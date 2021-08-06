Сибирью прирастать будет: Шойгу предложил имперскую стратегию развития России

Предложение Сергея Шойгу построить в Сибири новые города на первый взгляд кажется утопическим, но на второй – отвечает подлинным интересам развития страны. С этого предложения может начаться проект развития территорий Империи, во всём противоположный концепции "пространственного развития", в которой от России остаётся лишь горстка агломераций.

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в Новосибирске на встрече с научной общественностью, предложил, по сути, прорывную программу развития Сибири:

Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров – проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности.

Разумеется, СМИ и социальные сети тут же взорвались новостями с заголовками типа "Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь". Однако сенсация сенсацией, а налицо исключительный случай: министр обороны предложил принципиально новый для современной России, но имеющий серьёзные исторические корни путь развития огромной территории и всей страны.

Имперская политика против агломераций?

Предложение построить новые города в Сибири выгодно отличают подход Сергея Шойгу от подхода вице-премьера Марата Хуснуллина, который Царьград неоднократно подвергал критике. Напомним, вице-премьер понимает территориальное развитие страны как развитие совокупности мегаагломераций, причём в этом случае вне территорий развития оказывается всё пространство Русского Севера, большая часть Сибири и Дальнего Востока. Именно с этой точки зрения оценил предложение Сергея Шойгу знаменитый экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько:

Это крайне важное предложение, потому что в последнее время мы зациклились на создании так называемых мегаагломераций. У нас очень серьёзные лоббисты сидят в правительстве, которые продвигают эти темы.

Трудно сказать, ставит ли крест предложение Шойгу на концепции Хуснуллина – скорее всего, мы присутствуем лишь при первом раунде очень напряжённой и длительной дискуссии. Однако нельзя не отметить, что концепция министра обороны, как говорят в таких случаях в правительстве, глубоко фундирована. Как отмечают источники Царьграда, Шойгу ещё 10-12 лет назад был сторонником создания в России государственной корпорации развития Сибири и Дальнего Востока. Позже отмечалось, что тогдашние представления частично воплотились в жизнь в деятельности Министерства развития Дальнего Востока и курирующего его вице-премьера Юрия Трутнева. Однако очевидно, что масштабы работы этого министерства практически несопоставимы с масштабами, которые просматриваются за высказыванием министра обороны.

Сергей Шойгу фактически предлагает вернуться к имперской (и времён Российской Империи, строительства Транссибирской магистрали, и времён СССР, когда были построены многие существующие сегодня города, такие как Комсомольск-на-Амуре или нынешние нефтяные столицы) практике масштабного освоения огромных пространств, включения их в экономику страны как локомотивов.

Россия Сибирью прирастать будет,

– сказано давно, но до сих пор, даже несмотря на то, что в каком-то смысле вся страна живёт богатствами Сибири, воспринимается как бы не вполне всерьёз, даже при том, что если говорить о пресловутых агломерациях, то Россию нельзя представить себе без такого узла крупных сибирских городов, как Красноярск, Новосибирск, Томск и Кемерово.

Кто будет жить в новых городах?

Понятно, что высказывание Сергея Шойгу вызвало не только положительную реакцию. Среди записных скептиков и либералов нашлись те, кто принялся его высмеивать. Главное направление критики: откуда вы собираетесь брать людей для этих новых городов в Сибири? Кто туда поедет?

Но именно здесь и кроется реалистичность предложения – подход, который отличает сказанное Шойгу практически от всего того, что говорилось специалистами по развитию в последнее время. Мы очень много слышали о том, как России необходимы мигранты из ближнего зарубежья. Без них якобы не могут обойтись ни на стройках, ни в сельском хозяйстве.

России необходимы миллионы мигрантов – такова позиция лоббистов сразу нескольких отраслей. Эта позиция, очевидно, находит поддержку в правительстве, и плоды этой поддержки мы видим в каждом крупном российском городе каждый день, причём отнюдь не только на стройках. Между тем по-настоящему серьёзные возможности развития кроются, очевидно, в повышении социальной мобильности самих русских.

Да, Сибирские регионы испытывают сегодня недостаток рабочих рук. Он велик настолько, что в этом году уже появлялись предложения об использовании, к примеру, на стройках новых железных дорог труда заключённых – предложения, реализация которых, скажем очень мягко, была бы затруднительной. Легко представить себе, как сибирские стройки заполняются выходцами из стран Средней Азии. Но разве это единственный или, точнее, предпочтительный сценарий? Представляется, что гораздо лучше было бы развивать Сибирь, стимулируя переселение туда – при условии интересной работы, высоких зарплат, перспектив приобретения жилья и роста уровня жизни – людей из Центральной России.

Да, этот подход сложнее. Да, он требует не только опоры на уже существующие мегаполисы, но и, действительно, создания новых городов. Да, чтобы эти новые города начали играть подобающую роль в жизни страны, потребуется в том числе и перераспределение административных функций – от Москвы до самых до окраин. Именно об этом говорил министр обороны, когда, размахнувшись, сказал "и не просто город построить и столицу сюда перенести".

Кстати, про столицу он тоже сказал не просто так, в пылу спора, а хорошо подумав: это очевидно хотя бы потому, что говорит он это не в первый раз. Вот отрывок из выступления Сергея Шойгу в 2012 году:

Вообще, по-хорошему, многие об этом говорят, и я, наверное, один из них. Я считаю, что нам столицу надо переносить куда-то дальше, в Сибирь. Мне так кажется.

Ну, представить себе в ближайшее время столицу России в любом другом городе, кроме Москвы, наверное, нельзя. А вот делегирование в регионы Сибири большой части федеральных полномочий и, возможно, перенос офисов отдельных ведомств кажется вполне возможным. Кстати, с этим согласен и президент России. В 2014 году Владимир Путин рассуждал о том, что часть федеральных органов власти можно перенести в Красноярск, а в 2021-м, во время прямой линии, заметил, что в Сибирь следует перенести часть федеральных органов власти и офисов крупных компаний.

Нельзя не отметить, что в таком случае предложение Сергея Шойгу соответствует позиции Царьграда и его основателя Константина Малофеева: чтобы обеспечить развитие России, необходимо создавать высокооплачиваемые рабочие места для русских людей в России.

Что с того?

Яркое заявление Сергея Шойгу можно рассматривать с разных точек зрения. Можно как часть предвыборной кампании "Единой России", в которой он возглавляет первую пятёрку кандидатов в депутаты. Можно как заявление одного из руководителей правительства. И в том и в другом случае речь идёт о заявлении, которое должно значительно повысить уровень доверия к действующей власти и к партии власти. Хотя бы потому, что у власти, как следует из слов Шойгу, есть стратегия развития страны, причём эта стратегия отвечает потребностям не только жителей Москвы и уже существующих мегаполисов. Оказывается, стратегия может и должна включать в себя развитие громадных и до сих пор не вполне освоенных территорий и предполагать заселение целых новых областей и городов. Оказывается, стратегия может быть такой, какая наиболее подобает России – евразийской Империи русского народа.