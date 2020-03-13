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Сидеть, бояться: как пугали в кино 100 лет назад и сейчас

13 марта 2020, 09:35  •  48 • Аналитика
© Alliance Films/Blumhouse Productions/FilmDistrict/IM Global (2013)
Cто лет назад, в 1920 году, вышел один из первых полнометражных фильмов ужасов — "Кабинет доктора Калигари". Пятница, 13-е — самое время разобраться в том, какими способами нам внушают страх с экрана, почему у фильмов ужасов столько поклонников и как получилось, что в Советском Союзе долгое время был только один хоррор.

От страшного до смешного один кадр

Пересматривать классические комедии и мелодрамы приятно, а вот у фильмов ужасов "срок годности" короткий. За редким исключением стареют они довольно быстро, и то, от чего у зрителей в 50-х и даже 90-х зашкаливал адреналин, нам кажется нелепым.
Монстры у каждой эпохи свои — коллективные страхи эволюционируют. На смену Кинг-Конгу пришли зеленые человечки, тех вытеснили демоны, потом на экранах долгое время орудовали серийные маньяки. А затем выяснилось, что самые страшные тараканы — вообще у нас в голове.
"Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер можно считать первым фильмом ужасов: в зале возникла паника, люди выбегали, с грохотом опрокидывая стулья. Таким воздействием на аудиторию сегодня не может похвастаться ни один хоррор.
Но официально первым ужастиком в истории кинематографа считается французская короткометражка "Замок дьявола" 1896 года. Современного зрителя история о плясках дьявола с помощником у бутафорского котла, скорее, рассмешит. Впрочем, один из главных выразительных средств хорроров — звук — тогда еще не изобрели.

Бу-у-у и тишина

Первая страшная лента со звуком появилось в 1928 году — это американская картина "Террор". Интересно, что сама картина утрачена, а вот отдельно записанная звуковая дорожка сохранилась. С тех пор саундтрек в хорроре всегда играл особую роль.
"Сегодня, несмотря на технические возможности, создатели большинства ужастиков возвращаются к классике — симфоническому оркестру. Оказалось, что никакое другое звучание не пробирает зрителя настолько", — рассказывает Николай Скачков, куратор курса "Композитор в кино" и автор музыки недавнего российского хоррора "Яга. Кошмар темного леса".
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Публикация от Nikolay Skachkov (@nickskachkovmusic)
Одно время в моде были синтезаторы: они, например, звучат в культовом кино "Пятница, 13-е" (1980) о маньяке-убийце в маске, но сейчас кажутся очень олдскульными.
Скачков отмечает, что в последнее время наметилась другая тенденция: к "пугалкам", основным моментам хоррора, вместо музыки подводят тишиной — так гораздо страшнее.

Век психоделии в кино

Собственные демоны из головы гораздо опаснее выдуманных. Ровно сто лет назад в Германии сняли фильм "Кабинет доктора Калигари", который считается первой лентой, передающей на экране состояние безумия.
© Goldwyn Distributing Company
Иллюстрация к фильму "Кабинет доктора Калигари" (1920)
В картине было несколько опережающих время приемов: съемки с острого угла, эффект шатающейся камеры и намеренно искаженные декорации. А премьере предшествовала необычная рекламная кампания: весь Берлин завесили плакатами с одной интригующей надписью: "Ты должен стать Калигари!"
После успеха "Калигари" Германия еще долго лидировала в этом жанре, но потом пришли нацисты, а тоталитарным режимам хорроры не нужны.
© Фото : Мосфильм (1967)
Кадр из фильма "Вий" (1967)
В СССР был только один фильм ужасов — "Вий". Кинокритик Егор Москвитин указывает, что ужастики в их традиционном понимании — жанр, рожденный молодежными и сексуальными революциями 1960-х, поэтому в чистом виде в советском кино он не появляется.
Однако добавляет, что все же отличных фильмов, которые умеют напугать зрителя, было немало: готический триллер "Дикая охота короля Стаха" и зловещая экранизация "Десять негритят", экстравагантный "Господин оформитель" и мистическая драма "Пьющие кровь" по мотивам "Упыря" Алексея Толстого.

Как Франкенштейн встретил Фредди Крюгера

В Америке в 40-е жанр настолько изжил себя, что студии выпускали пародии на свои же фильмы: "Франкенштейн встречает человека-волка", "Эббот и Костелло встречают Человека-невидимку".
© 20th Century Fox
Кадр из фильма "Молодой Франкенштейн" (1974)
Если в 50-е боялись зеленых человечков и атомных мутантов, то в 60-е как реакция на войну во Вьетнаме стали популярны сплэттеры — фильмы, переполненные сценами резни. В то же время благодаря Альфреду Хичкоку появляется "интеллектуальное направление", жанр триллера.
В 80-х выходят классические фильмы ужасов: слэшеры "Кошмар на улице Вязов", "Пятница, 13-е". Главный герой — одинокий маньяк-психопат. В 90-е ужастики вновь были в кризисе, от которого оправились только в нулевые.
© Фото : West
Кадр из фильма "Сайлент Хилл 2"
Новейшие фильмы ужасов играют на нюансах: эффекта достигают затянувшейся тишиной, человеческой жестокостью, неожиданными поворотами сюжета.

Жуть как прекрасно

Фильмы ужасов никого не оставляют равнодушными: их или любят, или ненавидят. Причем среди поклонников такого кино приняты совместные просмотры — вечера horror movies, ведь пугаться компанией гораздо веселее.
Психолог и преподаватель Виктория Дубинская отмечает, что любителей фильмов ужасов нельзя считать инфантильными. И дело не только в желании получить дозу адреналина, заряжающую энергией — "пощекотать в себе жизнь, но безопасно". Таким образом вытесняется множество страхов.
© Depositphotos / Prometeus
Клоун-убийца
Сейчас, например, по понятным причинам — всплеск интереса к фильмам об опасных вирусах и зомби. Контрол-фрики тяготеют к фильмам про сбежавших монстров, которых в конце побеждают. А любители лент о паранормальных явлениях и сверхъестественном подсознательно ищут себе защитника.
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Как первыми находить хорошие ужастики

Кинокритик Егор Москвитин советует искать в интернете все фильмы ужасов из "полуночных" программ двух североамериканских фестивалей — "Санденса" и Торонто. "В них всегда собирают самые артхаусные ужастики, которые обладают не только пугающим (хотел сказать: "слабительным"), но и психотерапевтическим эффектом".
Из новинок он рекомендует шведский хоррор "Коко-ди Коко-да": "В нем и без того мощную психологическую драму о семье, переживающей трагедию (чистый Бергман!), украшает мистика в духе даже не "Твин Пикса", а "Мастера и Маргариты". Этот фильм абсолютно заслужил свою славу".

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