и воздушные пространства. Так что ни семьи, ни регалий Украина от этой сделки, к сожалению, не получит.
Ранее на фоне вооруженных столкновений в Донбассе у генсека НАТО Йенса Столтенберга состоялся телефонный разговор с президентом Зеленским. Генсек подтвердил, что альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Зеленский же призвал предоставить Украине план действий по членству в Альянсе, поскольку это «станет сигналом для России». Президент считает, что НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. В действительности же, единственный путь прекращения войны – это прекращение эскалации конфликта.

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