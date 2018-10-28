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«Сибирское пальто» Путина заставило Меркель заговорить по-русски - видео
28 октября 2018, 03:54 • 189 • Политика
Меркель по-русски спросила у Путина про «сибирское пальто».
Канцлер Германии Ангела Меркель перешла на русский язык, чтобы спросить президента России Владимира Путина про «сибирское пальто». Забавный момент попал на камеру и был опубликован в интернете.
На видео заснят момент, когда лидеры России, Турции, Германии и Франции выходят из здания. Меркель обратила внимание на верхнюю одежду Путина.
В ответ президент России улыбнулся и ответил, что нет. После этого коротко обмена любезностями лидеры обеих стран вернулись к разговору о более серьёзных вещах.
Напомним, что субботу, 27 октября, состоялась первый в истории четырёхсторонний саммит глав России, Турции, Германии и Франции. Лидеры встретились в Стамбуле, чтобы обсудить процесс мирного урегулирования в Сирии. Переговоры продолжались порядка трёх часов.
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