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"Сидел с блокнотиком": эксперт оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным
24 февраля 2021, 12:25 • 164 • Политика
После переговоров лидеры не стали устраивать пресс-конференцию
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по-разному понимают сложившуюся ситуацию и оценивают перспективы сотрудничества. Поэтому после переговоров в Сочи они не стали встречаться с журналистами, а на публику вынесли лишь общие вопросы. На это указал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его мнению, Москва заинтересована в усилении интеграции с соседней республикой, тогда как Минск, если и делает какие-то шаги в этом направлении, то только "под давлением обстоятельств".
"За последние 30 лет мы прекрасно видели, чем заканчиваются все обещания об интеграции со стороны белорусского президента",
– отметил Безпалько в комментарии "Украине.ру".
При этом сейчас ситуация усугубляется тем, что Лукашенко обещал российской стороне транзит власти в Белоруссии, чтобы получить поддержку на фоне протестов после выборов-2020, а потом стал лавировать. Но поскольку поддержка Москвы Лукашенко по-прежнему нужна, теперь ему приходится выкручиваться.
"Важный момент: Лукашенко на этой встрече выглядел как российский губернатор, который сидел с блокнотиком и записывал за Путиным его высказывания",
– обратил внимание политолог Дмитрий Болкунец.
Путин и Лукашенко почти 6 часов лично общались в Сочи 22 февраля, а на следующий день еще и по телефону провели обстоятельный разговор. Деталей переговоров не обнародовано, однако эксперты уверены, что белорусский лидер вел речь о деньгах.
Ранее стало известно, что Россия дала большую скидку Белоруссии, чтобы республика перевела экспорт нефтепродуктов из прибалтийских портов на российские.
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