Сидим до лета: Первый регион России продлил самоизоляцию - Поволжье делает свой выбор

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что режим самоизоляции в республике будет продлён по меньшей мере до лета. Решение принято сегодня. Хабиров подчеркнул, что власти прекрасно понимают: мера непопулярная, однако в сложившихся условиях необходимая.

"Главы муниципалитетов, настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май - это вот как здрасте, мы работаем в этом режиме".

Кроме того, Радий Хабиров добавил, что при худшем раскладе вполне можно уйти и в лето. Этого допустить не хотелось бы. Напомним, в Башкирии, по последним данным, COVID-19 болен 191 человек. При этом пятеро скончались. Кроме того, на карантине находятся медицинские учреждения.

Режим самоизоляции действует в Башкирии с 31 марта. В целом правила едины для многих других регионов России. Из дома можно выйти до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять домашнее животное (в радиусе 150 метров от места самоизоляции). Кроме того, особые ограничения касаются детей и пожилых людей старше 65 лет.

Между тем, в разных точках России продолжают принимать возвращающихся из-за рубежа русских. Например, как пишут "Невские новости", Петербург принял вернувшихся на родину наших людей из Нью-Йорка.