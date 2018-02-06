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Сигнал бедствия: Из-за резолюции Совбеза ООН корабль из КНДР застрял во Владивостоке

06 февраля 2018, 11:24  •  207 • Политика
У экипажа застрявшего во Владивостоке судна из КНДР закончилась еда.
Запасы продовольствия закончились на стоящем у Владивостока сухогрузе Man Gyong Bong из КНДР, заявил генеральный директор компании-перевозчика "Инвестстройтрест" Владимир Баранов.
По словам Баранова, аварийное сообщение от экипажа сухогруза приняли 5 февраля. Сообщалось, что адресовали его врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко. Кроме того, информация передана посольству КНДР в Москве. Сигнал бедствия от капитана судна уйдет во вторник, в 17:00, говорит Баранов.
На борту корабля находятся 30 граждан КНДР. Стоит судно в акватории порта Владивосток. Пришвартоваться корабль не может. В таможне Владивостока отмечают, что экипаж судна нарушает резолюцию Совбеза ООН, согласно которой КНДР запрещены как прямые, так и косвенные поставки продукции на морских судах под северокорейскими флагами.

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