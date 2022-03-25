Сибирская язва по плану: К новой пандемии мир начали готовить уже давно. Украина доказала – эксперт

Военный политолог, доцент кафедры социологии и политологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что к новой пандемии мир начали готовить давно. Найденные на Украине документы это лишь доказывают. Сибирская язва должна была начаться по плану.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 24 марта на брифинге рассказал о деятельности биолабораторий на Украине. Там работали американские военные биологи.

"По-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибиреязвенной болезни. <…> Возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях", - произнёс Кириллов.

Он также перечислил, какие организации были причастны к деятельности лабораторий на Украине. В их числе фонд, руководителем которого является Хантер Байден - сын действующего президента США Джо Байдена.

Александр Перенджиев считает, что к новой пандемии мир начали готовить уже давно. Несколько месяцев назад стартовала информационная кампания. Появлялись всё новые и новые "предсказания", которые якобы сделали прорицатели прошлого. Мол, в Сибири растят ледники, из-за чего появятся спящие веками в вечной мерзлоте патогены. Разумеется, "предсказания" были заказными, добавил эксперт.

"Распространение сибирской язвы имело плановый характер. Предполагался массовый характер применения вируса", - цитируют специалиста "Народные Новости".

По его мнению, планетарный мор был бы использован против России и ряда густонаселённых стран – Индии и Китая.