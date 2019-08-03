Сидеть и ждать дождей. Чиновники правы! • 66 • Аналитика Детство поджигателя

Пожалуй, этот разговор я начну очень издалека – со своего счастливого советского детства. Связь между ним и нынешними пожарами в Сибири, а также нешуточным политическим пожаром в Москве весьма условна, и все-таки она есть. Поэтому небольшое отступление, примерно на сорок лет назад, будет, по мнению автора, вполне уместным. У вас может сложиться другое впечатление, но тут уж, к сожалению, всем не угодишь…









Как и абсолютное большинство советских детей, я рос на улице, предоставленный сам себе почти все время, кроме школы и обязательного приготовления домашних заданий. Да, про светлые прекрасные дворцы пионеров я знал – их иногда показывали по телевизору в программе «Время». Там специально выведенные дети занимались в прекрасных кружках, делали самолеты, роботов, ракеты, мечтали о покорении Марса и далёких галактик…



Мы, нормальные, играли на стройках, на территории заводов (лично я играл на территории завода крупнопанельного домостроения и судоремонтного) и в лесу. Играли, мягко говоря, довольно специфически: именно в детстве я научился делать взрывпакеты из подручных средств, впечатлять девочек ручными «ядерными взрывами» из канифоли, ловить змей, мастерить самодельное оружие из трубок высокого давления.



Не спешите кидаться в меня камнями: я действительно был нормальным ребенком из нормальной компании. Те, кто потом ушел в криминал и умер от наркотиков, играть предпочитали в подвалах, где их ловили участковые и сотрудники детской комнаты милиции. Но о них мы не будем, разве что как-нибудь в другой раз и по другому поводу…



Но самой, наверное, любимой нашей «игровой площадкой» был лес. Лес хороший, настоящий, дальневосточный: в некоторых направлениях можно было идти неделями и ни разу не пересечь дорогу, не встретить человеческих следов. Начинался он буквально в получасе ходьбы от дома, так что играли мы там часто и довольно интенсивно.



Увы, должен признаться – не все наши игры были безобидны. Иногда мы становились причиной самых настоящих лесных пожаров. Не специально, вроде бы – так-то мы были сознательными пионерами, всем другим примерами, и класса до шестого даже галстук в карман не прятали. Но очень трудно удержаться, когда у тебя полный карман спичек, а вокруг полно сухой травы и кустарника, согласитесь? Подожжем и потушим, подожжем и потушим. Иногда, правда, потушить не удавалось, и тогда вольный лесной пожар начинал свое шествие по приморским сопкам, полным редких и краснокнижных растений, животных, насекомых и прочей живности…



То есть, как вы поняли, я немного, совсем чуть-чуть знаю о проблеме лесных пожаров с той стороны, которая обычно остается в тени. Я – тот самый поджигатель, которых надо «стрелять, вешать, уничтожать, как бешеных собак». Это я процитировал некоторых любителей природы, которые сейчас вовсю резвятся в интернете и других СМИ. Просто на всякий случай: когда вы призываете кого-то вешать, подумайте, не коснется ли это вашей собственной семьи. Это не шутка: мои родители понятия не имели о том, чем именно я занимаюсь и сколько раз за день в среднем рискую жизнью (исключительно по глупости, конечно).



Один наш поджог запомнился мне особенно сильно. Вроде бы ничего необычного: подожгли сухую траву возле обочины дороги, проходившей под склоном сопки. Дул несильный, казалось, ветер – как раз в сторону склона. Буйная сухая растительность занялась очень быстро и пламя почти моментально стало огромным, обжигающим, неконтролируемым. Подхваченный попутным ветром, огонь стремительно пошел по склону вверх. Да что там пошёл – он взлетел по нему со скоростью, доступной разве что олимпийскому чемпиону по бегу. Из огня периодически доносился истошный предсмертный писк застигнутой врасплох мелкой живности – не то крыс, не то бурундуков, не то ещё кого.



И вот тогда я вдруг понял, что пожар – это страшно. Моей детской соображалки хватило, чтобы четко осознать – если бы выше по склону был человек, у него не было бы ни одного, ни малейшего шанса спастись. И нам ещё очень повезло, что никто из нашей компании малолетних поджигателей не оказался на пути огня.



Проняло, видимо, не только меня, потому что больше мы поджогами сухой травы в лесу не баловались…







Ничего цензурного

Сейчас, когда все чаще и сильнее звучат истерические голоса о том, что надо любой ценой тушить лесные пожары, расположенные иногда на расстоянии сотен или даже тысяч километров от ближайшего жилья, я считаю очень важным озвучить эти свои воспоминания. Хотя бы только для одного: люди, поймите, пожалуйста, что лесной пожар может быть очень, чрезвычайно опасен. И каждый вылет на пожар сотрудников лесоохраны потенциально может закончиться смертью или даже смертями. Просто поменявшийся ветер, неудачный рельеф, который трудно учесть за дымом и гарью, и все – стена огня начинает стремительно нагонять человека, и никакие ранцевые «пшикалки» ему не помогут, он просто сгорит в страшных муках, если ему не повезет раньше потерять сознание от удушья.





А если учесть, что горят зачастую лиственничные леса, то есть пусть и специфическая, но хвоя, ситуация там ещё страшнее. Если вы когда-нибудь сжигали новогоднюю елку, то уже этого достаточно, чтобы понять: пожар в хвойном лесу, так называемый «верховой», распространяется с очень большой скоростью даже в безветренную погоду. И пусть вас не вводит в заблуждение слово «верховой» — да, горят кроны, но выжить внизу все равно невозможно, к этому не располагают ни температуры, ни выгорание кислорода, ни огромное количество продуктов горения, убивающих все, кроме некоторых растений.



Поэтому про крики «тушить любой ценой» я ничего цензурного сказать не могу, извините. Просто потому, что это может быть цена человеческих жизней. И даже при озвученных масштабах пожаров немалого их числа…



Уже реально тошно от сердобольцев, рассказывающих, как деревцу больно и как его нужно спасать. При этом задница сердобольца сидит на деревянном стульчике, сам он устроился за деревянным столом, в его квартире полно деревянной мебели, а в довершение всего он, возможно, вегетарианец. Но жрать растительность ему совесть не запрещает, кольраби ведь не больно, а деревцу ой-ой-ой как больно…



Площадь лесных пожаров в Сибири достигла, по некоторой информации, 3,5 миллиона гектаров. Цифра страшная, но не всем понятная. Поэтому давайте переведем её в более привычные нам меры измерения…



Гектар — это не квадратный километр, как ошибочно думают некоторые жертвы ЕГЭ. Гектар — это квадрат 100х100 метров. Соответственно, в квадратном километре помещается 100 гектаров. Кто не верит, тот пусть умножает 10 по горизонтали на 10 по вертикали. Следовательно, площадь пожаров составляет примерно 35 тысяч квадратных километров. Это много, это почти три четверти территории Московской области. Но все-таки это меньше, чем выгорало в рекордные годы.



Горит Сибирь! Требуются добровольцы на тушение!

Теперь относительно того, тушить или не тушить. Давайте начнем с того, что потушить разгоревшуюся Сибирь человеческими силами просто невозможно. Ни «летающие танкеры» Ил-76, ни отряды отважных десантников просто физически не в состоянии этого сделать. Ни при каких обстоятельствах, подчеркну, даже при круглосуточной работе всех до единого самолетов и людей. Более того, если погода будет благоприятствовать пожарам, их площадь все равно будет увеличиваться. И ничего (опять подчеркну это) с ними не сделать.



Спасти могут только масштабные дожди. Или шаманы, которые обещают эти дожди вызвать. Но тут, действительно, только к ним и обращаться, больше не к кому. Или вы хотите, чтобы чиновники решили вопрос с дождями? Ну хорошо, давайте заставим их сделать самое эффективное в данной ситуации: обратиться к шаманам. Пусть губернаторы лично к каждому прилетят и помогают в бубен стучать. Пусть Медведев попросит Чубайса сделать нанотехнологичный бубен с доступом в Интернет и 9G-роутером, да потом сам с ним и спляшет где-нибудь на берегу Енисея или Лены. ЖКХ переводят на президентский тариф?



Это, кроме шуток, в данной ситуации будет самым рациональным и адекватным. Потому что все остальное ещё глупее и смешнее. Или страшнее…



Да, граждане, мы должны сидеть и ждать дождей. И чиновники, которые долгое время завуалированно посылали нас на известные буквы, были в кои-то веки правы. Я, написавший десятки разгромных статей про наше правительство, сейчас могу только пожелать ему терпения и удачи. Шлите нас лесом, Дмитрий Анатольевич!



А ещё лучше будет объявить масштабный сбор добровольцев. Всех, кто не может жить без тушения сибирской тайги, оперативно вооружать ранцевыми пшикалками, давать парашют, запас продуктов и компас да забрасывать в самое пекло. Пусть, болезные, тушат.



Только сдается мне, добровольцев будет очень мало. Во всяком случае, вангую, что из популярных блогеров и оппозиционеров там не окажется никого… Пожалуй, этот разговор я начну очень издалека – со своего счастливого советского детства. Связь между ним и нынешними пожарами в Сибири, а также нешуточным политическим пожаром в Москве весьма условна, и все-таки она есть. Поэтому небольшое отступление, примерно на сорок лет назад, будет, по мнению автора, вполне уместным. У вас может сложиться другое впечатление, но тут уж, к сожалению, всем не угодишь…Как и абсолютное большинство советских детей, я рос на улице, предоставленный сам себе почти все время, кроме школы и обязательного приготовления домашних заданий. Да, про светлые прекрасные дворцы пионеров я знал – их иногда показывали по телевизору в программе «Время». Там специально выведенные дети занимались в прекрасных кружках, делали самолеты, роботов, ракеты, мечтали о покорении Марса и далёких галактик…Мы, нормальные, играли на стройках, на территории заводов (лично я играл на территории завода крупнопанельного домостроения и судоремонтного) и в лесу. Играли, мягко говоря, довольно специфически: именно в детстве я научился делать взрывпакеты из подручных средств, впечатлять девочек ручными «ядерными взрывами» из канифоли, ловить змей, мастерить самодельное оружие из трубок высокого давления.Не спешите кидаться в меня камнями: я действительно был нормальным ребенком из нормальной компании. Те, кто потом ушел в криминал и умер от наркотиков, играть предпочитали в подвалах, где их ловили участковые и сотрудники детской комнаты милиции. Но о них мы не будем, разве что как-нибудь в другой раз и по другому поводу…Но самой, наверное, любимой нашей «игровой площадкой» был лес. Лес хороший, настоящий, дальневосточный: в некоторых направлениях можно было идти неделями и ни разу не пересечь дорогу, не встретить человеческих следов. Начинался он буквально в получасе ходьбы от дома, так что играли мы там часто и довольно интенсивно.Увы, должен признаться – не все наши игры были безобидны. Иногда мы становились причиной самых настоящих лесных пожаров. Не специально, вроде бы – так-то мы были сознательными пионерами, всем другим примерами, и класса до шестого даже галстук в карман не прятали. Но очень трудно удержаться, когда у тебя полный карман спичек, а вокруг полно сухой травы и кустарника, согласитесь? Подожжем и потушим, подожжем и потушим. Иногда, правда, потушить не удавалось, и тогда вольный лесной пожар начинал свое шествие по приморским сопкам, полным редких и краснокнижных растений, животных, насекомых и прочей живности…То есть, как вы поняли, я немного, совсем чуть-чуть знаю о проблеме лесных пожаров с той стороны, которая обычно остается в тени. Я – тот самый поджигатель, которых надо «стрелять, вешать, уничтожать, как бешеных собак». Это я процитировал некоторых любителей природы, которые сейчас вовсю резвятся в интернете и других СМИ. Просто на всякий случай: когда вы призываете кого-то вешать, подумайте, не коснется ли это вашей собственной семьи. Это не шутка: мои родители понятия не имели о том, чем именно я занимаюсь и сколько раз за день в среднем рискую жизнью (исключительно по глупости, конечно).Один наш поджог запомнился мне особенно сильно. Вроде бы ничего необычного: подожгли сухую траву возле обочины дороги, проходившей под склоном сопки. Дул несильный, казалось, ветер – как раз в сторону склона. Буйная сухая растительность занялась очень быстро и пламя почти моментально стало огромным, обжигающим, неконтролируемым. Подхваченный попутным ветром, огонь стремительно пошел по склону вверх. Да что там пошёл – он взлетел по нему со скоростью, доступной разве что олимпийскому чемпиону по бегу. Из огня периодически доносился истошный предсмертный писк застигнутой врасплох мелкой живности – не то крыс, не то бурундуков, не то ещё кого.И вот тогда я вдруг понял, что пожар – это страшно. Моей детской соображалки хватило, чтобы четко осознать – если бы выше по склону был человек, у него не было бы ни одного, ни малейшего шанса спастись. И нам ещё очень повезло, что никто из нашей компании малолетних поджигателей не оказался на пути огня.Проняло, видимо, не только меня, потому что больше мы поджогами сухой травы в лесу не баловались…Сейчас, когда все чаще и сильнее звучат истерические голоса о том, что надо любой ценой тушить лесные пожары, расположенные иногда на расстоянии сотен или даже тысяч километров от ближайшего жилья, я считаю очень важным озвучить эти свои воспоминания. Хотя бы только для одного: люди, поймите, пожалуйста, что лесной пожар может быть очень, чрезвычайно опасен. И каждый вылет на пожар сотрудников лесоохраны потенциально может закончиться смертью или даже смертями. Просто поменявшийся ветер, неудачный рельеф, который трудно учесть за дымом и гарью, и все – стена огня начинает стремительно нагонять человека, и никакие ранцевые «пшикалки» ему не помогут, он просто сгорит в страшных муках, если ему не повезет раньше потерять сознание от удушья.А если учесть, что горят зачастую лиственничные леса, то есть пусть и специфическая, но хвоя, ситуация там ещё страшнее. Если вы когда-нибудь сжигали новогоднюю елку, то уже этого достаточно, чтобы понять: пожар в хвойном лесу, так называемый «верховой», распространяется с очень большой скоростью даже в безветренную погоду. И пусть вас не вводит в заблуждение слово «верховой» — да, горят кроны, но выжить внизу все равно невозможно, к этому не располагают ни температуры, ни выгорание кислорода, ни огромное количество продуктов горения, убивающих все, кроме некоторых растений.Поэтому про крики «тушить любой ценой» я ничего цензурного сказать не могу, извините. Просто потому, что это может быть цена человеческих жизней. И даже при озвученных масштабах пожаров немалого их числа…Уже реально тошно от сердобольцев, рассказывающих, как деревцу больно и как его нужно спасать. При этом задница сердобольца сидит на деревянном стульчике, сам он устроился за деревянным столом, в его квартире полно деревянной мебели, а в довершение всего он, возможно, вегетарианец. Но жрать растительность ему совесть не запрещает, кольраби ведь не больно, а деревцу ой-ой-ой как больно…Площадь лесных пожаров в Сибири достигла, по некоторой информации, 3,5 миллиона гектаров. Цифра страшная, но не всем понятная. Поэтому давайте переведем её в более привычные нам меры измерения…Гектар — это не квадратный километр, как ошибочно думают некоторые жертвы ЕГЭ. Гектар — это квадрат 100х100 метров. Соответственно, в квадратном километре помещается 100 гектаров. Кто не верит, тот пусть умножает 10 по горизонтали на 10 по вертикали. Следовательно, площадь пожаров составляет примерно 35 тысяч квадратных километров. Это много, это почти три четверти территории Московской области. Но все-таки это меньше, чем выгорало в рекордные годы.Теперь относительно того, тушить или не тушить. Давайте начнем с того, что потушить разгоревшуюся Сибирь человеческими силами просто невозможно. Ни «летающие танкеры» Ил-76, ни отряды отважных десантников просто физически не в состоянии этого сделать. Ни при каких обстоятельствах, подчеркну, даже при круглосуточной работе всех до единого самолетов и людей. Более того, если погода будет благоприятствовать пожарам, их площадь все равно будет увеличиваться. И ничего (опять подчеркну это) с ними не сделать.Спасти могут только масштабные дожди. Или шаманы, которые обещают эти дожди вызвать. Но тут, действительно, только к ним и обращаться, больше не к кому. Или вы хотите, чтобы чиновники решили вопрос с дождями? Ну хорошо, давайте заставим их сделать самое эффективное в данной ситуации: обратиться к шаманам. Пусть губернаторы лично к каждому прилетят и помогают в бубен стучать. Пусть Медведев попросит Чубайса сделать нанотехнологичный бубен с доступом в Интернет и 9G-роутером, да потом сам с ним и спляшет где-нибудь на берегу Енисея или Лены.Это, кроме шуток, в данной ситуации будет самым рациональным и адекватным. Потому что все остальное ещё глупее и смешнее. Или страшнее…Да, граждане, мы должны сидеть и ждать дождей. И чиновники, которые долгое время завуалированно посылали нас на известные буквы, были в кои-то веки правы. Я, написавший десятки разгромных статей про наше правительство, сейчас могу только пожелать ему терпения и удачи. Шлите нас лесом, Дмитрий Анатольевич!А ещё лучше будет объявить масштабный сбор добровольцев. Всех, кто не может жить без тушения сибирской тайги, оперативно вооружать ранцевыми пшикалками, давать парашют, запас продуктов и компас да забрасывать в самое пекло. Пусть, болезные, тушат.Только сдается мне, добровольцев будет очень мало. Во всяком случае, вангую, что из популярных блогеров и оппозиционеров там не окажется никого… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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