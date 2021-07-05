«Сидим в номере, еду носят»: как развивается ситуация с оказавшимися в изоляции на Кубе российскими туристами

Значительную часть российских туристов, изолированных на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус, вывели из карантина. На прошлой неделе в своих отелях оказались заперты более 200 граждан РФ, которым диагностировали COVID-19 по прилёте в страну. По мнению россиян, сданные в аэропорту ПЦР-тесты дали ложноположительный результат. Повторные исследования не подтвердили диагноз у 103 туристов, их уже выпустили из отелей. В изоляции остаются по меньшей мере 137 человек. Ситуацию держат на контроле в российском МИД.

На Кубе вывели из карантина 103 российских туристов, ранее попавших в изоляцию после приезда на остров из-за положительных тестов на коронавирус. Сейчас изолированными в отелях остаются ещё 89 россиян — они ждут результатов повторного ПЦР-теста. Сами туристы уверены, что исследования на COVID-19, сделанные по прилёте на курорт, дали ложноположительный результат — отдыхающие подчёркивают, что перед вылетом на Кубу их ПЦР-тесты были отрицательными.

В понедельник, 5 июля, в МИД России состоялась встреча с послом Кубы Хулио Антонио Гармендией, на которой обсуждалась ситуация с российскими туристами в Варадеро, оказавшимися на самоизоляции в гостиницах.

«Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания на острове, защиты их законных прав и интересов. Посол Кубы заверил, что кубинская сторона примет для этого необходимые меры», — говорится в официальном сообщении дипведомства.

Ранее генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе рассказала РИА Новости, что на изоляцию отправили туристов с трёх рейсов, прибывших на Кубу в период с 30 июня по 2 июля. По данным дипломата, на первом из этих рейсов тест на коронавирус оказался положительным у 133 человек, включая членов экипажа, повторное исследование подтвердило диагноз у 33 из них. Затем на изоляцию в отелях отправили ещё около 130 пассажиров двух других рейсов. Позднее Мгеладзе сообщила ТАСС, что в изоляции на Кубе остаются по меньшей мере 137 российских туристов.

Оказавшиеся запертыми в своих отелях по прилёте на курорт россияне записали видеообращение, в котором рассказали о сложившейся ситуации.

Туристы уверены, что такого количества положительных тестов на COVID-19 быть просто не может — тем более, что в РФ результаты их анализов были отрицательными. Сами россияне подчеркнули, что «чувствуют себя замечательно».

Кандидат юридических наук, специалист по международному частному праву Олеся Аблёзгова рассказала о причинах задержки и изоляции туристов на Кубе. Ещё с ноября 2020 года ей поступают подобные обращения от россиян, оказавшихся на карантине. По словам юриста, в таких ситуациях отчасти виноваты турфирмы.

«Туристические чартеры летают на Кубу ещё с ноября, — напомнила собеседница RT. — То есть люди летят туда на законных основаниях, их возят турфирмы. И турфирмы вводят людей в заблуждение — да, они говорят, что тесты есть, но не говорят о том, что эта ситуация бывает массовой. А массовой эта ситуация была и в ноябре, и в январе, и вот вспыхнула сейчас».

При продаже туров агенты лишь вскользь упоминают о ситуации с ложноположительными тестами, но уверяют потенциальных клиентов, что такое случается крайне редко, объясняет Аблёзгова. Люди покупают туры и летят в страну, не изучив вопрос досконально — и оказываются на карантине.

По данным юриста, 4 июля россиян, застрявших в отеле, пытались увезти в изолятор, где им пришлось бы самостоятельно оплачивать все дополнительные медицинские расходы. Туристам удалось добиться, чтобы их оставили в отеле — сейчас те, кого еще не вывели из карантина, ожидают результатов тестов.

© Фото из личного архива

Застрявшие на курорте

Турист Иван Зазерский, оказавшийся среди россиян, запертых в гостиницах на Кубе, рассказал в одном из чатов, посвящённых проблемам путешественников в период пандемии, об условиях на карантине. По словам мужчины, жаловаться туристам пока не на что.

«Сидим спокойно в номере, еду носят. Конечно, ситуация неприятная... Но не дёргаемся, везде позвонили: в консульство, туроператорам и в страховые. Все решают с ними вопросы. Если сейчас (на Кубе. — RT) начнут всем делать положительные тесты, туры будут отменять. Кубе это не надо, тут последние туристы — это русские. Персонал сам беспокоится, что останутся без работы», — поделился Иван.

Родственники гражданина РФ Андрея Руднева прилетели на Кубу ещё 28 июня — до массовых положительных тестов на COVID-19. Через три дня после прибытия в страну всю семью закрыли на карантин в отеле — у одной из туристок оказался положительный тест на коронавирус, хотя вся семья вакцинировалась перед поездкой. Руднев констатировал, что условия содержания его родственников на изоляции сложно назвать комфортными.

«Всех закрыли по номерам. Еду в первый раз принесли в обед. Ни уборки, ни воды. Все привитые... Ничего не доплачивали, правда (были в изоляции. — RT) без еды и воды, в грязи. Мы в итоге добились своего, им всё необходимое принесли по списку, включая швабру для самостоятельной уборки. В субботу (3 июля. — RT) моей дочери объявили, что повторный ПЦР отрицательный, всех выпустили. 12 июля должны вернуться в Москву», — сообщил мужчина.

Ещё одна россиянка, Нина Шевцова, написала в соцсетях, что чудом избежала карантина, но узнала, что заболела, уже по приезде в Россию. Она отметила, что ещё месяц назад, когда они с супругом были в отпуске на Кубе, у туристов, прилетавших в аэропорт Варадеро, не было проблем с ложноположительными результатами тестов, однако в других аэропортах многих россиян отправляли на карантин.

«Тур на 11 дней обошёлся нам в 170 тыс. рублей. Естественно, турагентство не предупреждало нас о ситуации с тестами — всё узнала только из тематического чата. Жутко боялась лететь и попасть в обсерватор, но на момент нашего отдыха весь беспредел происходил только на Кайо Коко, а на Варадеро было тихо. Нам удалось отлично отдохнуть весь отпуск... По прилёте (в РФ. — RT) мы сдали тесты, у мужа положительный, у меня отрицательный, хотя напрочь отшибло обоняние и вкус. Явно мы вирус на Кубе подцепили», — уверена россиянка.

Компенсаций не будет?

В среднем россияне, застрявшие на изоляции в отелях Кубы, потеряли по три-четыре дня отпуска. При этом сейчас самый дешёвый недельный тур на Кубу (на двоих) от популярных российских туроператоров стоит от 103 тыс. рублей.

5 июля в Ассоциации российских туроператоров заявили, что туристы из РФ не получат компенсаций за сорванный отпуск на Кубе. В беседе с RT юрист Олеся Аблёзгова возражает и говорит, что выплаты будут зависеть от условий договоров, заключённых с туроператорами.

«Компенсация зависит от положений договора, — подчёркивает эксперт. — Сообщение АТОР имеет целью ввести туристов в заблуждение. Если туристов не предупреждали о санпротоколе, то стоимость отпуска можно пробовать взыскать в судебном порядке».