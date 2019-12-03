Сибирь, Крым, Кубань: Холмогоров рассказал, кто и на какие кусочки мечтает разорвать Россию

О том, что Киев готов принять в состав страны пару-тройку областей России, заявил украинский министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Так он отреагировал на фразу спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что, если Украина продолжит преследовать русских, то нескольких областей она может лишиться.

"Какое-то оживление и желание что-нибудь ещё от России "откусить", есть практически у всех наших соседей. Вот Эстония, опять же, на днях вспомнила о том, что якобы ей должны принадлежать ряд территорий, входящих в состав России, включая Псково-Печерский монастырь, между прочим. Вот, по всей видимости, в 1478 году его основали на территории Эстонии. Ну, Япония, как всегда, не забывает о своих, как она считает, северных территориях. А дальше уже просматриваются претензии на более широкие российские просторы", - прокомментировал в эфире "Дежурного по редакции" Егор Холмогоров.

Далее прозвучали мнения прохожих на улице - корреспонденты Царьграда узнали у жителей России, кто, по их мнению, претендует на наши земли.

"Все хотят оторвать по кусочку, поэтому нас ненавидят", - заявила молодая девушка.

"Америка, которая пытается главенствовать", - уверен пожилой мужчина.

"Украина и Штаты, японцы так распоясанно себя не ведут", - заметила женщина.

"Китай, наверное, потому что они нуждаются", - предположили две девушки.

"Штаты, чужими руками", - заключил мужчина.

По словам Холмогорова, всё больше и всё чаще называется среди таких стран-кандидатов Украина, однако вряд ли она сможет даже "понадкусывать".

В свою очередь журналист, лидер общественного движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот высказал своё мнение на этот счёт, отметив, что Вячеслав Володин не зря предупредил украинские власти - симптоматика у Незалежной очень пугающая и тревожная.

"Когда господин Володин высказывается в адрес нынешней киевской власти на уровне "уймись, дурак", это уже звучало однажды в истории отношений Москвы и Киева, это больше забота об украинском народе, потому что люди раздражены. Вы посмотрите на последние рейтинги Зеленского. За полгода падение на 20%. Это очень плохой показатель. Зеленский пришёл с определёнными обещаниями определённой защиты русской культуры, языка. Те процессы, которые сейчас происходят в Одессе, происходят в Харькове - там, действительно, общество очень негативно относится к так называемым представителям галицийского радикализма украинского, титульного. Люди выходят пока не на протесты, но собираются вокруг памятника того же Ватутина, собираются вокруг памяти нашего народа. Не за горами то время, когда люди, доведённые до отчаяния нищетой…Такое было", - предупреждает Кот.

В свою очередь Холмогоров поинтересовался, правильно ли он понимает, что политика украинизации и дерусификации на значительной части территории Украины продолжается, несмотря на обещания Зеленского.

"Вы понимаете, эта политика дерусификации, о которой вы говорите, входит в свою завершающую стадию. И, если они не осознают и не сделают русский язык вторым государственным сегодня, то завтра огромная часть Украины может просто уйти и сделать русский главным и единственным государственным, перестав быть Украиной", - предсказывает Кот.

Журналист призвал перестать рассказывать "сказку про белого бычка" и признать, что если раньше вопрос стоял не так критично, потому что не было пролитой крови, не было десятков тысяч убитых людей и сотен убитых детей, то сегодня процесс находится в пиковой стадии, он способен разорвать Украину.

"Когда Володин об этом говорит, это говорится по-братски: "Ребята, угомонитесь, вы разжигаете гражданскую войну". Украинские власти реагируют на эти слова совершенно по-другому, привычной для них риторикой, но никак не в нормальной государственной манере. Но русские, утверждаю это не только я, это история подтверждает, русские являются основным коренным населением Украины. И даже те, кто называют себя украинцами, это просто те, кто забыл, что они русские", - высказался Кот.

Он называет Украину страной дурака и Поля чудес, а происходящее - фантасмагорией.

"Люди живут в ирреальном ощущении своего величия, понимаете. И причём это величие строится на отрицании русского в себе. Мне нравится очень эта фраза - "Вы настолько пытались доказать, что вы не русские, что перестали быть людьми". Вот здесь чистейшей воды подтверждение этого тезиса. Они, искореняя себя из самого себя, то есть русского в себе, перестали быть людьми", - делает вывод Кот.