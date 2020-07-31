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Сидя на диване или бегом по магазинам? Как делать покупки с умом

31 июля 2020, 03:05  •  53 • Аналитика
© Depositphotos / VitalikRadko
Начнем с хорошего. Большой выбор – здесь жирная и большая галочка "за". В интернете столько всего, что иногда не знаешь, за что хвататься. У каждой вещи – фотографии, фильтры, выбор фасонов и моделей, да и ценник искать не нужно. И, пожалуй, самый главный бонус онлайн-покупок – экономия времени. Никаких пробок, поездок, очередей, спешки, покупай днем и ночью. Своим опытом онлайн-покупок делится телеведущая, актриса и певица Анна Калашникова:
"Преимущество онлайн-шопинга есть. Можно спокойно, не поддаваясь никакому соблазну выбрать вещи, тем более, если знаешь бренд и знаешь, какой размер тебе подходит. Но все же это невозможно со всеми марками и со всем брендами. Плюс какой – можно не потратить кучу денег, потом прийти домой – "ой, что я набрала, что я набрала", а спокойно, взвешенно все обдумать и выбрать".
Теперь о грустном. Огромный минус онлайн-шопинга – обман, обман во всем. Самое страшное – это попасть на сайт мошенников. Деньги будут потрачены, а товара вы не увидите. И хорошо, если только так. А если у мошенников окажутся данные карт? Даже не хочется думать, что будет дальше.
Качество вещей и подбор размера – еще один неприятный момент "магазина на диване". Сядет ли фасон? Хорошая ли будет ткань? Определить по фото невозможно, а выбрасывать после жалко. Приходится надеяться лишь на свою удачу. Как не ошибиться в выборе одежды онлайн посоветовал стилист, владелец сети салонов "Парикмахерская контора" Владислав Лисовец:
"Если вы покупаете недорогую вещь, вы должны быть морально готовы, что в жизни она будет выглядеть не так, как на картинке. К этому надо быть психологически готовым. Если вы покупаете что-то oversize, тогда нет никакого риска. Сейчас модно, чтобы вещи были чуть великоваты, если это пиджак, плащ, то это не проблема. Если вы носите вещи в облипку, тут, конечно, надо четко понимать и знать размер. Хотя бы один раз заказать вещь бренда, понять, насколько она подходит, дальше уже покупать, понимая, что S в этом бренде или на этом сайте вам точно подойдет. Лучше, конечно, все померить и знать рост, ширину плеч, объем талии, потому что, как правило, к каждой вещи есть описание. В случае с обувью, если вы покупаете кроссовки и у вас есть такой бренд, тоже нет риска. Но на самом деле это всегда лотерея: что придет в конечном итоге, мы никогда не знаем".
Но, несмотря на все минусы, изоляция сделала онлайн-шопинг супер помощником для многих. Исследования Mastercard показало, что больше половины жителей Европы еще никогда не заказывали такое количество товаров в Сети. Появилось свободное время и в ход пошли книги, кухонные принадлежности, средства для окрашивания волос, настольные игры, пазлы, машинки для стрижки волос, компьютеры и оборудование к ним, подушки, фитнес-инвентарь и товары для рукоделия. Судя по списку, из изоляции кто-то вышел с новыми навыками или новой профессией.
И здесь еще одно "но". Шопинг может вызвать нешуточную зависимость, особенно при плохом настроении и депрессии. Закрылись магазины или в руках больше невозможно нести пакеты – не беда, это не про онлайн-шопинг. Покупай не хочу! Но если шопоголик не остановится, то может остаться без копейки в кармане и с горой ненужного хлама в корзине не только онлайн. Где граница между вредным и приятным времяпрепровождением, объясняет психолог, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович:
"Человек проводит в торговом центре много времени, начинает обзаводиться большим количеством скидочных карточек, не может пройти мимо вывески Sale. Он включен в это настолько, что окружающие начинают пытаться его образумить, но человек говорит: "Хорошо, что я купил пять садовых лавочек. Не беда, что у меня нет сада, можно кому-то подарить". Он начинает обосновывать свои странные действия. Вот здесь мы и наблюдаем эту самую грань между здоровым поведением и нездоровым. За этой гранью уже стоят проблемы".
Так почему же мы продолжаем ходить в ТЦ, хотя сегодня все товары представлены онлайн? Ответ прост. Атмосферу торговых центров не сможет передать ни один онлайн-магазин. Ну нельзя в Сети подушиться духами из пробника или примерить на себя плюшевый костюм для смеха. Онлайн-платформы – это практично и удобно, но таких ярких эмоций этот процесс в Сети не вызывает. Нам нужно живое общение и реальные ощущения.
Автор Алена Шевченко, радио Sputnik
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