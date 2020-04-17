Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя мил...
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Главная / Политика

Сидим до лета: Первый регион России продлил самоизоляцию - Поволжье делает свой выбор

17 апреля 2020, 01:10  •  86 • Политика
Первый регион России принял ещё более жёсткие меры по самоизоляции. В Башкирии решено сидеть дома до лета. Таким образом, в Поволжье, пусть и отчасти, уже сделали свой выбор. Остальные следят за ситуацией.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что режим самоизоляции в республике будет продлён по меньшей мере до лета. Решение принято сегодня. Хабиров подчеркнул, что власти прекрасно понимают: мера непопулярная, однако в сложившихся условиях необходимая.
"Главы муниципалитетов, настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май - это вот как здрасте, мы работаем в этом режиме".
Кроме того, Радий Хабиров добавил, что при худшем раскладе вполне можно уйти и в лето. Этого допустить не хотелось бы. Напомним, в Башкирии, по последним данным, COVID-19 болен 191 человек. При этом пятеро скончались. Кроме того, на карантине находятся медицинские учреждения.
Режим самоизоляции действует в Башкирии с 31 марта. В целом правила едины для многих других регионов России. Из дома можно выйти до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять домашнее животное (в радиусе 150 метров от места самоизоляции). Кроме того, особые ограничения касаются детей и пожилых людей старше 65 лет.
Между тем, в разных точках России продолжают принимать возвращающихся из-за рубежа русских. Например, как пишут "Невские новости", Петербург принял вернувшихся на родину наших людей из Нью-Йорка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
16 апреля 2020, 19:10
Карантин - до 31 мая: Людей напугали указом президента. Лига безопасности интернета рассказывает, что не так
16 апреля 2020, 19:10
"Будут бить": проблема русских детей в США вскрыла очевидные бреши в политике - Евстафьев
16 апреля 2020, 19:10
Трамп пообещал России ИВЛ. В Кремле ответили, когда воспользуются "любезным предложением"
16 апреля 2020, 22:10
В Чехии возмутились заведенным уголовным делом из-за памятника Коневу
16 апреля 2020, 19:10
Деньги. На руки. Чистыми: Путин прояснил Силуанову персонально поручение с выплатами врачам
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
16 апреля 2020, 23:10
Защититься от коронавируса зубочисткой: Белорусы взяли на вооружение китайский способ
16 апреля 2020, 23:10
Трамп захотел отплатить России? В США коронавирус убил 30,8 тысячи человек, но "...
16 апреля 2020, 23:35
Коронавирус прорвал армейскую оборону
16 апреля 2020, 23:05
Коронавирусный хостел: треть заболевших COVID-19 в Ленинградской области заразились в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2020, 04:35
Киссинджер просто так не говорит: Запад уже вынес нам приговор
11 апреля 2020, 08:35
Почему нельзя, как в "нормальной стране"? Чтобы всё… и обязательно как я хочу
11 апреля 2020, 19:35
Дайджест СМИ: "Печенеги" Путина покорили Запад, США знали о COVID-19 заранее
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
14 апреля 2020, 09:10
Звезда фильма "Высокий блондин в чёрном ботинке" умер от коронавируса
16 апреля 2020, 09:29
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
12 апреля 2020, 18:35
"Украинская ракета сошла с ума": Инсайд из конструкторского бюро раскрыл Баранец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.