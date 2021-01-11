Сигнал чёрных ящиков рухнувшего Boeing навёл спасателей на след

В Индонезии, где накануне потерпел крушение Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air, обнаружили местоположение чёрных ящиков лайнера. Как рассказал руководитель национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито, определить, где находятся самописцы, удалось по сигналам, исходящим от них.

Ранее спасатели, проводящие операцию в зоне крушения в Яванском море, обнаружили много обломков рухнувшего "Боинга". По предварительным данным, из 62 граждан, находившихся на борту, никто не выжил.

По информации портала Kompas, в первой половине воскресенья на поверхность было доставлено несколько мешков с останками жертв крушения. Кроме того, спасатели уже обнаружили часть фюзеляжа, части электропроводки, шасси, сиденья, детскую одежду.

Трагедия с Boeing 737-524, вылетевшем в субботу из Джакарты в Пантианак, случилась примерно через четыре минуты после вылета. Лайнер взлетел, а затем внезапно стал терять набор высоты.

По словам очевидцев, они слышали несколько взрывов, а затем борт отвесно упал в море.