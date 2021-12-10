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«Сидели в качестве советников»: Путин рассказал о присутствии сотрудников ЦРУ в правительстве РФ в 1990-е годы

10 декабря 2021, 12:45  •  110 • В России
В середине 1990-х годов кадровые сотрудники ЦРУ США работали в правительстве России, сообщил Владимир Путин. Глава государства отметил, что американские специалисты также «жили и работали» на отечественных объектах ядерного оружейного комплекса. По его словам, это прекратилось в начале 2000-х годов. Ранее Владимир Путин также упоминал о представителях спецслужб США в российском кабмине. В 2013 году президент сообщал, что сотрудники ЦРУ были советниками Анатолия Чубайса.
 
AP © Carolyn Kaster
 

Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в правительстве России в середине 1990-х годов работали сотрудники ЦРУ.

«В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», — сказал Путин.

Как заметил глава государства, органы власти в те времена находились «под известным контролем определённых стран».

«На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера — стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так всё контролировали», — напомнил президент.

Он пояснил, что привёл только один пример вмешательства во внутренние дела России, добавив, что «их гораздо больше».

По его словам, позднее указанные представители американских спецслужб были привлечены к ответственности.

«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации», — заметил глава государства.

  • РИА Новости
  • © Михаил Метцель

Отметим, что тему присутствия представителей спецслужб США в российском кабмине в 1990-е годы Владимир Путин поднимал в ходе прямой линии в 2013 году. Тогда президент отвечал на вопрос с критикой в адрес Анатолия Чубайса.

«В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации. И не имели на это права как действующие офицеры разведки. Им по закону внутри США запрещено было заниматься какой бы то ни было коммерческой деятельностью, но они не удержались — коррупция, понимаешь. Но надо отдать должное американской судебной системе: они ни на что не посмотрели, даже вскрыли тот факт, что в окружении Чубайса работали кадровые сотрудники ЦРУ», — говорил Путин.

В 1990-х Чубайс занимал посты председателя Госкомитета по управлению госимуществом, зампреда правительства по вопросам экономической и финансовой политики, первого вице-премьера, главы администрации президента, а также министра финансов. Он также был инициатором ваучерной приватизации.

Как отмечал первый и единственный в истории России вице-президент Александр Руцкой в рамках проекта RT «Незабытые истории» в марте 2021 года, приватизация лоббировалась зарубежными консультантами.

«Приняли предложение Чубайса, и Ельцин его поддержал: под каток приватизации запустить всё, диктовали советники, как потом выяснилось — штатные сотрудники ЦРУ США. На этой почве именно между мной и Ельциным возник антагонизм», — напомнил он.

Предполагаемыми сотрудниками ЦРУ считаются Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй, передавало РИА Новости со ссылкой на источники. Указывалось, что они работали в России в рамках программы помощи стране по переходу на рыночную экономику будучи сотрудниками Гарвардского университета. Финансировалась эта деятельность Агентством международного развития США.

В 2004 году Бостонский окружной суд признал их виновными в превышении полномочий. 

При этом сам Анатолий Чубайс после высказываний Владимира Путина на прямой линии заявлял, что много раз слышал информацию о том, что консультанты по приватизации были сотрудниками ЦРУ, но относился к ней как к слухам.

«Но если это говорит президент РФ, значит это серьёзно. Ни одного официального документа, который бы хоть в какой-то степени подтверждал эту информацию, ставил передо мной этот вопрос, ни во время работы в правительстве, ни потом мне не было представлено. Похоже, что те, кто за это отвечал, тут явно недоработали», — заявлял он в разговоре с РИА Новости.

При этом в мае 2021 году Чубайсу вновь пришлось ответить на вопрос о сотрудниках ЦРУ в его аппарате.

«У нас, как известно, есть соответствующие структуры, которые должны заниматься выявлением, обнаружением и принятием решений по поводу такого рода товарищей. Значит, я бы хотел спросить, а чем они занимались? Чем занимались наши спецслужбы в 1992 году, 1993 году? Их вопрос. Провалили? Я бы нашёл виновных и жестоко наказал», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

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